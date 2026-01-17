ಹನುಮಂತು ಪಡೆದಿದ್ದು 5,23,89,318 ಮತ: ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 12'ರ ವಿಜೇತ
'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12'ರ ಪ್ರೀ-ಫಿನಾಲೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ವಿಜೇತರು ಯಾರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ.
'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್'. ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಶೋ. ಕರುನಾಡಿನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್' ಸೀಸನ್ 11ರ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಹನುಮಂತು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೀಸನ್ 12ರ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ಸಂಜೆ ಪ್ರೀ ಫಿನಾಲೆ ಪ್ರಸಾರ ಕಾಣಲಿದೆ. ಸಂಚಿಕೆ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸೀಸನ್ನ ವಿಜೇತರು ಯಾರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ. ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಹೆಸರು ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರತೀ ಸೀಸನ್ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಮತ್ತು ಕೆಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರತೀ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವವರು ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರುತ್ತಾರೆ. ಸೀಸನ್ನಿಂದ ಸೀಸನ್ಗೆ ವಿಜೇತರು ಪಡೆಯುವ ಮತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಲೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ, ಕಳೆದ 11 ಸೀಸನ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೋಟ್ಸ್ ಪಡೆದ ವಿಜೇತರೆಂದ್ರೆ ಅದು ಹನುಮಂತು.
ಹೌದು ಕಳೆದ, 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್'ಸೀಸನ್ 11'ರ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಹಳ್ಳಿ ಹೈದ ಹನುಮಂತು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದು, 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೀಸನ್ 11ರ ವಿಜೇತ ಬರೋಬ್ಬರಿ 5,23,89,318 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ರು. ಹಿಂದಿನ 10 ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡಾ ಈ ಮಟ್ಟಿನ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. 10ನೇ ಸೀಸನ್ ವಿನ್ನರ್ ಸರಿ-ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ 11ನೇ ಸೀಸನ್ಗೆ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಹನುಮಂತು ಬರೋಬ್ಬರಿ 5.23 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಇವರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12ರ ವಿಜೇತರು ಎಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ.
ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುದೀಪ್ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಸೀಸನ್ 12 ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಸೀಸನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟ್ಟರ್, ಇದೊಂದು ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ ಎನ್ನುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಕರುನಾಡಿನ ಮನೆಮಾತಾಗಿರುವ ಗಿಲ್ಲಿ ವಿಜೇಯರಾಗಲಿ ಎಂದು ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ.
111 ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ 24 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. 6 ಮಂದಿ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೋಮೋ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿರುವ ತಂಡ, ''6 ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ಸ್, 1 ವಿನ್ನರ್; ನೀವು ಪ್ರೀ ಫಿನಾಲೆಗೆ ರೆಡಿ ತಾನೇ? ಬಿಗ್ ಬಾಸ್, ಪ್ರೀ ಗ್ರಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ, ಇಂದು ರಾತ್ರಿ 9''ಕ್ಕೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಗಿಲ್ಲಿ ವಿನ್ನರ್, ರಕ್ಷಿತಾ ರನ್ನರ್ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ.