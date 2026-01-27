ವಿಡಿಯೋ: ಮೆಟ್ರೋ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಿಡಿದು ನೇತಾಡಿದ ನಟ ವರುಣ್ ಧವನ್; ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಛೀಮಾರಿ
ವರುಣ್ ಧವನ್ ಮುಂಬೈ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಹಿಡಿದು ಪುಲ್-ಅಪ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮೆಟ್ರೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಟನನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವರುಣ್ ಧವನ್ ನಟನೆಯ ಬಾರ್ಡರ್ 2 ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿರುವ ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಂಬೈ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೆಟ್ರೋದೊಳಗೆ ಪುಲ್-ಅಪ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದ ಮಹಾ ಮುಂಬೈ ಮೆಟ್ರೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದನನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಟುಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಹಾ ಮುಂಬೈ ಮೆಟ್ರೋ ಆಪರೇಷನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (MMMOCL)ನ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ, ವರುಣ್ ಧವನ್ ಮೆಟ್ರೋ ಒಳಗೆ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಗ್ರಾಬ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪುಲ್-ಅಪ್ಸ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಟನ ಈ ನಡೆ ಮೆಟ್ರೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅವರಿದನ್ನು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಾ ಮುಂಬೈ ಮೆಟ್ರೋ ಆಪರೇಷನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಬಲವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. "ಇಂತಹ ದೃಶ್ಯ ಡಿಸ್ಕ್ಲೈಮರ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ವರುಣ್ ಧವನ್ - ಮಹಾ ಮುಂಬೈ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಮೆಟ್ರೋ ಆವರಣದೊಳಗೆ ಇಂತಹ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ವಿವರಿಸಿದೆ. "ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸುತ್ತಾಡುವುದು ಕೂಲ್, ಆದರೆ ಆ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಕೃತ್ಯಗಳು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲ್ವೇಸ್ (ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ಕಾಯ್ದೆ 2002ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಭಾಗಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹವಾಗಿದ್ದು, ದಂಡ ಮತ್ತು ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಹ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರೇ, ಸುತ್ತಾಡಿ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಡಿ. ಮಹಾ ಮುಂಬೈ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಬಾರ್ಡರ್ 2 ಸಲುವಾಗಿಯೂ ವರುಣ್ ಧವನ್ ಟ್ರೋಲ್: ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಮೋಶನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ, ನಟನನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕೆಲವರು ಅವರ ನಗುವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು. ಅದು ದೇಶಭಕ್ತಿಯಂತಹ ವಾರ್ ಡ್ರಾಮಾದ ಸೈನಿಕನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಕೆಲವರು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕಲಾವಿದನ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಳಪೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಬಾರ್ಡರ್ 2: ಈ ಚಿತ್ರವು 1971ರ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧದ ಶೌರ್ಯದ ಕಥೆಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ. ಜೆಪಿ ದತ್ತಾ ಅವರ 1997ರ ಬಾರ್ಡರ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಅಂಶವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅನುರಾಗ್ ಸಿಂಗ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಾರ್ಡರ್ 2 ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗುಲ್ಶನ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಟಿ-ಸೀರೀಸ್, ಜೆಪಿ ದತ್ತಾ ಅವರ ಜೆಪಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಭೂಷಣ್ ಕುಮಾರ್, ಕ್ರಿಶನ್ ಕುಮಾರ್, ಜೆಪಿ ದತ್ತಾ ಮತ್ತು ನಿಧಿ ದತ್ತಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್, ವರುಣ್ ಧವನ್, ದಿಲ್ಜಿತ್ ದೋಸಾಂಜ್, ಅಹಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸೋನಮ್ ಬಾಜ್ವಾ, ಮೋನಾ ಸಿಂಗ್, ಮೇಧಾ ರಾಣಾ, ಪರಮವೀರ್ ಚೀಮಾ, ಗುನೀತ್ ಸಂಧು ಮತ್ತು ಅಂಗದ್ ಸಿಂಗ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿ 23ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ.
