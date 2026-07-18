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ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಗ್ಯಾಂಗ್​​ನಿಂದ ಅಮೀರ್​​ ಖಾನ್​​ಗೆ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಆರೋಪ: ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆ ಚುರುಕು

ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಗ್ಯಾಂಗ್​​ನಿಂದ ಅಮೀರ್​ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್​ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Actor Aamir Khan
ನಟ ಅಮೀರ್​​ ಖಾನ್​ಗೆ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಆರೋಪ (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 18, 2026 at 3:51 PM IST

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ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಸ್ಟರ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ನಿಂದ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ನಟ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಾಯ್ಸ್ ನೋಟ್ ಮೂಲಕ ಇಂಟರ್​ನೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಬೆದರಿಕೆ ನಿಜವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು ಇನ್ನೂ ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಷಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅಥವಾ ಅವರ ತಂಡವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ದೂರು ನೀಡಿಲ್ಲ.

ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಅವರ ಸಹಚರರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವ ಅರ್ಝು ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಮತ್ತು ಟೈಸನ್ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೆದರಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದ ವಿವಿಧ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​​ಫಾರ್ಮ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವೈರಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಉಲ್ಲೇಖಗೊಂಡಿದೆ. 3 ವಿವಾಹಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ "ಲವ್ ಜಿಹಾದ್" ಅನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಇಂತಹ ಅವಮಾನಕರ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುವುದು/ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು, ಸಹೋದರಿಯರು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಸ್ಟಾರ್​ಡಮ್​​ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿರುವವರನ್ನು ಮೌನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಬೆದರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ಒಳಗೊಂಡಿದೆಯೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ಗಂಗಾನಗರದಲ್ಲಿ 13 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯ ಅಪಹರಣ, ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪೋಸ್ಟ್ (ಬೆದರಿಕೆ ಸಂದೇಶ) ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರೆ, ಕೆಲ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾದ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.

"ಇದು ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಆ ಮುಗ್ಧ ಹುಡುಗಿಯ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಯಾರೇ ಇದ್ದರೂ ನಾವು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ತಕ್ಷಣವೇ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಕೂಡಾ ಅದೇ ಗತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ" ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನು, "ಹುತಾತ್ಮ ಸಹೋದರರು" ಪರ್ವೇಶ್ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಂಶುಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. "ನಿಮ್ಮ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಲು ನಾವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯೊಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮತ್ತೊಂದು ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಸೆಲ್ ಬೆದರಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಪಾದಿತ ವಾಯ್ಸ್​ ನೋಟ್ ಅನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಬೆದರಿಕೆ ಶೇರ್ ಆದ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ನಿಜವೇ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಸಂಪರ್ಕವಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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ಈ ಬೆದರಿಕೆ ನಿಜವೇ ಅಥವಾ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸದಸ್ಯರು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣವಿಲ್ಲ. ಪರಿಶೀಲನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ ಇನ್ನೂ ಔಪಚಾರಿಕ ದೂರಿನೊಂದಿಗೆ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿಲ್ಲ.

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ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ 1998ರ ಹಮ್ ಸಾಥ್ ಸಾಥ್ ಹೈ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೃಷ್ಣಮೃಗ ಬೇಟೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಟನ ಮೇಲಿನ ತನ್ನ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಪದೇ ಪದೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಸಲ್ಮಾನ್‌ಗೆ ಹಲವಾರು ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. 2024ರ ಎಪ್ರಿಲ್​ನಲ್ಲಿ, ಅವರ ಮುಂಬೈ ನಿವಾಸದ ಹೊರಗೆ ನಡೆದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ.

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ಅಮೀರ್​ ಖಾನ್​ಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ
ಲಾರೆನ್ಸ್​ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಗ್ಯಾಂಗ್
ಅಮೀರ್​ ಖಾನ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್
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