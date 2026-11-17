ಸೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಬಾಂಧವ್ಯ: ರಾಮಾಯಣದ ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಕಲಾವಿದ ಭ್ರಮರಬಾರ್ ದಾಸ್ ಮಗಳ ಹೆಸರಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?
ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನೆನಪಿನೊಂದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರಪಾರಾದ ಭ್ರಮರಬರ್ ದಾಸ್ ಅವರ ಮಗಳಿಗೆ ಸಿಯಾ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ರಾಧಾಕಾಂತ ಮೊಹಂತಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 17, 2026 at 5:57 PM IST
ಕೇಂದ್ರಪಾರ (ಒಡಿಶಾ): ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ರಾಮಾಯಣ ಜಗತ್ತನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾಗ ಭ್ರಮರಬರ್ ದಾಸ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ, ಅವರಿಗೆ ಜನಿಸಿದ ಮಗುವಿಗೆ ಸಿಯಾ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೀತೆಯ ಹೆಸರಾದ ಈ ಹೆಸರು ಅವರ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗಿನ ನಂಟನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ರಾಮಾಯಣದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಾನು ಅವಳಿಗೆ 'ಸಿಯಾ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಗಳಿಗೆ ಸಿಯಾ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಕಲಾವಿದ:
ಒಡಿಶಾದ ಕೇಂದ್ರಪಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಲ್ಪಾಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಈ ವಿಶುಯಲ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಲಾವಿದರಾದ ಭ್ರಮರಬರ್ ದಾಸ್ ಅವರ ಮಗಳ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಯೋಜನೆಯ ನೆನಪು ತಳುಕುಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಾಗಿ ಕೂಡ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಪಾತ್ರಗಳಾದ ಜಟಾಯು, ಕುಂಭಕರ್ಣ, ತಾಟಕ ಮತ್ತು ಸುವರ್ಣ ಮೃಗದಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳ ರೂಪವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ಭ್ರಮರಬರ್ ದಾಸ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿರ್ಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಕೆಲಸದ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ 'ದಿ ಲಯನ್ ಕಿಂಗ್', 'ದಿ ಜಂಗಲ್ ಬುಕ್', 'ಫಿಂಚ್', 'ಓರಿಯನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಡಾರ್ಕ್' ಹಾಗೂ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ 'ಓಪನ್ಹೈಮರ್' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸಲು ಪರದಾಡಿದ್ದ ಈ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯವೊಂದರ ಆಧಾರಿತ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ವಿಶೇಷವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ನಾನು ಹಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ರಾಮಾಯಣದಂತಹ ಭಾರತೀಯ ಪೌರಾಣಿಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಸೇವೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನನಗೆ ಒಂದು ಕನಸು ಹಾಗೂ ಸೌಭಾಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲಾವಿದನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ, ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭ: ಕೇಂದ್ರಪಾರಾದ ರಾಜನಗರ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಭ್ರಮರಬರ್ಗೆ ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತೀವವಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದು, ಅದನ್ನೇ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾದರು. ಆದರೆ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ತರಬೇತಿಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು ರಾಜನಗರದ ಜಗನ್ನಾಥ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ತದನಂತರ ಅವರು 'ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಅನಿಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ'ಯಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಕಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಅವರ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದವು. ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲು ಅವರು ಅರೆಕಾಲಿಕ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲೇ, ಅವರು ಒಡಿಶಾದ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ 2ಡಿ ಡಿಸೈನರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು.
