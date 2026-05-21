'ವಿಚಾರ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೋ, ಇಲ್ವೋ? ಆದ್ರೆ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತಾದ್ರು': ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್
ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರ ತಲೆಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 21, 2026 at 12:54 PM IST
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ತಮ್ಮ 83ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಒನ್ ಲೈನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಪ್ಟಿಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಕಳೆದ ತಡರಾತ್ರಿ 1:23ಕ್ಕೆ, ಖ್ಯಾತ ನಟ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಟಿ 5747 - ಬೋಖ್ಲಾ ಗಯೆ ಲೋಗ್, ವಿಚಾರ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕಿಯೆ - ಕೋಯಿ ಸಮ್ಜಾ, ಯಾ ನಹಿ ಸಮ್ಜಾ, ಲಿಯೇ ಕೆ ದಿಯೇ ಬನ್ ಗಯೆ ಝರೂರ್'' ("T 5747 - Bokhla gye log; vichar vyakt kiye - koi samjhein ya na samjhein, liye ke diye ban gye zarur") ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹೇಳಿಕೆಯ ಅರ್ಥವೇನಂದ್ರೆ, "ಜನರು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು - ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರೋ ಇಲ್ಲವೋ, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವವರಂತೆ ಆದರು". ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನೇಕ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರು ಹಿರಿಯ ನಟನ ಮಾತುಗಳ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
T 5747 - बौखला गए लोग ; विचार व्यक्त किए - कोई समझें या न समझे, लिए के दिए बन गए ज़रूर— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) May 20, 2026
"ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹಾಗೆ ಇವೆ, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಡೀಕೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು" ಎಂದು ಓರ್ವ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ''ಯಾವ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಹೇಳಿ'' ಎಂದು ಓರ್ವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೋರ್ವರು ನೀವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಂದೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿರಿಯ ನಟ ತಮ್ಮ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ನಟ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಅಥವಾ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಬಿಗ್ ಬಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಹೌದು, ಹಿರಿಯ ನಟ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವದಂತಿ ಹಬ್ಬಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ರುಟಿನ್ ಮಂಥ್ಲಿ ಚೆಕ್ಅಪ್ಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ನಟ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳನ್ನು ಮೂಲಗಳು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿವೆ.
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸ 'ಜಲ್ಸಾ' ಹೊರಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಬಿಗ್ ಬಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮಂಗಳವಾರ ಕೆಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ನಟನನ್ನು ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಆದ್ರೆ, ಬಚ್ಚನ್ ನಿಯಮಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಮೂಲ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಬಚ್ಚನ್, ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೈರಿಯಂತೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತೀ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ "T"ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಿ, ತಮ್ಮ ವಿಚಾರ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ನಾಗ್ ಅಶ್ವಿನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪ್ರಭಾಸ್, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರಂತಹ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಬಿಗ್ ಬಿ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.