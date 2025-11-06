'ವಾಟ್​ ನೆಕ್ಟ್ಸ್​​ ಅಂತಾ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ವಾ?' ಬಿಗ್​​ ಬಾಸ್​ ಖ್ಯಾತಿಯ ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಪೈ ಕೊಟ್ರು ಉತ್ತರ

ETV Bharat / entertainment

'ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾದೊಂದಿಗೆ ನಟಿ ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಪೈ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆದುರು ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.

'Rukmini Radhakrishna' Film Team
'ರುಕ್ಮಿಣಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ' ತಾರೆಯರು (Photo: ETV Bharat)
ಕಿರುತೆರೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ‌ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ಹುಡುಗಿ‌ ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಪೈ. 'ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಮಿಂಚಿರುವ ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಪೈ ಅವರೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆದುರು ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ತ್ರಿಕೋನ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಾಗಿದ್ದು, 'ರುಕ್ಮಿಣಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ' ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ.

'ರುಕ್ಮಿಣಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ' ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭ: ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ 2 ಚಿತ್ರದ ಹೀರೋ ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಪೈ ಹಾಗೂ ರಿಯಾ ಸಚ್‌ದೇವ್ ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭ ಕುಮಾರಕೃಪದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು. ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್. ನರಸಿಂಹಲು ಅವರು ಕ್ಲ್ಯಾಪ್​ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಆರ್. ಹನುಮಂತರಾಜು ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್​​ ಮಾಡಿದ್ರು.

ನಟಿ ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಪೈ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಟಿ ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಪೈ, ''ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ವಾಟ್​ ನೆಕ್ಟ್ಸ್​​​? ವಾಟ್​ ನೆಕ್ಟ್ಸ್? - ಸೋ ಫೈನಲಿ ಹಿಯರ್​ ಇಟ್ ಈಸ್! ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ರುಕ್ಮಿಣಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ. ಈ ಸುಂದರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯ ಭಾಗವಾಗಲು ತುಂಬಾನೇ ಉತ್ಸುಕಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲದೇ ಏನೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಲಿರಿ. ಲವ್​ ಯು ಆಲ್​​!'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

'Rukmini Radhakrishna' Film Team
'ರುಕ್ಮಿಣಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ' ಚಿತ್ರತಂಡ (Photo: ETV Bharat)

ತ್ರಿಕೋನ ಪ್ರೇಮಕಥೆ: ರುಕ್ಮಿಣಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ತ್ರಿಕೋನ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಾಧಾರಿತ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ರಾಧಾ, ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ, ನಾಯಕಿಯರ ಮೂಲಕ ಹೇಳಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ.

ಎಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣ: ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 60 ದಿನಗಳ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್​ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತ-ಮುತ್ತ ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕುಂಭಕೋಣಂನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

'Rukmini Radhakrishna' Film Team
'ರುಕ್ಮಿಣಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ' ಚಿತ್ರತಂಡ (Photo: ETV Bharat)

ಶಿಲ್ಪಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ರುಕ್ಮಿಣಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಎನ್.ಹನುಮಂತರಾಜು ಹಾಗೂ ಎನ್.ಹೆಚ್. ಉಮೇಶ್ ಚಂದ್ ಸೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 6 ಹಾಡುಗಳಿದ್ದು, ಸುನಾದ ಗೌತಮ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಇರಲಿದೆ.

'Rukmini Radhakrishna' Film Poster
'ರುಕ್ಮಿಣಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ' ಪೋಸ್ಟರ್ (Photo: Film Poster)

ಕಳೆದ 14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ಬರಹಗಾರನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಾಣ್ ಸುವರ್ಣ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರವಿದು. ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದು, ಸುನೀಲ್ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಎಂ. ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ ಅವರ ಸಂಕಲನ, ಮಹೇಶ್ ರಾಮ್ ಅವರ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶನ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ.

