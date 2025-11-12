ಗೋವಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು
ಮಂಗಳವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ, ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಗೋವಿಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಮಂಗಳವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ 61 ವರ್ಷದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಗೋವಿಂದ, ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಎನ್ಐ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಟ ಗೋವಿಂದ ಅವರನ್ನು ಜುಹುವಿನ ಕ್ರಿಟಿಕೇರ್ ಏಷ್ಯಾ ಮಲ್ಟಿಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶಶಿ ಸಿನ್ಹಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಂತೆ, ''ಗೋವಿಂದ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನರಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈದ್ಯರ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ'' ಎಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
"ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ವೈದ್ಯರು ಅವರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ನಂತರ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಗೋವಿಂದ ಅವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಇನ್ನೂ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ" ಎಂದು ಸಿನ್ಹಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಟನಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ರಿವಾಲ್ವಾರ್ನಿಂದ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕಾಲಿಗೆ ಗುಂಡೇಟು ಬಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಗೋವಿಂದ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮೊಣಕಾಲಿನ ಕೆಳಗೆ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಗುಂಡನ್ನು ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿತ್ತು.
ಮುಂಬೈನ ಬ್ರೀಚ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಗೋವಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಹಿರಿಯ ನಟನ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲು ತೆರಳಿದ್ದ ಅನೇಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಕೂಡಾ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ನಟ ಹೊರಟಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಆದ್ರೆ ಮಂಗಳವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಸ್ವತಃ ನಟ ಗೋವಿಂದ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಹಾಸ್ಯ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು 'ಕೂಲಿ ನಂ. 1', 'ಹೀರೋ ನಂ. 1', 'ಸಾಜನ್ ಚಲೇ ಸಸುರಾಲ್', 'ರಾಜ ಬಾಬು', 'ದುಲ್ಹೆ ರಾಜಾ' ಮತ್ತು 'ಹಸೀನಾ ಮಾನ್ ಜಾಯೇಗಿ' ಸೇರಿ ಮುಂತಾದ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಗೋವಿಂದ, ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದೊಡ್ಡದಿದೆ.
ಹಿರಿಯ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಕೂಡಾ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದೊಂದು ವಾರದಿಂದ ಮುಂಬೈನ ಬ್ರೀಚ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಪ್ರತೀತ್ ಸಮ್ದಾನಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. "ಕಟುಂಬ ಗೌಪ್ಯತೆಗೆ ಗೌರವ'' ನೀಡುವಂತೆ ಕುಟುಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿದೆ.