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ಬಿಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್: ಹೀರೋ ಆಗಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸಾಥ್

''ಒಂದು ಕನಸಿನ ಶುಭಾರಂಭ, ಕನಸಿನಿಂದ ಕ್ಯಾಮರಾವರೆಗೆ! ಮುಹೂರ್ತ: ಇದೇ ಜೂನ್ 21ಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಕೋರುತ್ತಾ'' - ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ.

KVN producing movie for Gilli Nata
ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ ಕೆವಿಎನ್​​ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 17, 2026 at 11:17 AM IST

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ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ, ಕನ್ನಡಿಗರು ಸಾಥ್ ಕೊಡುತ್ತಾರೆಂಬುದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಕನ್ನಡದ ಅಪ್ಪಟ ಪ್ರತಿಭೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನನ್ನು ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾವೊಂದು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​, ಜನ ನಾಯಗನ್​​, ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್​​ ಅಂತಹ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​ಗಳ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್​​ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್​​ ಸಾಥ್​ ನೀಡಿದೆ.

ಹೌದು, ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು, ಡ್ಯಾನ್ಸ್​ ಕರ್ನಾಟಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್​​ ಅಂತಹ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳ ಮೂಲಕ ಕರುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುದೀಪ್​ ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ ಸೀಸನ್​ 12ರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ನೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡರು. 46 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ವೋಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. ಇವರು ಕೊಟ್ಟ ಮನರಂಜನೆ ವರ್ಣನಾತೀತ ಎಂಬುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ.

ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್​ನ ವಿಜೇತರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಬಳಿಕ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ‌. ಈ ಶೋ ನಂತರ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕುತೂಹಲ ಬಹುತೇಕರಲ್ಲಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ತೆರೆಬಿದ್ದಿದೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಯೆಸ್, ಪಂಚಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡೆಯೋ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಹಾಸ್ಯ ನಟನಾಗಿ, ಕಾಮಿಡಿಯನ್​ ಆಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು‌. ಈ ಹಿಂದೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾ ಹಿನ್ನೆಡೆ ಕಂಡಿತು. ಇದೀಗ ಹಾಸ್ಯ ನಟಲ್ಲದೇ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮನರಂಜಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಂದ್ರ ಮೋಹನ್ ಹೇಗೆ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಕೆವಿಎನ್‌ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್‌ನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ನವೀನ್ ಮತ್ತು ಹರೀಶ್ ಅವರು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ? ಎಂಬುದರ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನೊದಗಿಸುವ 6 ನಿಮಿಷದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತಂಡ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್​ ವಿಜೇತನ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಪೋಸ್ಟ್​ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ ವಿನ್ನರ್, ''ಒಂದು ಕನಸಿನ ಶುಭಾರಂಭ, ಕನಸಿನಿಂದ ಕ್ಯಾಮರಾವರೆಗೆ! ಮುಹೂರ್ತ: ಇದೇ ಜೂನ್ 21ಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕು'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಲ್ಲೇ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್​​ನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ನವೀನ್ ಮತ್ತು ಹರೀಶ್ ಚೊಚ್ಚಲ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಂಬೆ ಮಿಠಾಯಿ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅಂತಹ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಂದ್ರ ಮೋಹನ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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ಈ ಚಿತ್ರ ಇದೇ ಜೂನ್ 21ಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ಟೇರಲಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಈ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರೋಮೋವೀಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶುಭಹಾರೈಕೆಗಳ ಮಳೆ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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GILLI NATA AS HERO
ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಸಿನಿಮಾ
ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್
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