ಬೆಳವಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಯಾರು? ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಚಿತ್ರದ ಯೋಧ ರಾಣಿಯಾಗಿ ಭೂಮಿ ಪೆಡ್ನೇಕರ್
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಭೂಮಿ ಪೆಡ್ನೇಕರ್ ಅವರು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ದಿ ಪ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ಭಾರತ್: ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್' ಚಿತ್ರತಂಡ ಸೇರಿದ್ದು, ಯೋಧ ರಾಣಿ ಬೆಳವಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 27, 2026 at 5:12 PM IST
'ಕಾಂತಾರ' ಮೂಲಕ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ನಟ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಿತ್ರ 'ದಿ ಪ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ಭಾರತ್: ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್'ನಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಎಪಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು 2 ಭಾಗಗಳ ಸಾಹಸಗಾಥೆಯಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 2027ರ ಜನವರಿ 21ರಂದು ಮೊದಲ ಭಾಗ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್ ಮತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಅವರಂತಹ ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದರೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ, ಚಿತ್ರ ತಯಾರಕರು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಭೂಮಿ ಪೆಡ್ನೇಕರ್ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಯೋಧ ರಾಣಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಬೆಳವಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿರುವ ಆ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ರಾಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳಿಲ್ಲಿವೆ.
ಬೆಳವಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಯಾರು? ರಾಣಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬೆಳವಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ, ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಹಿಳಾ ಸೇನಾ ಪಡೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ.
ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ, ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಈಟಿ ಕಾದಾಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರು. ಶಂಕರ್ ಭಟ್ ಅವರ ಗುರುಗಳು.
ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಮಿಲಿಟರಿ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಿದರು: ಬೆಳವಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ 1624ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೋದೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ ಮಧುಲಿಂಗರ ಮಗಳಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ಕಾಲದ ಅನೇಕ ಹುಡುಗಿಯರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರಂತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು.
ನಂತರ ಸ್ವಯಂವರದ ಮೂಲಕ ಬೆಳವಡಿಯ ರಾಜ ಈಶಪ್ರಭು ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ರಾಣಿಯಾದ ನಂತರ, ತಮ್ಮ ಪತಿಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 5,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳಾ ಯೋಧರೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಪಡೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಈ ಸೈನ್ಯವು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಹಿಳಾ ಮಿಲಿಟರಿ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಮರಾಠಾ ಸೈನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧ: ಬೆಳವಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಸೈನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅವರ ಸೈನ್ಯವು ಬೆಳವಡಿ ಬಳಿಯ ಯಾದವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ರಾಜ ಈಶಪ್ರಭು ಅವರು ಶಿವಾಜಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲ ಮರಾಠಾ ಸೈನಿಕರು ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ ನಂತರ ವಿವಾದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೆಳವಡಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಮರಾಠಾ ಸೈನ್ಯದ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಯುದ್ಧಭೂಮಿಗೆ ರಾಣಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ತನ್ನ ಮಹಿಳಾ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಘರ್ಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಡೆಗಳು 10 ಮರಾಠ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕೊಂದು 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದವು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಪತಿಯ ಮರಣದ ನಂತರವೂ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು: ಈ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ತಿಳಿದಾಗ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೈನಿಕರ ವರ್ತನೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಗದರಿಸಿದರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಮಹಿಳಾ ಯೋಧರ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೈನ್ಯ ನಷ್ಟವನ್ನನುಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಬೆಳವಡಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದರು.
ಈ ಯುದ್ಧ ಹಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಾಜ ಈಶಪ್ರಭು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು. ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ, ರಾಣಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಜನಪ್ರಿಯ ಉಲ್ಲೇಖಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಲ್ಲಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಮಗುವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಭೂಮಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಶಿವಾಜಿಯ ಪಡೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು.
ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಧೈರ್ಯವು ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದ ಯೋಧ ರಾಣಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು.
ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಮಲ್ಲಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ: ರಾಣಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮನನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಲಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಯುದ್ಧವು ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ವೃತ್ತಾಂತಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಮರಾಠಾ ಸೈನಿಕರ ದುಷ್ಕೃತ್ಯವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದರು. ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು, ರಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದರು. ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಿದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಬೆಳವಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ 1678ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಕಥೆಯು ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ.
ಯೋಧ ರಾಣಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಲಿದ್ದಾರೆ ಭೂಮಿ ಪೆಡ್ನೇಕರ್: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಭೂಮಿ ಪೆಡ್ನೇಕರ್ ಅವರೀಗ 'ದಿ ಪ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ಭಾರತ್: ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್'ನಲ್ಲಿ ಬೆಳವಾಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
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ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಯುದ್ಧ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು 'ಗೇಮ್ ಆಫ್ ಥ್ರೋನ್ಸ್' ಮತ್ತು 'ವೈಕಿಂಗ್ಸ್'ನಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಮಾರ್ಕ್ ಹೆನ್ಸನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವು ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮರಾಠಿ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
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'ದಿ ಪ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ಭಾರತ್: ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್' ಜನವರಿ 21, 2027ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.