'ಎನ್ಟಿಆರ್ನೀಲ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಧುರಂಧರ್ ಸ್ಟಾರ್: ನಟನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ ಕೆಜಿಎಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್
ಟಾಲಿವುಡ್ ಯಂಗ್ ಟೈಗರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಹಾಗೂ ಕೆಜಿಎಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್'/'ಎನ್ಟಿಆರ್ನೀಲ್' ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಹೊಸದೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 4, 2026 at 12:09 PM IST
ಕೆಜಿಎಫ್ ಸರಣಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಎನ್ಟಿಆರ್ನೀಲ್'ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಹೊಸದೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಹೌದು, ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ 'ಧುರಂಧರ್' ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಬೇಡಿಕೆ, ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಹೊಂದಿರುವ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಠ ನಿರ್ದೇಶನಾ ಶೈಲಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಡುವಿನ ಕೊಲಾಬರೇಶನ್ ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಸಲಾರ್ ಬಳಿಕ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಲು ನೀಲ್ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸಾಗಿದ್ದು, ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಚಿತ್ರತಂಡ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಧುರಂಧರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಬಿಮಲ್ ಒಬೆರಾಯ್ (Bimal Oberoi) ಅವರು ಶಿರಾನಿ ಬಲೂಚ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರ. ತಮ್ಮ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವರು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ, ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಈ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟನನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀಲ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬಿಮಲ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಅವರನ್ನು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಬೆರಾಯ್ ಸ್ವತಃ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ವಿವಿಧ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
Bimal Oberoi's Performance as Shirani Baloch in the #Dhurandhar impressed Prashanth Neel leading to his casting in #Dragon. 🔥❤️🔥#NTRNeel @tarak9999 pic.twitter.com/fPWEKqxxhu— NTR - KING OF MASS (@KingJrNTR) April 3, 2026
ಬಿಮಲ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: "ನನಗೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಬಂತು. ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ. ನಾನು ಓಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಾನೂ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೆಜಿಎಫ್ 1, 2 ಮತ್ತು ಸಲಾರ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್. ನಾನು ಓಕೆ ಎಂದೆ. ನಾನು ಅವರತ್ರ (ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್) ಮಾತನಾಡಬಹುದೇ ಎಂದು ತಂಡದ ಬಳಿ ಕೇಳಿದೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ನನಗಿದು ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಧುರಂಧರ್ 1ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ನೋಡಿದಾಗ, ನಾನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇವರೇ ಸೂಕ್ತ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಅರಿತುಕೊಂಡೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ನನ್ನ ಬಳಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಲುಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಬರಬಹುದೇ ಎಂದೂ ಕೂಡಾ ಕೇಳಿದರು. ನಾನು ಖಂಡಿತಾ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದೆ. ಆ ಲುಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಂದರ್ಭ ಅವರು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟರು. ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ನನ್ನನ್ನು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದರು, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನೂ ನೀಡಿದರು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದುದ್ದು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ''.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ರಾವಣ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ಸೀತೆ ರೋಲ್ಗೆ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ': ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್
ಈ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಾಗಿನಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಮಲ್ ಒಬೆರಾಯ್ರಂತಹ ಬಲವಾದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಅನುಭವಿ ನಟನ ಪ್ರವೇಶವು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪುಷ್ಪ 2 ದಾಖಲೆ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟ ಧುರಂಧರ್2 : 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ₹1,500 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ!
ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರು ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಜೊತೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹಿರಿಯ ನಟ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಕೂಡಾ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎನ್.ವಿ.ಪ್ರಸಾದ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ರವಿ ಬಸ್ರೂರ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್, ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಸಹ-ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರ ಇದೇ ವರ್ಷ ತೆರೆಗಪ್ಪಳಿಸಲಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.