'ನನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ದಾರಿ ದೀಪವಾಗಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಋಣ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ': ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಹನುಮಂತು ಕಂಬನಿ

ಉದ್ಯಮಿ ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಹನುಮಂತು ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Bigg Boss Season 11 winner Hanumanthu
ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ ಖ್ಯಾತಿಯ ಹನುಮಂತು (Photo: Bigg Boss Team)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 31, 2026 at 10:05 AM IST

ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿ, ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹಾಗೂ ಸಿಇಒ ಆಗಿದ್ದ ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಅವರು‌ ಪಿಸ್ತೂಲ್‌ನಿಂದ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​​ ಸೀಸನ್​ 11ರ ವಿಜೇತ ಹನುಮಂತು ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

''ತುಂಬಾ ದುಃಖಕರ ಸಂಗತಿ. ಅಂದು ಸರಿಗಮಪ ಸೀಸನ್ 15ರಲ್ಲಿ ನಾನು ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ನನಗೆ ಹಣ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ದಾರಿ ದೀಪವಾಗಿದ್ದವರು ನೀವು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 11ರಲ್ಲೂ ಕೂಡಾ ವಿಜೇತನಾದಾಗ ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಣ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದವರು ನೀವು. ನಿಮ್ಮ ಈ ಋಣವನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಅಗಲಿಕೆ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಮನಸ್ಸು ಭಾರವಾಗಿದೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ. ಮಿಸ್​ ಯು ರಾಯ್​ ಸರ್''​​ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಟೋರಿ ಸೆಕ್ಷನ್​ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹನುಮಂತು ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುದೀಪ್​​ ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ಕನ್ನಡದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಬಿಗ್​​ ಬಾಸ್​​​ ಸೀಸನ್​​ 11ರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಸಂಪಾದಿಸಿದರು. ಸೀಸನ್ 11, ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ 10 ಸೀಸನ್​ಗಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಹಿಂದಿನ 10 ವಿಜೇತರು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಮತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿದ್ರು. ಬರೋಬ್ಬರಿ 5,23,89,318 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹನುಮಂತು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವೈಲ್ಡ್​ ಕಾರ್ಡ್​ ಮುಖೇನ ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಫಿನಾಲೆ ತಲುಪೋದೇ ಸಾಧನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ವೈಲ್ಡ್​ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಬಂದ ಹನುಮಂತು ವಿಜೇತರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ್ರು.

Hanumanthu Instagram story
ಹನುಮಂತು ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಸ್ಟೋರಿ (Photo: Hanumanthu Instagram story)

ಕಳೆದ 2025ರ ಜನವರಿ ಕೊನೆಗೆ ನಡೆದ ಬಿಗ್​​ ಬಾಸ್​​​ ಸೀಸನ್​​ 11ರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ಫಿನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್​​ ಗ್ರೂಪ್​ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಅವರು ಹನುಮಂತು ಅವರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿದ್ದರು. ಸರಿಗಮಪ ಸೀಸನ್​ 12ರಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತು ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಅವರೇ ಬಹುಮಾನದ ಹಣ ನೀಡಿದ್ದರು. ಹನುಮಂತು ತಮ್ಮ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ಫಿನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಅವರಿಂದ ಚೆಕ್​ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಕೈ ಮುಗಿಯುವ, ಬ್ರೋಕನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಿರುವ ಎಮೋಜಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್​ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Hanumanthu Instagram story
ಹನುಮಂತು ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಸ್ಟೋರಿ (Photo: Hanumanthu Instagram story)

ನಿನ್ನೆ, ಜನವರಿ 30ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.15ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಶೋಕ್ ನಗರ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಿಚ್ ಮಂಡ್ ರಸ್ತೆಯ ಲ್ಯಾಂಗ್ ಫೋರ್ಡ್ ಟೌನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮದೇ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಎದೆಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಹೆಚ್​ಎಸ್ಎರ್ ಲೇಔಟ್​ನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಿದರೂ, ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ.

ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ
ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​​ ವಿನ್ನರ್ ಹನುಮಂತು
ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಹನುಮಂತು ಸಂತಾಪ
ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ನಿಧನ
