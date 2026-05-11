'DDLJ' ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ಮಾಡಿ: ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಮನವಿ

ಹಿರಿಯ ನಟ ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಅವರು 'ದಿಲ್ವಾಲೆ ದುಲ್ಹನಿಯಾ ಲೇ ಜಾಯೇಂಗೆ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಐಕಾನಿಕ್ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಡಿಡಿಎಲ್​ಜೆ' ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್​​ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್
Published : May 11, 2026 at 3:28 PM IST

ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಕಾಜೋಲ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಯಶಸ್ವಿ "ದಿಲ್ವಾಲೆ ದುಲ್ಹನಿಯಾ ಲೇ ಜಾಯೇಂಗೆ" ಚಿತ್ರದ ಐಕಾನಿಕ್ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ನಟ ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್, ಈ ಲೊಕೇಶನ್​​ನನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆದಿತ್ಯ ಚೋಪ್ರಾ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಡಿಡಿಎಲ್​​​ಜೆ' 1995ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತ್ತು. ಸಿಮ್ರನ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಕಾಜೋಲ್ ಹಾಗೂ ಶಾರುಖ್​​ ಖಾನ್ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಯುರೋಪ್ ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಪ್ರೇಮಾಂಕುರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಿಮ್ರನ್‌ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಜ್‌ಗೆ ತಿಳಿದಾಗ, ಅವಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ತಂದೆಯ ಮನ ಗೆಲ್ಲಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾನೆ.

1995ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 20ರಂದು ತೆರೆಕಂಡ ಈ "ದಿಲ್ವಾಲೆ ದುಲ್ಹನಿಯಾ ಲೇ ಜಾಯೇಂಗೆ" ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಮರಣೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಶಕಗಳ ನಂತರವೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಕಥಾಹಂದರ, ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಹಾಡುಗಳಿಗಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಲು ಇಚ್ಛಿಸಲ್ಪಡುವ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಡಿಎಲ್​​ಜೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ರೈಲಿನೆಡೆಗೆ ಓಡುವ ಸಿಮ್ರನ್ ಕಡೆಗೆ ರಾಜ್​ ಕೈ ಚಾಚುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಟ್ರೈನ್​ ಸೀನ್​, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚೊತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ರೀ-ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ರಾಜ್​ (ಶಾರುಖ್​​ ಖಾನ್) ತಂದೆ ಧರ್ಮವೀರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್, ಆಪ್ತಾ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇನ್ ಸೀನ್​​ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆಯೆಂಬುದು ನನಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ನಾನು ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಐಕಾನಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಐಕಾನಿಕ್ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನು ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಮತ್ತು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದ ಇತಿಹಾಸ. ಆ ದೃಶ್ಯ 'ದಿಲ್ವಾಲೆ ದುಲ್ಹನಿಯಾ ಲೇ ಜಾಯೇಂಗೆ'ಯದ್ದು. ಐಕಾನಿಕ್ ಸ್ಥಳ. ಐಕಾನಿಕ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಯಶ್ ಜಿ (ಯಶ್ ಚೋಪ್ರಾ) ಮತ್ತು ಆದಿ (ಆದಿತ್ಯ ಚೋಪ್ರಾ) ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು" ಎಂದು ಹಿರಿಯ ನಟ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು.

ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಹೆಗ್ಗುರುತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಟ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಂತೆಯೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಫರೀದಾ ಜಲಾಲ್, ಮಂದಿರಾ ಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಹಿಮಾನಿ ಶಿವಪುರಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

