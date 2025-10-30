ETV Bharat / entertainment

ಹನುಮಾನ್​ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ 'ಮಹಾ'ಕಾಳಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡತಿ: ರಮ್ಯಾ, ರಾಜ್​ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿ ಗಣ್ಯರ ಅಭಿನಂದನೆ

ತೇಜ ಸಜ್ಜಾ ನಟನೆಯ 'ಹನುಮಾನ್' ಚಿತ್ರದ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವರ್ಮಾ ಸಿನಿಮೀಯ ಯೂನಿವರ್ಸ್ (ಪಿವಿಸಿಯು)ಅನ್ನು 'ಮಹಾಕಾಳಿ'ಯೆಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಿನಿಮಾದೊಂದಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Bhoomi shetty as Maha in Mahakali movie
'ಮಹಾ'ಕಾಳಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ ನಟಿ ಭೂಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ (Photo: Film Poster)
2024ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದ 'ಹನುಮಾನ್' ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವರ್ಮಾ ಅವರಿಂದು ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್​ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರಚನೆಯ ಹೊಸ​​ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಟಿ ಪ್ರಮಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರೋದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿ.

ಕಥೆ, ನಿರೂಪಣೆ, ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ 'ಹನುಮಾನ್'​​​ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಪಿವಿಸಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್​​ (ಪ್ರಶಾಂತ್​ ವರ್ಮಾ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್​​ ಯೂನಿವರ್ಸ್) ಅನ್ನು 'ಮಹಾಕಾಳಿ'ಯೆಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​​​​​ನೊಂದಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಟಿ ಭೂಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದು ಪಾತ್ರ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಾಕಾಳಿ ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್​​ ವರ್ಮಾ, ಭೂಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಮಹಾ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಯ ಮಹಾ ನೋಟ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯೆಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೆರಿದಂತೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದರೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪೋಸ್ಟರ್​ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​​ವುಡ್​ನ ಮೋಹಕತಾರೆ ರಮ್ಯಾ, ಲವ್​, ಲವ್​​, ಲವ್​ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂತಾರ ನಟಿ ಸಪ್ತಮಿ ಗೌಡ, 'ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿ, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾರ್ಟ್​ ಎಮೋಜಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ನಟ ರಾಜ್​ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ, ಒಳ್ಳೆದಾಗ್ಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಜನರು ಎನ್​​ಟಿಆರ್‌ರನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಂತೆ ಪೂಜಿಸಿದರು': ರಣ್​​ಬೀರ್​ ರಾಮನ ಪಾತ್ರದ ಸುತ್ತಲಿನ ಟೀಕೆಗೆ ಸದ್ಗುರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ ಖ್ಯಾತಿಯ ದಿವ್ಯ ಉರುಡುಗ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ವಾವ್! ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಅಮೃತಾ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್​​ ರಿಯಾಕ್ಟ್​ ಮಾಡಿ, ವಾವ್ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಸಂಯುಕ್ತಾ ಹೆಗ್ಡೆ, ಲುಕಿಂಗ್​ ಅಮೇಜಿಂಗ್​ ಬೇಬಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಸಂಗೀತಾ ಶೃಂಗೇರಿ ಅಭಿನಂದೆನೆಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ಶೈನ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಂದೆನೆಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ​​ಆರ್‌.ಕೆ.ದುಗ್ಗಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಬ್ಯಾನರ್​ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಿವಾಜ್ ರಮೇಶ್ ದುಗ್ಗಲ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಮಹಾಕಾಳಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಶಾಂತ್ ವರ್ಮಾ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಜಾ ಅಪರ್ಣ ಕೊಲ್ಲೂರು ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಸುತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಗಲಿದ್ದು, ಹನುಮಾನ್‌ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವರ್ಮಾ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್​ ಯೂನಿವರ್ಸ್​ ಅನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 52ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪರ್ದೇಸ್ ನಟಿ ಮಹಿಮಾ ಚೌಧರಿ 2ನೇ ಮದುವೆ?; ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಸಲಿ ವಿಷಯವೇನು?

ಮೂಲತಃ ಕುಂದಾಪುರದವರಾದ ಭೂಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ (ಭೂಮಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ) 'ಕಿನ್ನರಿ' ಧಾರವಾಹಿ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯರಾದವರು. ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್​​ 7ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡರು. ಫೈನಲ್​ ವರೆಗೂ ತಲುಪಿದ್ದರು. 2021ರಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಟ್​ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲದೇ ತೆಲುಗು ಶೋಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಭೂಮಿ ಅವರೀಗ ತೆಲುಗಿನ ಬಿಗ್​ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.

