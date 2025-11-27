ಟಾಟಾ ಮುಂಬೈ ಮ್ಯಾರಥಾನ್‌: ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಓಡಲಿರುವ ಅಮೀರ್​ ಖಾನ್

ETV Bharat / entertainment

ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಟಾಟಾ ಮುಂಬೈ ಮ್ಯಾರಥಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 27, 2025 at 4:26 PM IST

ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 'ಟಾಟಾ ಮುಂಬೈ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ 2026'ರಲ್ಲಿ ಪಾನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತು ಅಗಾಟ್ಸು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅಮೀರ್​ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಹೋಂ ರನ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಓಡಲಿದೆ.

ಅಮೀರ್​ ಖಾನ್, ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ-ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಕಿರಣ್ ರಾವ್, ಮಗ ಆಜಾದ್ ರಾವ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಇರಾ ಖಾನ್ ಡ್ರೀಮ್ ರನ್ (5.9K)ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಗ ಜುನೈದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಓಪನ್ 10K ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಳಿಯ ನೂಪುರ್ ಶಿಖರೆ 42k ಪೂರ್ಣ ಮ್ಯಾರಥಾನ್​ನ ಭಾಗವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಕಿರಣ್ ರಾವ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಪಾನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬರಪೀಡಿತ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ. ಇರಾ ಖಾನ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಅಗಾಟ್ಸು ಫೌಂಡೇಶನ್, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಾಂದ್ರಾದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಸಮುದಾಯ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ.

"ನಾವು ಟಾಟಾ ಮುಂಬೈ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಇರಾ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್​​ನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲು ಕುಟುಂಬಸಮೇತ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದಾಗ ಆಜಾದ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೀರ್​ ಖಾನ್​​ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್​ ಮೂಲಕ, ಈ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಈಗಾಗಲೇ ಮ್ಯಾರಥಾನ್​ಗಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.

ಜನರು ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರೆ ಮಾತ್ರ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಎರಡೂ ಫೌಂಡೇಶನ್​​​ಗಳು ನಂಬಿವೆ. ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್​ (ಪಾನಿ) ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಒದಗಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು (ಅಗಾಟ್ಸು) ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಹಾಯಕ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮೀರ್​ ಖಾನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ರೀನಾ ದತ್ತಾ ಅವರ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಕ್ಸಿಬ್ಯೂಷನ್​ಗೆ ಸರ್​ಪ್ರೈಸ್​ ವಿಸಿಟ್​ ಕೊಟ್ಟು, ರೀನಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಲಾ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು.

ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 'ಸೀತಾರೆ ಜಮೀನ್ ಪರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು. ಶಾರುಖ್​ ಖಾನ್​ ಪುತ್ರ ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ದಿ ಬಾ***ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಲಿವುಡ್'ನಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

