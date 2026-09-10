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ಶ್ರೀನಿ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಬೀರ್‌ಬಲ್ ಕೇಸ್ 2': ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ, ಖುಷ್ಬೂ, ಡೈಸಿ ಬೋಪಣ್ಣ - ಕೆವಿಎನ್ ನಿರ್ಮಾಣ

ಬಿಗ್​ ಬಜೆಟ್​ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್‌ನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಎಂ.ಜಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ (ಶ್ರೀನಿ) ಅವರು 'ಬೀರ್‌ಬಲ್ ಟ್ರೈಲಾಜಿ ಕೇಸ್ 2' ಮೂಲಕ 'ಶ್ರೀನಿ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್' ಅನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Birbal Case 2 Announce
ಎಂಜಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್​​ನಲ್ಲಿ ಬೀರ್‌ಬಲ್ ಕೇಸ್ 2 ಸಿನಿಮಾ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 10, 2026 at 10:09 AM IST

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ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್' ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್‌ನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ನಿರ್ಮಾಪಕ ವೆಂಕಟ್ ಕೆ.ನಾರಾಯಣ್​​ ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿವ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಬೀರ್‌ಬಲ್ ಟ್ರೈಲಾಜಿ ಕೇಸ್ 2' ಚಿತ್ರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಬೀರ್‌ಬಲ್ ಟ್ರೈಲಾಜಿ ಕೇಸ್ 1 ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂತಸ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ.

ಹಿಂದೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಚಿತ್ರಕಥೆ, ಚಾಣಾಕ್ಷ ತಿರುವುಗಳು ಹಾಗೂ ಕೌತುಕದ ಕೋರ್ಟ್‌ರೂಮ್ ಡ್ರಾಮಾ ಮೂಲಕ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದ 'ಬೀರ್‌ಬಲ್ ಟ್ರೈಲಾಜಿ ಕೇಸ್ 1: ಫೈಂಡಿಂಗ್ ವಜ್ರಮುನಿ' ಚಿತ್ರವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮುಕ್ತ ಕಂಠದ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಕೀಲ 'ಮಹೇಶ್ ದಾಸ್' ಆಗಿ ಎಂ.ಜಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ (ಶ್ರೀನಿ) ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ತನಿಖಾ ಶೈಲಿ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಇದೀಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಟಿಲ ಹಾಗೂ ಕಗ್ಗಂಟಾದ ನಿಗೂಢ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಮಹೇಶ್ ದಾಸ್ 'ಬೀರ್‌ಬಲ್ ಟ್ರೈಲಾಜಿ ಕೇಸ್ 2' ಮೂಲಕ ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಕರ್ಷಣೆಯೆಂದರೆ 'ಶ್ರೀನಿ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್' (SCU) ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು. ಈ ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀನಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡು ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ 'ಘೋಸ್ಟ್' ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಬೆಸೆದು, ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಡಾ.ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ಸೀಕ್ವೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪವರ್‌ಫುಲ್ ಗೆಸ್ಟ್​​​ ರೋಲ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕ್ರಾಸ್‌ಓವರ್ ಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳ ಪರಸ್ಪರ ನಂಟು ಈ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್‌ಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮೆರುಗು ನೀಡುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ.

ಚಿತ್ರದ ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಿಗ್ಗಜ ಕಲಾವಿದರ ಪುನರಾಗಮನವು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಬಹುಭಾಷಾ ತಾರೆ ಖುಷ್ಬು ಸುಂದರ್ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬಹುಕಾಲದ ನಂತರ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟಿ ಡೈಸಿ ಬೋಪಣ್ಣ ಕೂಡಾ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ರೀ-ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Birbal Case 2 Announce
ಬೀರ್‌ಬಲ್ ಕೇಸ್ 2 ಅನೌನ್ಸ್ (ETV Bharat)

ಇವರೊಂದಿಗೆ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಯೋಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಚಂದನವನಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಖಳನಟ ಸಂಪತ್ ರಾಜ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಹ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣವಿರುವ ಈ ಅದ್ಧೂರಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿವ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದೆ.

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Birbal Case 2 Announce
ಶ್ರೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್​​ನಲ್ಲಿ ಬೀರ್‌ಬಲ್ ಕೇಸ್ 2 (ETV Bharat)

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ, ಓಲ್ಡ್ ಮಾಂಕ್​ನಂತಹ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಟಿಸಿರುವ ಶ್ರೀನಿಯವರು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶಿವಣ್ಣನಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ಅವರೇ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.

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TAGGED:

ಬೀರ್‌ಬಲ್ ಕೇಸ್ 2 ಸಿ‌ನಿಮಾ
ಎಂಜಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶ್ರೀನಿ
ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಖುಷ್ಬು ಸುಂದರ್
ಡೈಸಿ ಬೋಪಣ್ಣ
BIRBAL CASE 2

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