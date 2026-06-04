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3ನೇ ಮದುವೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್: ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ ಜೊತೆ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಮುಹೂರ್ತ

ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ ಮದುವೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆಂಬ ವರದಿಗಳು ನಿಜವಾಗಿದೆ.

Aamir Khan and Gauri Spratt
ಅಮೀರ್​ ಖಾನ್ ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 4, 2026 at 1:44 PM IST

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ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಗೆಳತಿ ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ ಜೊತೆ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 61 ವರ್ಷದ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ನಟನ ಆಪ್ತ ಮೂಲಗಳು ಈ ವರ್ಷ ಜುಲೈ 5ರಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಳ ಸಮಾರಂಭ ಆಯೋಜಿಸಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಅಮೀರ್​ ಗೌರಿ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡಿದವು.

ಮದುವೆ ಸುತ್ತಲಿನ ವದಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಟ ಈಗ ಮೌನ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಖಾನ್, ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ನಿಜವೆಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್​ ಡೇಟ್ ಅನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಜುಲೈ 5ರಂದು ಮದುವೆ ಆಗುವುದಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಅಮೀರ್​​, ತಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಸಿದರು.

Aamir Khan and Gauri Spratt
ಅಮೀರ್​ ಖಾನ್ ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ (ANI)

ಅಮೀರ್​-ಗೌರಿ ವಿವಾಹವು ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯ/ಖಾಸಗಿ ಸಮಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಕೆಲ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್​ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಆರತಕ್ಷತೆ ಸಮಾರಂಭ ಆಯೋಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷಾರಂಭ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಗೌರಿ ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್​​​ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ತಮ್ಮ 60ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭ (2025ರ ಮಾರ್ಚ್​​ 14) ಅಮೀರ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗೌರಿ ಅವರನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೆದುರು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು.

ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಫನ್​​ ಮೀಟ್​ ಆ್ಯಂಡ್​ ಗ್ರೀಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. 2 ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರುವ ಗೌರಿ ಅಮೀರ್​, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.

Aamir Khan and Gauri Spratt
ಅಮೀರ್​ ಖಾನ್ ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ (IANS)

ಅಮೀರ್​ ಖನ್​ ಅವರಿಗಿದು 3ನೇ ಮದುವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 2 ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ರೀನಾ ದತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು. ಜುನೈದ್ ಮತ್ತು ಇರಾ ಖಾನ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ 2002ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯಾದರು. 2005ರಲ್ಲಿ, ಅಮೀರ್ ಅವರು ಕಿರಣ್ ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಆಜಾದ್ ರಾವ್ ಖಾನ್ ಎಂಬ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ. 2021ರಲ್ಲಿ ಅಮಿರ್​ ಕಿರಣ್​ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು.

ಅಮೀರ್​​ ಖಾನ್​ಗೆ ಇದು 3ನೇ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರೆ, ಗೌರಿ ಅವರಿಗೆ 2ನೇ ವಿವಾಹವಾಗಲಿದೆ. ಗೌರಿ ಅವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ.

ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜ ನಟನ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಅಮೀರ್​​ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2025ರ ಜೂನ್​ 20ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸೀತಾರೆ ಜಮೀನ್ ಪರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಟ ನಟನೆಗಿಂತ ನಿರ್ಮಾಣದತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ತಮ್ಮ 61ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಒಂದೆರಡು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುವುದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Aamir Khan and Gauri Spratt
ಅಮೀರ್​ ಖಾನ್ ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ (IANS)

ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ ಯಾರು? ಇವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನವರು. ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಲೂನ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ರೀಟಾ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ ಪುತ್ರಿ. ಬ್ಲ್ಯೂ ಮೌಂಟೇನ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರು. 2004ರಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್‌ನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್​ ದಿ ಆರ್ಟ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಎಫ್​ಡಿಎ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್​​ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಎಂಬ ಫ್ಯಾಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಬಿಬ್ಲಂಟ್ ಸಲೂನ್ (BBlunt salon) ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್​ನಲ್ಲಿ​​ಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

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