ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಬಾಬಾ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ!
ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕ ಬಾಬಾ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ ಝೀಶಾನ್ ಅಖ್ತರ್ನಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 19, 2026 at 3:44 PM IST
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಾಬಾ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಶೋಧ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪಿ ಝೀಶಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ಎಂಬಾತನೊಂದಿಗೆ ಈ ಥ್ರೆಟ್ನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದವರು ಯಾರು ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಝೀಶಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆದರಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಇದುವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಖ್ತರ್ನ ಪಾತ್ರವಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ, ಬೆದರಿಕೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಯಾರಾದರೂ ಈ ಆರೋಪಿಯ ಗುರುತನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರಬಹುದೇ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ನಟರಾದ ತುಷಾರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಖುರಾನಾ ಅವರಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಈ ಪ್ರಕರಣವೂ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ವೈಭವ್ ಮಿಶ್ರಾ ಎಂಬ 30 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಐಟಿ ಪದವೀಧರನಾದ ಮಿಶ್ರಾ, ಎಐ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ಬೆದರಿಕೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆತ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ, ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಈ ಹಿಂದೆ, 2025ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಘಟನೆಯೊಂದನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದರು. ಜನವರಿ 16ರ ರಾತ್ರಿ, ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಬಾಂದ್ರಾದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ನಿವಾಸದೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ, ಅವರ ಕಿರಿಯ ಮಗ 'ಜೆಹ್' ಇದ್ದ ರೂಮ್ ತಲುಪಿದ್ದ. ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸೈಫ್ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಟನಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಪರಾರಿಯಾದನು.
ತಕ್ಷಣ ಲೀಲಾವತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಲುಪಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಆರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿದರು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ದಿನಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದರು. ಘಟನೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ತೀವ್ರ ಆಘಾತ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಬಂದಿದೆ.
ಬಾಬಾ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ: 2024ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12ರಂದು ಮುಂಬೈನ ಬಾಂದ್ರಾದಲ್ಲಿ, ಬಾಬಾ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ಝೀಶಾನ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಅವರ ಆಫೀಸ್ ಹೊರಗೆ ಮೂವರು ದಾಳಿಕೋರರು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದಾಗ ಬಾಬಾ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಹತ್ಯೆಗೀಡಾದರು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮತ್ತು ಎನ್ಸಿಪಿ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ 66 ವರ್ಷದ ರಾಜಕಾರಣಿ, ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟರು.
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ಈ ತನಿಖೆಯು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಅನ್ಮೋಲ್ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡಾ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿತು. ಅನ್ಮೋಲ್ನನ್ನು 2025ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿತು. ಸದ್ಯ ಅವನು ದೆಹಲಿಯ ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ.
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