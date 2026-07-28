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'ರಾಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ನಟ ಇಲ್ಲ': ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ರಣ್​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ 'ರಾಮ' ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಂದ ಟೀಕೆಗಳನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, 'ಯಾವೊಬ್ಬ ನಟನೂ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣನಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

Bollywood actor Ranbir Kapoor as Rama
ರಾಮ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟ ರಣ್​ಬೀರ್​ ಕಪೂರ್​ (Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 28, 2026 at 10:08 AM IST

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ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರ 'ರಾಮಾಯಣ'ದಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಬಂದ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಣ್​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಕೊನೆಗೂ ತಮ್ಮ ಮೌನ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. ಅನೇಕರು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣ್​ಬೀರ್ ಅವರ ನೋಟವನ್ನು ಹೊಗಳಿದರೆ, ಇತರರು 'ಈ ಐಕಾನಿಕ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕಪೂರ್​ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯೇ?' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ರಾಮಾಯಣ ತಂಡ ಸ್ಯಾನ್ ಡಿಯಾಗೋ ಕಾಮಿಕ್-ಕಾನ್​ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಾವರಿಯಾ ನಟ ರಣ್​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಟೀಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಆಫರ್​ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭ ತಮಗೂ ಅನುಮಾನಗಳಿದ್ದವು ಎಂಬುದನ್ನೂ ನಟ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.

ಸಿನಿಮಾ ಆಫರ್​ ಬಂದಾಗ ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ನಾಯಕ ನಟ, "ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಾನು ಅರ್ಹನೇ? ನಾನು ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ? ರಾಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೇವಲ ನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಅವನನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಏಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ?". ಪಾತ್ರದ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಬಂದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಕೂಡಾ ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

"4,000 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಮೌಲ್ಯ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಉದಾತ್ತ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನೀವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ರಾಮಾಯಣ ನಮ್ಮ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ರಾಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ನಟ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗನಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ರಾಮನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಓರ್ವ ಪರಿಪೂರ್ಣ ನಟ ಇರಲು ಕೂಡಾ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಾವೇಕೆ ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ನಟ ವಿವರಿಸಿದರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಚಿತ್ರಣ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ, ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

"ರಾಮಾಯಣ ನೋಡಿದವರು, ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು ಬಹುಶಃ ನಾನು ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ನಾನು ಸರಿಯಾದ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ನಟ ರಾಮನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪಾತ್ರಧಾರಿ" ಎಂದು ನಟ ಹೇಳಿದರು.

ಕಾಮಿಕ್-ಕಾನ್ ಪ್ರಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಣ್​ಬೀರ್ ಅವರು ರಾವಣನ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುವ ತಮ್ಮ ಸಹನಟ ಯಶ್ ಅವರಿಂದಲೂ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆದರು. ಕಪೂರ್ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಯಶ್, "ರಾಮ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ರಣ್​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ರೀತಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಅವರು ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗದಿಂದ ತುಂಬಿದ ರಾಮನ ಸುಂದರ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೀವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಾಮಾಯಣ'ವು ಈವರೆಗಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 2 ಭಾಗಗಳ ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಯಶ್ ಮತ್ತು ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಸೇರಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. 4,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

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ಮಹತ್ವಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ ರಣ್​ಬೀರ್​ ಕಪೂರ್​​​, ಸೀತಾ ದೇವಿಯಾಗಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ರಾವಣನಾಗಿ ಯಶ್, ಹನುಮಂತನಾಗಿ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್, ಮಂಡೋದರಿಯಾಗಿ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಿ ರವಿ ದುಬೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್, ಅರುಣ್ ಗೋವಿಲ್ ಮತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಕೂಡಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ರಾಮಾಯಣದ ಮೊದಲ ಭಾಗವು ಇದೇ ಸಾಲಿನ ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಭಾಗವು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.

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