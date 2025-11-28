ETV Bharat / entertainment

ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಭೆ: ಐಶ್ವರ್ಯಾ, ಸಲ್ಮಾನ್​, ಶಾರುಖ್​ ಸೇರಿ ಗಣ್ಯರು ಭಾಗಿ; ಭಾವುಕರಾದ ಪುತ್ರರು

ತಾಜ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಬಾಂದ್ರಾ, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಭೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಾಲಿವುಡ್​​ ಕಲಾವಿದರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.

ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು (Photo: ANI, IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 28, 2025 at 11:07 AM IST

ನವೆಂಬರ್ 24, ಸೋಮವಾರದಂದು ತಮ್ಮ 89ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಭೆ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಟನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್​ 27, ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು.

ಬಾಂದ್ರಾದ ತಾಜ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಯೋಲ್ ಕುಟುಂಬ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಭೆ "ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್" ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಜೆ 5:30ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿತ್ತು. ರೇಖಾ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್, ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್, ಶಬಾನಾ ಅಜ್ಮಿ, ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸೋನು ಸೂದ್, ನಿಮ್ರತ್ ಕೌರ್, ಅಮೀಷಾ ಪಟೇಲ್, ಫರ್ದೀನ್ ಖಾನ್, ಅನು ಮಲಿಕ್, ಸುಭಾಷ್ ಘಾಯ್, ಅಬ್ಬಾಸ್-ಮಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.

ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಾದ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್, ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್, ಕರಣ್ ಡಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ಅಭಯ್ ಡಿಯೋಲ್ ಆರಂಭದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೊನೆವರೆಗೂ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಭಾವಚಿತ್ರ ಸಭೆಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿತ್ತು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ, ಪುತ್ರರಾದ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಬಹಳ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಕೆಲ ಸಮಯದಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ರೆಗ್ಯುಲರ್​ ಚೆಕ್​ ಅಪ್​ಗಾಗಿ ಈ ತಿಂಗಳಾರಂಭ ಮುಂಬೈನ ಬ್ರೀಚ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟ ನಂತರ ನವೆಂಬರ್ 10ರ ಸಂದರ್ಭ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿದ್ದರು. ವೆಂಟಿಲೇಟರ್​ ಮೂಲಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ನವೆಂಬರ್​ 12ರಂದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್​ ಮಾಡಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿತ್ತು.

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಸೋಮವಾರ, ನವೆಂಬರ್​ 24ರಂದು ಮುಂಬೈನ ಜುಹುವಿನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿ, ಅಂದೇ ವಿಲೇ ಪಾರ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪವನ್ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಿತು. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಮಿತಾಭ್​ ಬಚ್ಚನ್​, ಶಾರುಖ್​ ಖಾನ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.

