ಲಾಕ್ ಅಪ್ಗೆ ಬಂದ ಗೋವಿಂದ: 'ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಇದೆ' ಎಂದ ನಟ
'ಲಾಕ್ ಅಪ್: ಸಚ್ ಯಾ ಸಜಾ'ನ ಇಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಗೋವಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 10, 2026 at 3:12 PM IST
'ಲಾಕ್ ಅಪ್: ಸಚ್ ಯಾ ಸಜಾ' ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನ ಮುಂಬರುವ ಸಂಚಿಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮನೋರಂಜನೆ ನೀಡುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗೋವಿಂದ ಇಂದು ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿರುವ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರವೇಶದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಅವರು ಈ ಫೇಮಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗೆ ತಮ್ಮ ಟ್ರೇಡ್ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಸ್ಯವನ್ನು ತರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪತ್ನಿ ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾರ, ಮೇಕರ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರೋಮೋ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಇಂದು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಶೋ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ, ನಿರೂಪಕಿ ಫರಾ ಖಾನ್ 'ಹೀರೋ ನಂ. 1' ಗೋವಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಮಾತುಕತೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಟ ತಮ್ಮ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ "ಗೋಲಿ" (ಗುಂಡು) ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಅರೆ ಮೈನೆ ಲೇಕೆ ಆಯಾ ಹೂ ಜೆಬ್ ಮೇ.... ಸೀನೆ ಪೆ ಮಾರ್ನಾ ಚಾ ರಹೀ ಥಿ. ಮಾರ್ ಲೇ" ಎಂದು ಗೋವಿಂದ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
2024ರಲ್ಲಿ, ಗೋವಿಂದ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕಾಲಿಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡು ತುರ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಫರಾ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ರಿತೇಶ್ ದೇಶಮುಖ್ ನಿರೂಪಣೆಯ ಶೋನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಸಂದರ್ಭ, ಗೋವಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹಲವಾರು "ಅಫೇರ್" ಇದ್ದವು ಎಂದು ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ "ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ" ಇತ್ತೆಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಗೋವಿಂದ ಮತ್ತು ಸುನೀತಾ ಬೇರ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಕಳೆದ ಕೆಲ ಸಮಯದಿಂದ ಇದೆ. ಆದರೆ, ದಂಪತಿ ಅದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ, ಸುನೀತಾ ಅವರು ರಾಮ್ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆ ಶಿಲ್ಪಾ ಶಿಂಧೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಅವರು "ಇಸ್ಸೆ ಯಹ ಪೋಕಿಂಗ್ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ಲಾಯಾ ಗಯಾ ಹೈ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನನ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಿ. ಅವರು ನನ್ನ ಪತಿ. ಯಾರೂ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವರ ಪತ್ನಿ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ. ಮೇರಾ ಪತಿ ಹೈ. ಅಗರ್ ವೋ 50 ಅಫೇರ್ಸ್ ಭಿ ಕರೇ, ತೇರೆ ಬಾಪ್ ಕಾ ಕ್ಯಾ ಜಾ ರಹಾ ಹೈ?" ಎಂದು ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು.
ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಫರಾ ಮತ್ತು ರಿತೇಶ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿರೂಪಕರು "ಆಜ್ ಜನತಾ ಕಿ ಜ್ಯೂರಿ ಕಾ ಫೈಸ್ಲಾ ಭಿ ಸುನಾಯಾ ಜಾಯೇಗಾ" ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದಾಗ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಚೌಧರಿ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಾ ಶಿಂಧೆ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿನ ಅವರ ವರ್ತನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ.
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ಗೋವಿಂದ ಅವರಿಗೂ ಮುನ್ನ ನಟ ಗೌರವ್ ಖನ್ನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಹೌದು, ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಚಮೋಲಾ ತಾವು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಪತಿ ಗೌರವ್ ಖನ್ನಾ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗೆ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಗೌರವ್ ಲಾಕ್ ಅಪ್ ಹೌಸ್ ಒಳಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು.
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ಜೂನ್ 27ರಂದು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡ ಲಾಕ್ ಅಪ್ ಸೀಸನ್ 2 ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನದ ಸಂಚಿಕೆ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.