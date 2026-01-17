ETV Bharat / entertainment

ಹನುಮಂತು ಪಡೆದಿದ್ದು 5,23,89,318 ಮತ: ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್​​ ಮಾಡ್ತಾರಾ 'ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ 12'ರ​​ ವಿಜೇತ

'ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​​​​ ಸೀಸನ್​​ 12'ರ ಪ್ರೀ-ಫಿನಾಲೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ವಿಜೇತರು ಯಾರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ.

Hanumanthu, Gilli Nata
ಹನುಮಂತು, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ (Photo: Bigg Boss Team, Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 17, 2026 at 1:29 PM IST

'ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್'. ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಶೋ. ಕರುನಾಡಿನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ 'ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್' ಸೀಸನ್​ 11ರ​​ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಹನುಮಂತು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೀಸನ್​ 12ರ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ಸಂಜೆ ಪ್ರೀ ಫಿನಾಲೆ ಪ್ರಸಾರ ಕಾಣಲಿದೆ. ಸಂಚಿಕೆ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸೀಸನ್​​​ನ ವಿಜೇತರು ಯಾರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ. ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಹೆಸರು ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರತೀ ಸೀಸನ್​​ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಮತ್ತು ಕೆಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರತೀ ಸೀಸನ್​​ನಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವವರು ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರುತ್ತಾರೆ. ಸೀಸನ್​​ನಿಂದ ಸೀಸನ್​ಗೆ ವಿಜೇತರು ಪಡೆಯುವ ಮತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಲೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ, ಕಳೆದ 11 ಸೀಸನ್​ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೋಟ್ಸ್ ಪಡೆದ ವಿಜೇತರೆಂದ್ರೆ ಅದು ಹನುಮಂತು.

ಹೌದು ಕಳೆದ, 'ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್'ಸೀಸನ್​ 11'ರ​​ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಹಳ್ಳಿ ಹೈದ ಹನುಮಂತು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದು, 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.​ ಸೀಸನ್​​ 11ರ ವಿಜೇತ ಬರೋಬ್ಬರಿ 5,23,89,318 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ರು. ಹಿಂದಿನ 10 ಸೀಸನ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡಾ ಈ ಮಟ್ಟಿನ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. 10ನೇ ಸೀಸನ್​ ವಿನ್ನರ್​ ಸರಿ-ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ 11ನೇ ಸೀಸನ್​​ಗೆ ವೈಲ್ಡ್​ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಹನುಮಂತು ಬರೋಬ್ಬರಿ 5.23 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಇವರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​​​​ ಸೀಸನ್​​ 12ರ ವಿಜೇತರು ಎಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ.

ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುದೀಪ್​​ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಸೀಸನ್​ 12 ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಸೀಸನ್​​ನ ಎಲ್ಲಾ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್​​ಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಟ್ರೆಂಡ್​ ಸೆಟ್ಟರ್, ಇದೊಂದು ಒನ್​ ಮ್ಯಾನ್​ ಶೋ ಎನ್ನುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಕರುನಾಡಿನ ಮನೆಮಾತಾಗಿರುವ ಗಿಲ್ಲಿ ವಿಜೇಯರಾಗಲಿ ಎಂದು ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ.

111 ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ 24 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. 6 ಮಂದಿ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್​​ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೋಮೋ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿರುವ ತಂಡ, ''6 ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ಸ್, 1 ವಿನ್ನರ್; ನೀವು ಪ್ರೀ ಫಿನಾಲೆಗೆ ರೆಡಿ ತಾನೇ? ಬಿಗ್ ಬಾಸ್, ಪ್ರೀ ಗ್ರಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ, ಇಂದು ರಾತ್ರಿ 9''ಕ್ಕೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್​​ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಗಿಲ್ಲಿ ವಿನ್ನರ್, ರಕ್ಷಿತಾ ರನ್ನರ್ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ.

ಹನುಮಂತು
ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ
ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​​ ಕನ್ನಡ 12
ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​​ ವಿನ್ನರ್
BIGG BOSS KANNADA 12

