ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿಯ 'ಲಂಬೋದರ 2.0'ಕ್ಕೆ ರಂಗ್ ದೇ ಬಸಂತಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಕುನಾಲ್ ಕಪೂರ್ ಎಂಟ್ರಿ

ಖ್ಯಾತ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಕುನಾಲ್ ಕಪೂರ್ ಅವರು ಕನ್ನಡದ 'ಲಂಬೋದರ 2.0' ಚಿತ್ರತಂಡ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Kunal Kapoor Join 'Lambodara 2.0' Film
'ಲಂಬೋದರ 2.0' ಚಿತ್ರತಂಡ ಸೇರಿದ ಕುನಾಲ್ ಕಪೂರ್ (ETV Bharat)
Published : May 27, 2026 at 11:00 AM IST

ವಿಭಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ 'ಗತ ವೈಭವ' ಚಿತ್ರದ ಬಳಿಕ 'ಲಂಬೋದರ 2.0' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಚಿತ್ರ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್​ನ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಖ್ಯಾತ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಕುನಾಲ್ ಕಪೂರ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ರಂಗ್ ದೇ ಬಸಂತಿ, ಡಾನ್ 2, ವೀರಂ, ಡಿಯರ್ ಝಿಂದಗಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದ ಕುನಾಲ್ ಕಪೂರ್ ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ 'ಲಂಬೋದರ 2.0' ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೂ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ಎದುರು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಸಾಚಿ ಬಿಂದ್ರಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಕುನಾಲ್ ಕಪೂರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಚಿತ್ರದ ಮೆರುಗು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಲಂಬೋದರ 2.0 ಇಂದಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಯುವ ಜನಾಂಗದ ಗೊಂದಲಭರಿತ ಜೀವನವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಆಳುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾನ್ಯತೆ, ಏಕಾಂತ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ನಿಯಂತ್ರಣದಂತಹ ಸಮಕಾಲೀನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರವು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭ ಈ ವರ್ಷಾರಂಭ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡ ಉಪಸ್ಥಿತವಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ಟೇರಿದ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ, ಯುವಜನರ ಜೀವನದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಕಥೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯುವಕನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ನಿಜ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿತ್ರದ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಚಿತ್ರತಂಡ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾದ ಕಥಾವಸ್ತು, ಭವಿಷ್ಯಮಯ ನಿರೂಪಣೆ ಹಾಗೂ ಜೆನ್​ ಝಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೊಂದುವ ವಿಷಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಪತಾಜೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್, ವೀರ ಸಮರ್ಥ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಇದ್ದು, ನಿದಿಶಾ ಸುವರ್ಣ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಿರ್ಮಾಣದಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಲಂಬೋದರ 2.0 ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ, ಥ್ರಿಲ್ ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಾಟಕವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಒಂದಕ್ಕೆ ಖ್ಯಾತ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಈ ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಇದೀಗ ಕುನಾಲ್ ಕಪೂರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಉತ್ಸಾಹ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ಚಿಂತನೆಗೆ ಒಯ್ಯುವ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಈ 'ಲಂಬೋದರ 2.0' ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರದ ಲೇಖಕರಾದ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಜಿತ್ ಮಹೇಶ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಕಥಾಹಂದರ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಣೆ ಮೇಲಿದೆ.

