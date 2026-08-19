ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಟ: ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೊಳಗಾಲಿರುವ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್
ಕಬೀರ್ ಖಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡ್ರಾಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್ ಅವರ ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಮೊದಲು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 19, 2026 at 1:21 PM IST
ಕಬೀರ್ ಖಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್ ತಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲು ನಿರ್ಮಾಣ ತಂಡ ಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರು ಕಠಿಣ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಹಸ ತರಬೇತುದಾರರೊಂದಿಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ದೈಹಿಕ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ಗಾಯದ ನಂತರ, ನಟನನ್ನು ಮುಂಬೈನ ಮಾಹಿಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಫೋರ್ಟಿಸ್ ರಹೇಜಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದಿನದೊಳಗೆ ಮೊಣಕಾಲು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ನಂತರ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಬದ್ಧತೆಗಳಿಗೆ ಮರಳುವ ಮೊದಲು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್ ಇನ್ನೂ ಹೆಸರಿಡದ ಯೋಜನೆಯ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇದು ಚಂದು ಚಾಂಪಿಯನ್ (2024) ನಂತರ ಕಬೀರ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಎರಡನೇ ಕೊಲಾಬರೇಶನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಮುಂಬರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ಕ್ರೀಡಾ ನಾಟಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಕಿಕ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ತರಬೇತುದಾರನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಥೆಯು ಯುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ತಜಮುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಅವರ ಜೀವನದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಯಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಇದು ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಬ್ಯಾನರ್ ಡೋಪಮೈನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್, ಕಬೀರ್ ಖಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಚಂದು ಚಾಂಪಿಯನ್ ನಟನಿಗೆ ಅಪಾರ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. 2024ರ ಕ್ರೀಡಾ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದಿದ್ದರೂ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರ ಅಭಿನಯವನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಯಿತು. ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದರು.
ಹೌದು, ಜುಲೈ 18ರ ಸಂಜೆ ನವದೆಹಲಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವಾಲಯ 72ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ವಿಜೇತರ ಹೆಸರನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. 2024ರ ಜನವರಿ 1 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರವರೆಗಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್ (ಚಂದು ಚಾಂಪಿಯನ್) ಮತ್ತು ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ (ಬ್ರಮಯುಗಂ) ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪೈಕಿ ಅನುರಾಗ್ ಬಸು ಅವರ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡಾ ಇದೆ. ಹೆಸರಿಡದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಷಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಟಿ-ಸೀರೀಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಖಾನ್ ಅವರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡ್ರಾಮಾ ಮತ್ತು ಬಸು ಅವರ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಜೊತೆಗೆ, ಹನ್ಸಲ್ ಮೆಹ್ತಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ನಾಗ್ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರವೇ ಹಿರಿತೆರೆ ಮೇಲೆ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ನಟ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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