ನನ್ನ ಅಧ್ಯಯನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಾಗ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾಗಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದರಲ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ನಾನು ಅರೆಕಾಲಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದೆನು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಕಲೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸದಂತೆ ಅವನನ್ನು ತಡೆಯಲು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. 2017ರಲ್ಲಿ, 'ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೈನ್'ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಲಭಿಸಿತು. ಕಲೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ, ನಾನು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಕಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. 2017ರಲ್ಲಿ, ನಾನು 'ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೈನ್' ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ
ಅವರ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಣವು ಅವರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳು ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ತಿಳಿವಳಿಕೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿದ್ದವು. ನನಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದ್ದಿದುದರಿಂದ ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅನಿಮೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅದು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭ್ರಮರಬರ್ ದಾಸ್ ಒಡಿಶಾದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಂತೆ, ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆತವು. ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಫ್ರೆಂಚ್ ಯೋಜನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಮುಂಬೈನ 'ಪ್ರಾಣಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್' ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ನಂತರ, ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ 'ಎಂಪಿಸಿ' ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 'ದಿ ಲಯನ್ ಕಿಂಗ್' ಮತ್ತು 'ದಿ ಜಂಗಲ್ ಬುಕ್'ನಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದತು. ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, 2021ರಲ್ಲಿ ನಾನು 'ಡಿಎನ್ಇಜಿ' ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು, ಸಂಸ್ಥೆಯು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು, ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಇಮ್ಮರ್ಸಿವ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಾಗಿ ದೃಶ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅನಿಮೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು
ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯೂ ಅವರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಈ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅಂತಿಮ ರೂಪವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡುತ್ತಾರೆಯೇ ಹೊರತು, ಅದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ನೆರವಾದ ಕಲಾವಿದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕೆಲಸವು ಅವರನ್ನು ಹಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಡಿಸ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ವೆಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳಂತಹ, ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ವೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವ ನಿರ್ಮಾಣಗಳತ್ತ ಕರೆದೊಯ್ಯಿತು.
ಭ್ರಮರಬರ್ಗೆ ರಾಮಾಯಣವು ತಮಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆಪ್ತವೆನಿಸುವ ಕಥೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಅಂತಹ ಅನುಭವವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಿಂದಲೂ ತಾವು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಎನ್ಇಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಯೋಜನೆ ಅಂತಿಮಗೊಂಡಾಗ, ರೂಪ ವಿನ್ಯಾಸ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳ ನೋಟವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂರು - ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಸೇರಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು.
ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಪಾತ್ರವೊಂದರ ರೂಪವನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು, ದೃಶ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರ ತಂಡವೊಂದು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಕೆಲಸವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾದ ಅಭಿನಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಂಬಲರ್ಹವಾಗಿ ಬೆರೆತುಕೊಳ್ಳುವಂತಿರಬೇಕು.
ಭ್ರಮರಬರ್ ಅವರ ವಿವರಣೆಯು, ಮಹಾಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿನ ಅಸಾಧಾರಣ ಜೀವಿಗಳು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಕಲಾವಿದರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. "ನಾವು ತಾಟಕ, ಸುಬಾಯು, ಕುಂಭಕರ್ಣ, ಸುವರ್ಣ ಮೃಗ ಮತ್ತು ಜಟಾಯು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪಾತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆವು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರಗಳು ಗಾತ್ರ ಹಾಗೂ ನೋಟದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡಿದವು. "ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಕುಂಭಕರ್ಣನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು, ಒಬ್ಬ ನಟ ನೇರವಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸುವ ಪಾತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ವಿಧಾನದ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಜಟಾಯು, ಕುಂಭಕರ್ಣ ಮತ್ತು ತಾಟಕನಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು 3ಡಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಳಸಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 40 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಕುಂಭಕರ್ಣನನ್ನು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಜೀವಂತಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕುಟುಂಬ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸುದೀರ್ಘ ರಾತ್ರಿಗಳು: ಅವರ ಶ್ರಮವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅವನ ಪತ್ನಿ ಲಿಪ್ಸಾ ಸಾಹು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಪತಿಯ ವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದಳಾದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅನಿಮೇಷನ್ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎಂತಹ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಈಗ ಅರಿವಾಯಿತು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಅವರು ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಎಚ್ಚರವಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ರಾಮಾಯಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಈ ಯೋಜನೆಯು ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಬಹುಭಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೂ, ಅವರು ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೂ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕೆಲಸ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾಗ ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಜೊತೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಸಮಯ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಈ ಮನ್ನಣೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು, ಅವರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆತ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಇತರರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಕನಿಷ್ಠಪಕ್ಷ, ಅವರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಬಹಳ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಭ್ರಮರಬರ್ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಂದ್ರಪಾರಾದ ಆಚೆಗೂ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿವೆ.
ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು 'ಸಿಯಾ' ಎಂದು ಕರೆದಾಗ, ಅವರು ಆ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನೆನಪು ಸದಾ ಮೆಲಕು ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ತಂದೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಚಲನಚಿತ್ರವೊಂದರ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಕೊಂಡಿಯಾಗಿದೆ.
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