ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಮಗಳ ಹೆಸರು 'Saraayah': ಏನಿದರ ಅರ್ಥ?

ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಮತ್ತು ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ತಮ್ಮ ಕಂದಮ್ಮನ ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Sidharth Malhotra and Kiara Advani
ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ದಂಪತಿ (Photo: ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 28, 2025 at 12:41 PM IST

ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಹಾಗೂ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮುದ್ದಾದ ದಂಪತಿ. ಈ ಸಾಲಿನ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗುವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರಾ ದಂಪತಿ ಫೈನಲಿ ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಕಿಯಾರಾ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​​ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, ವೈಟ್​ ಸಾಕ್ಸ್​ ಧರಿಸಿದ ತಮ್ಮ ಮುದ್ದಾದ ಮಗಳ ಪುಟ್ಟ ಪಾದಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಫೋಟೋದೊಂದಿಗೆ, "ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಂದ, ನಮ್ಮ ಬಾಹುವಿನವರೆಗೆ. ನಮ್ಮ ದೈವಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದ, ನಮ್ಮ ರಾಜಕುಮಾರಿ, ಸರಾಯಾಹ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ" (Saraayah Malhotra / सरायाह मल्होत्रा) ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ದಂಪತಿ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಗೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು ಎಂಬುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸದಿದ್ದರೂ, ಹಲವು ಮೂಲಗಳು ಅದು ಅರೇಬಿಕ್ ಮತ್ತು ಹೀಬ್ರೂ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ. ಅರೇಬಿಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸರಾಯಾಹ್ ಎಂದರೆ "ರಾಜಕುಮಾರಿ", "ಉದಾತ್ತ ಮಹಿಳೆ", "ಅರಮನೆ" ಅಥವಾ "ಉದಾತ್ತ ವಾಸಸ್ಥಾನ" ಎಂದರ್ಥ. ಕೆಲ ಮೂಲಗಳು ಈ ಹೆಸರನ್ನು "ರಾತ್ರಿಯ ಮೋಡಗಳು" ಎಂದು ಕೂಡಾ ಹೇಳಿವೆ. ಹೀಬ್ರೂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಸಾರಾ ಎಂದರೆ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಮತ್ತು ಯಾಹ್ ಪದದೊಂದಿಗೆ "ದೇವರ ರಾಜಕುಮಾರಿ" ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದು ಹೀಬ್ರೂ ಲಿಂಕ್ "ಉನ್ನತವಾಗುವುದು" ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಆಗಮನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ದಂಪತಿ, "ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ತುಂಬಿವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದೆ - ಕಿಯಾರಾ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೋರುವ ಎರಡನೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು, "ನಾವು ಪೋಷಕರಾಗಿ ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಿರುವಾಗ... ದಯವಿಟ್ಟು ಫೋಟೋಗಳಿಲ್ಲ, ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಮಾತ್ರ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಭೆ: ಐಶ್ವರ್ಯಾ, ಸಲ್ಮಾನ್​, ಶಾರುಖ್​ ಸೇರಿ ಗಣ್ಯರು ಭಾಗಿ; ಭಾವುಕರಾದ ಪುತ್ರರು

2021ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಶೇರ್ಷಾ (Shershaah) ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಂದರ್ಭ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಕಿಯಾರಾ ನಡುವೆ ಪ್ರೇಮಾಂಕುರವಾಯಿತು. 2023ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 7ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ವರ್ಷದ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಿ.ನಟ ಕಲಾತಪಸ್ವಿ ರಾಜೇಶ್ ಮೊಮ್ಮಗ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ: 'ಮುಜುಗರ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿನಂದ್

ಜೋಡಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಕಿಯಾರಾ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್​ಟಿಆರ್​ ಜೊತೆ ವಾರ್ 2ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇನ್ನೂ, ಪರಮ ಸುಂದರಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್, ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಜೊತೆ ಹಾರರ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

