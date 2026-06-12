'ಕಾಲಾ ಹಿರನ್' ಸಿನಿಮಾ ವಿರುದ್ಧ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್
'ಕಾಲಾ ಹಿರನ್' ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 12, 2026 at 4:44 PM IST
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು 'ಕಾಲಾ ಹಿರನ್: ದಿ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಫಾರ್ ಲೆಗಸಿ' ಚಿತ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಖ್ಯಾತಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ 1998ರ ಕೃಷ್ಣಮೃಗ ಬೇಟೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೇಲೂ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮೊಕದ್ದಮೆಯಲ್ಲಿ ಖಾನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದು, ವಿತರಿಸುವುದು, ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು, ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವಂತೆ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅರ್ಜಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಮೋಶನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 1998ರ ಕೃಷ್ಣಮೃಗ ಬೇಟೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಳಸದಿದ್ದರೂ ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು, ಪ್ರಮೋಶನಲ್ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಟ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ರನ್ನು ಹೋಲುವ ಪಾತ್ರವೊಂದನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನಟನ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನೇ ಹೋಲುವ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಆ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಇದು ತಾವೆಂದೇ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬಂದೂಕನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವಂತೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ನಿರೂಪಣೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವಿಚಾರಣೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರದ ಕಥಾಹಂದರವು ಆಧರಿಸಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಾನ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ವಿಚಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತ ವಿಚಾರಣೆಯ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಅರ್ಜಿಯು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಮಿತ್ ಜಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವು ಕೃಷ್ಣಮೃಗ ಬೇಟೆ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತು ದರೋಡೆಕೋರ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಒಳಗೊಂಡ ವಿವಾದದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮೋಶನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನೂ ಅರ್ಜಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಇವನ್ನು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದೆ.
ಅರ್ಜಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 24, 2026ರಂದು ಕಾನೂನು ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಿ, ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವವರು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು, ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ನೋಟಿಸ್ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಪ್ರಚಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮುಂದುವರೆದವು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಟ ತುರ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಕಾನೂನು ನೋಟಿಸ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಅಮಿತ್ ಜಾನಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ವಿವಾದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ನಟ ಮಾನಹಾನಿಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಚಾರ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ನಿರಂತರ ಪ್ರಸರಣವು ಖಾನ್ ಅವರ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
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ಕಾಲಾ ಹಿರನ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಟೀಸರ್, ಟ್ರೇಲರ್, ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಪ್ರಚಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಕಟಿಸುವುದರಿಂದ, ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೂರವಿರುವಂತೆ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಹಾಗೂ ವಿವಾದ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗುವವರೆಗೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ನಟ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಮಿತ್ ಜಾನಿ, ಜಾನಿ ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್, ನಿರ್ದೇಶಕ ಭರತ್ ಶ್ರಿನೇಟ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಪಾಂಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
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ಜಾನಿ ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಾ ಹಿರನ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಸೃಜನಶೀಲ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅದರ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದರು.