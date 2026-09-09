ಮೊದಲ ಮಗಳ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಬೇಬಿಬಂಪ್ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ದೀಪ್ವೀರ್
2024ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8ರಂದು ಮುಂಬೈನ ಗಿರ್ಗಾಂವ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಎನ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದರು. ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭ ಮಗಳ ಹೆಸರು ದುವಾ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 9, 2026 at 9:51 AM IST
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕಪಲ್ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮತ್ತು ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮಗುವಿನ ಆಗಮನವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8ರಂದು ಮೊದಲ ಮಗಳು ದುವಾ 2ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು. ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು ಕುಟುಂಬದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೀಪ್ವೀರ್ ಜೋಡಿಯ ಕುಟುಂಬ ಈಗ ಮೂವರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬದ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ನೋಟವನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಮೊದಲ ಮಗಳ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮಗುವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್ ಕಪಲ್, ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟಿಯ ಬೇಬಿಬಂಪ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ದೀಪಿಕಾ ಮತ್ತು ರಣ್ವೀರ್ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ, "ಬೇಬಿ ದುವಾ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಿವೆ! ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡನೇ ಮಗುವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮೂವರ ಕುಟುಂಬದ ಸಿಹಿ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಈ ಸರಣಿ ಫೋಟೋಗಳು ಹೊಂದಿವೆ. ದೀಪಿಕಾ ತಮ್ಮ ಬೇಬಿಬಂಪ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ನೆಟೆಡ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ರಣ್ವೀರ್ ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಬೀರಿದ್ದಾರೆ.
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