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ಮೊದಲ ಮಗಳ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಬೇಬಿಬಂಪ್ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ದೀಪ್​ವೀರ್

2024ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8ರಂದು ಮುಂಬೈನ ಗಿರ್‌ಗಾಂವ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್‌ಎನ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದರು. ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭ ಮಗಳ ಹೆಸರು ದುವಾ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು.

Deepveer Family
ದೀಪ್​ವೀರ್​ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ (ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 9, 2026 at 9:51 AM IST

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ಬಾಲಿವುಡ್​ನ ಪವರ್​ಫುಲ್​ ಕಪಲ್​ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮತ್ತು ರಣ್​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮಗುವಿನ ಆಗಮನವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 8ರಂದು ಮೊದಲ ಮಗಳು ದುವಾ 2ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು. ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು ಕುಟುಂಬದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ದೀಪ್​ವೀರ್ ಜೋಡಿಯ​ ಕುಟುಂಬ ಈಗ ಮೂವರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬದ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ನೋಟವನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಮೊದಲ ಮಗಳ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮಗುವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್ ಕಪಲ್​, ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಆ್ಯಂಡ್​ ವೈಟ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟಿಯ ಬೇಬಿಬಂಪ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.

Deepveer Family
ದೀಪ್​ವೀರ್​ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ (ANI)

ಈ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ದೀಪಿಕಾ ಮತ್ತು ರಣ್​​ವೀರ್ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟ್​​ಗೆ, "ಬೇಬಿ ದುವಾ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಿವೆ! ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಎರಡನೇ ಮಗುವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮೂವರ ಕುಟುಂಬದ ಸಿಹಿ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಈ ಸರಣಿ ಫೋಟೋಗಳು ಹೊಂದಿವೆ. ದೀಪಿಕಾ ತಮ್ಮ ಬೇಬಿಬಂಪ್​ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ನೆಟೆಡ್​ ಔಟ್​ಫಿಟ್​ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ರಣ್​​ವೀರ್ ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್​ ಲುಕ್​ ಬೀರಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

DEEPIKA PADUKONE DELIVERY DATE
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ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ
DEEPIKA PADUKONE FIRST BABY DUA

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