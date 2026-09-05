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ಪಾಪರಾಜಿಗಳಿಂದ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್: ವಿಷಯವೇನು?: ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4ರಂದು ಹಿಂದಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 20ರ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಭಾನುವಾರ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಕಲರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

Bollywood actor Salman Khan
ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ (PTI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 5, 2026 at 12:01 PM IST

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ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 20ರ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೂಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ನಟ ಪಾಪರಾಜಿಗಳ ನಡೆಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿಗೊಂಡಿರುವುದು ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿರುವ ಕೆಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಟೀಸರ್ ಅನ್ನೂ ಮೇಕರ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಸೀಸನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮರಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಸಲ್ಮಾನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನ ನಿರೂಪಕರಾಗಿ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಎಪಿಸೋಡ್​ನ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಂದರ್ಭ, ನಟ ಪಾಪರಾಜಿಗಳ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡುತ್ತಾ ಸ್ಟೇಜ್​ನಿಂದ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್​ಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದಾಗ, ಗದ್ದಲ ಮುಂದುವರಿದಾಗ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ನಟ, "ಯೇ ಮೇರಾ ಕಾಮ್ ನಹಿ ಹೈ. ಮುಜೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೆ ಆಗೇ ಆನೆ ಕಿ ಕೋಯಿ ಜರುರತ್ ನಹಿ ಹೈ" (ಇದು ನನ್ನ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ನನಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ) ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕ್ಲಿಪ್‌ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಪಾಪರಾಜಿಗಳು ಪೋಸ್ ನೀಡಲು ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾಗ, ನಟ ಕಿರಿಕಿರಿಗೊಂಡಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. "ಫೋಟೋಸ್... ಫೋಟೋಸ್... ಫೋಟೋಸ್" ಎಂದು ಕಿರಿಕಿರಿಯುಂಟಾದ ಟೋನ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

60ರ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್​ನನ್ನು ಯಾವ ವಿಷಯ ಟ್ರಿಗರ್​ ಮಾಡಿತು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನಟ ಪ್ಯಾಪ್‌ಗಳ ಕ್ಯಾಮರಾಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಫಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದರು.

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 20 ಸೆಟ್​ನಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್​ ಕೌಬಾಯ್-ಪ್ರೇರಿತ ಲುಕ್​​ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಗಾಢ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಲೆದರ್ ಕೌಬಾಯ್ ಟೋಪಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ನೇವಿ ಟಿ-ಶರ್ಟ್, ಡೆನಿಮ್‌ ಮತ್ತು ಅವರ ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್​ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್ ತೊಟ್ಟಿದ್ದರು.

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಕನೆಕ್ಷನ್​ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, 2010ರ ಸೀಸನ್ 4ರಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಗಜ ತಾರೆ ಅಮಿತಾಭ್​ ಬಚ್ಚನ್ ಬದಲಿಗೆ ನಿರೂಪಕರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿನಿಂದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್​ ಖಾನ್​ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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ಹೊಸ ಸೀಸನ್​​ನ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಹಲವಾರು ಹೆಸರುಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 20 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಸುತ್ತ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿಯ ಮಧ್ಯೆ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳೊಂದಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾರಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಲು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ನಟಿ ಕನಿಕಾ ಮಾನ್, ಬಾದ್‌ಶಾ ಅವರ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ಇಶಾ ರಿಖಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಮೇಕರ್ಸ್​​ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಸೀಸನ್‌ನ ಭವ್ಯ ಸೆಟಪ್‌ನ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದರು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್​​ 20 ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಜಿಯೋಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್‌ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಕಲರ್ಸ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 10:30ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

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HINDI BIGG BOSS 20
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ಹಿಂದಿ ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ 20
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