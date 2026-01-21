ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ದಂಪತಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ- ವಿಡಿಯೋ
ಕರುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾತಾಗಿರುವ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ಶಿವಣ್ಣನ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರು.
ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸುದೀಪ್ ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್' ಸೀಸನ್ 12ರ ವಿಜೇತ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಗಿಲ್ಲಿ, ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಗೀತಾ ದಂಪತಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯದಿಂದಲೇ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದ ಗಿಲ್ಲಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅದೇ ಹಾಸ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಮನೋಭಾವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತ ರೀತಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಾವ-ಭಾವ, ವಿನಮ್ರ ನಡೆ-ನುಡಿ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಟ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ರಂಜಿಸಿತು. ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಪಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಅವರು, ಕೊನೆ ಕೊನೆಗೆ ವಿನ್ನರ್, ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಹಿಂದಿನ 11 ಸೀಸನ್ಗಳ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಮತಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಪುಡಿಗಟ್ಟಿದರು.
ಇದೀಗ ಯಶಸ್ಸಿನಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿರುವ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅದ್ಧೂರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶಿವಣ್ಣ, ಗಿಲ್ಲಿನೇ ಗೆಲುವು ಕಾಣೋದು ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದರು.
ಫ್ಯಾನ್ ಪೇಜ್ಗಳು ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಭೇಟಿಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಶಿವಣ್ಣನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದ ಗಿಲ್ಲಿ ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಯ ಧಾರೆಯೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ''ದೊಡ್ಮನೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವಾಗಲು ಇರುತ್ತೆ ಗಿಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಿವಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಫೈಯರ್, ಲವ್ ಎಮೋಜಿ ಬಳಸಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
#GilliNata take blessings from king shivanna ❤️ #Shivanna #gilli #BBK14 #Shivarajkumar #KingShivanna #DrShivarajkumar #DrShivarajkumarUpdates pic.twitter.com/rco2Jtp2KQ— Dr Shivarajkumar updates ™ (@shivannaupdates) January 21, 2026
111 ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ 24 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. 6 ಮಂದಿ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ಗಳಾಗಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ತಲುಪಿದರು. ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ಕಾವ್ಯ, ರಕ್ಷಿತಾ, ರಘು, ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಧನುಶ್ ಅವರು ಟಾಪ್ 6 ಕಂಟಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳಾಗಿದ್ದರು. ವಿಜೇತರಾಗಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊದಲ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿದರು. ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ, ಕಾವ್ಯ, ರಘು ಮತ್ತು ಧನುಷ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಈ ಸೀಸನ್ನ ವಿಜೇತ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಮತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 37ಕೋಟಿ+. ಈವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿಜೇತರ ದಾಖಲೆ ಪುಡಿಗಟ್ಟಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೀಸನ್ನಿಂದ ಸೀಸನ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಿರುವ ಕ್ರೇಜ್ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ. 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 11'ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಹನುಮಂತು 5,23,89,318 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ 37ಕೋಟಿ+ ಮತಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.