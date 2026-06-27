ಚಾಕು ಇರಿದ ಘಟನೆ: 'ನೀವು ಸಾಯುತ್ತೀರಾ? ಎಂದು ಮಗ ಕೇಳಿದ್ದ' - ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್
ನಟ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ 2025ರ ಚಾಕು ದಾಳಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ತಮಗೂ ಮೊದಲು ಕಿರಿಮಗ ಜೆಹ್ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 27, 2026 at 5:12 PM IST
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ತಮ್ಮ ಮೇಲಾದ ಚಾಕು ದಾಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ದುಷ್ಕರ್ಮಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಕಿರಿಮಗ ಜೇಹ್ನನ್ನು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಎಂದು ಸೈಫ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೆನಾ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯೊಂದರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಜಮನೆತನವಾದ 'ಪಟೌಡಿ' ವಂಶಸ್ಥ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್, 2025ರ ಜನವರಿ 16ರಂದು ಬಾಂದ್ರಾದ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೆಲ್ಲರೂ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಯಾರೋ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಜೆಹ್ ರೂಮ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆಂದು ದಾದಿ/ನಾನಿ (ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು) ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದರೆಂದು ಸೈಫ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ತಕ್ಷಣ ಮಗನ ಕೋಣೆಗೆ ಓಡಿದೆ ಎಂದು ಸೈಫ್ ಹೇಳಿದರು. ಆ ಭಯಾನಕ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, "ಈ ಕಳ್ಳ ಬಾತ್ ರೂಮ್ ಕಿಟಕಿಯನ್ನು ಒಡೆದಿದ್ದ. ದಾದಿ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಜೆಹ್ನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಚಾಕು ಹಿಡಿದು ಹಣ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಕೂಡಲೇ ಮಗುವಿನ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋದೆ. ಅವನು ಮಗುವನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದನು. ಮಗು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಾಕೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದನು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಟ ತಾವು ಯೋಚಿಸದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. "ಏನೋ ನನ್ನನ್ನು ಆವರಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ನಾನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಹಾರಿದೆ. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಮೊದಲು ಮುಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಅವನು ತನ್ನ ಚಾಕುಗಳಿಂದ ಇರಿದ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಗಾಯಗಳು... ರಕ್ತವಿತ್ತು. ಆಗ, ನನ್ನ ಸೇವಕಿ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಕೋಣೆಯಾದ್ಯಂತ ಎದುರಿಸಿದರು" ಎಂದು ಸೈಫ್ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಫ್ ಅವರ ಮೇಲೆ 6 ಬಾರಿ ಇರಿಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಜೀವ ಭಯವಿತ್ತು ಎಂದು ನಟ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. "ನಾನು ಬಿಳಿ ಕುರ್ತಾ ಪೈಜಾಮ ಧರಿಸಿದ್ದೆ, ರಕ್ತದಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ನಾನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಸಾಯಬಹುದೆಂದು ಭಾವಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸೈಫ್ ತಮ್ಮ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಮಗ ತೈಮೂರ್ ತಮ್ಮನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. "ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತೈಮೂರ್ ಜೊತೆ ಇರಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ, ನಾನು ಅವನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೀಯಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ. ಆಗವನು ನನ್ನಲ್ಲಿ 'ನೀವು ಸಾಯುತ್ತೀರಾ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದ. ನಾನು ಅವನಿಗೆ 'ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದೆವು" ಎಂದು ಆ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
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ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಟ ಯೋಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿ ಹಿಂಸೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸೈಫ್ ಹೇಳಿದರು.
"ನಾನು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಜಗಳಕ್ಕೆ ಎದುರು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಅವನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದರೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಆ ಘಟನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದು ನನಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು ಘಟನೆಯ ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಥಾಣೆಯಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಪ್ರಜೆ 30 ವರ್ಷದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದರು.