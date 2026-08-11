ಪತ್ನಿ ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ ವಂಚನೆ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಫೈನಲಿ ಮೌನ ಮುರಿದ ನಟ ಗೋವಿಂದ
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಗೋವಿಂದ ಅವರು ಪತ್ನಿ ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 11, 2026 at 10:47 AM IST
ಬಾಲಿವುಡ್ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಗೋವಿಂದ ಮತ್ತು ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯದ್ದಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳೇ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿದಿತ್ತು. ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗೋವಿಂದ ಕೊನೆಗೂ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಟ ಗೋವಿಂದ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗೋವಿಂದ ಅವರ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುನೀತಾ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೋವಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹಲವು ಸಂಬಂಧಗಳಿದ್ದವು, 1990ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ದೊಡ್ಡ ತಾರೆಗಳ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬಹುದಾದರೂ, ಇದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ತಾವು ಸುಮ್ಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ಗೋವಿಂದ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಅವರ ಮಾತುಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಣುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ವೋ ಇತ್ನೆ ಪ್ಯಾರ್ ಸೆ ಗಾಲಿ ದೇತಿ ಹೈ ಮುಜೆ, ಔರ್ ಮೈ ಖಾತಾ ಭಿ ಹೂ ಉನ್ಕೆ ಹಾತ್ ಸೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದ ನಟ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಏರಿಳಿತಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಹಿಸಿದ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಗೋವಿಂದ, ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳಿವೆ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಅಥವಾ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಜನರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಸುನೀತಾ ತಮ್ಮನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರೂ, ಆ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳ ಹಿಂದೆಯೂ ನಾನು ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ತಮ್ಮ ಸಹ-ನಟಿಯರೊಂದಿಗಿನ ಸುತ್ತಲಿನ ಅಂತೆಕಂತೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನಟ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿ, ಗೋವಿಂದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ನಟಿಯರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್ಸ್, ಆನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪರದೆ ಮೇಲೆ ನೋಡುವ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೇವಲ ಅವರ ಕೆಲಸದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವಾಗ ಗೋವಿಂದ ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. 34 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ತಾವು ತುಂಬಾ ಮುಗ್ಧನಾಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "34 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ನಾನು ತುಂಬಾ ಷರೀಫ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಎಷ್ಟು ಮುಗ್ಧನಾಗಿದ್ದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತು ಸ್ವತಃ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಗೋವಿಂದ ಮತ್ತು ಸುನೀತಾ 1987ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ದಂಪತಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯನ್ನು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕಗೊಳಿಸಿದರು. ದಂಪತಿಗೆ ಟೀನಾ ಅಹುಜಾ ಮತ್ತು ಯಶವರ್ಧನ್ ಅಹುಜಾ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುನೀತಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಟಿವಿ ಮತ್ತು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಗೋವಿಂದ ಅವರ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಲಾಕ್ಅಪ್ 2ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ನಟರು ಸಹ-ನಟಿಯರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಹು ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದರು.
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ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಗೋವಿಂದ ಕೊನೆ ಬಾರಿಗೆ 2019ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ರಂಗೀಲಾ ರಾಜಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಾಮ್ ಥಾ ಕನ್ಹಯ್ಯಾಲಾಲ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಗೋವಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಟ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ದೂರವುಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
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