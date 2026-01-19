'ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಿತೂರಿ': ವಿಚ್ಛೇದನ ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಮೌನ ಮುರಿದ ನಟ ಗೋವಿಂದ
ವಿಚ್ಛೇದನ ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಗೋವಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಗೋವಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಮರಳಬೇಕು' ಎಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಪತ್ನಿ ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
January 19, 2026
ಬಾಲಿವುಡ್ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಗೋವಿಂದ ಮತ್ತು ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಇವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಶಿರಡಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭ ಸುನೀತಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಟ ಗೋವಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿನ ಚರ್ಚೆಯು ಜನಪ್ರಿಯ ದಂಪತಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಸುಳಿವು ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೂ, ಗೋವಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಗೋವಿಂದ, ಮೌನವಾಗಿರುವುದು ತಮ್ಮನ್ನು "ದುರ್ಬಲ" ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಜನರು ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ "ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್" ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈಗ ಮಾತನಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಗೋವಿಂದ ಹೇಳಿದರು.
ನಟ ಸದ್ಯ ಹರಡಿರುವ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆಗಳು "ದೊಡ್ಡ ಪಿತೂರಿಯ" ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. "ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಏನೆಂದರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡದಿದ್ದಾಗ, ನಾವು ದುರ್ಬಲರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ನಾವೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇಂದು ನಾನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೇ ತಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೇ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಎಳೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಜನರು ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪಿತೂರಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಾಗಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಗೋವಿಂದ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ, ನಂತರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹರಡುತ್ತವೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಬಲಿಪಶುವಾಗಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. "ನಾನು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸದಿಂದ ದೂರವುಳಿದಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೀಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ದೂರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ನಾನೇ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಪತ್ನಿ ಸುನೀತಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಗೋವಿಂದ, ನಾನು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವಳು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಹೊರಗಿನ ಶಕ್ತಿಗಳು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನವಳು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಎಸೆಯಲ್ಪಡುವ ಮೂಲಕ, ದೊಡ್ಡ ಪಿತೂರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವಳು ಎಂದಿಗೂ ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ನಟ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಖ್ಯಾತಿಯು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗೋವಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದರು. "ನಿಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಂತವನ್ನು ಮೀರಿದಾಗ, ಅನೇಕರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಸಾಬೀತಾದ ಈ ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಟ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. "ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಬಾರದು ಎಂದು ನಾನು ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿಯೂ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಹಿಂದೆ, ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ ತಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಅವರ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಬಗೆಗಿನ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ವರದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು ತನಗೆ ಬೇಸರ ತಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ, ಅವು ಏನಾದರೂ ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ ಮೊದಲು ಮಾತನಾಡುವವಳು ನಾನೇ ಎಂದು ದೃಢವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. "ಅವರು ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನನಗೆ ಎಂದಾದರೂ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನೇ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಕುಟುಂಬದ ಆಂತರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸುನೀತಾ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದರು. ಕೆಲವರು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ದಂಪತಿ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ಗೋವಿಂದ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
ಗೋವಿಂದ ಮತ್ತು ಸುನೀತಾ 1987ರಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಟೀನಾ ಅಹುಜಾ ಮತ್ತು ಯಶವರ್ಧನ್ ಅಹುಜಾ ಎಂಬಿಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಟೀನಾ ಈಗಾಗಲೇ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಯಶವರ್ಧನ್ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.