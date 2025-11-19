ETV Bharat / entertainment

ನೈಜ ಘಟನೆಯನ್ನಾಧರಿಸಿದ 'ಕ್ರಿಮಿನಲ್' ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಒಂದಾದ ಭರ್ಜರಿ ಜೋಡಿ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ, ರಚಿತಾ ರಾಮ್​

'ಕ್ರಿಮಿನಲ್' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭ ನೆರವೇರಿದೆ. ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ನಟನೆಯ ಏಳನೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Dhruva Sarja, Rachita Ram
ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ, ರಚಿತಾ ರಾಮ್​ (Photo: ETV Bharat)
November 19, 2025

ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಕೆ.ಡಿ' ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ನಟನ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸೆಟ್ಟೇರಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಸವನಗುಡಿಯ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ನವ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ 'ಕ್ರಿಮಿನಲ್' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭ ನೆರವೇರಿತು.

'ಕ್ರಿಮಿನಲ್', ಧ್ರುವ ಅವರ 7ನೇ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಡಿಂಪಲ್ ಕ್ವೀನ್​​​ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಸಾಥ್ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೊಗಡಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೈಜ ಘಟನೆಯನ್ನಾಧರಿಸಿದೆ.

ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ, ರಚಿತಾ ರಾಮ್​ (Photo: ETV Bharat)

ಸಿನಿಮಾ ಮುಹೂರ್ತದ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ಗುರು, ''ಕಥೆ ಕೇಳಿ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಓಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಳಿಕ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ಸೆಲ್ಫಿ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಜೊತೆಗೆ ಭಯ ಶುರುವಾಯ್ತು. ಇದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಬ ಭಯ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ನನ್ನ 2ನೇ ಸಿನಿಮಾ.‌ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಲಿ'' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

'ಕ್ರಿಮಿನಲ್' ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭ (Photo: ETV Bharat)

ನಟಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''8 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಭರ್ಜರಿ ಸಿನಿಮಾ‌ದ ಮುಹೂರ್ತವೂ ಇಲ್ಲೇ ಆಗಿತ್ತು. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭವೂ ಇಲ್ಲೇ ಆಗಿದೆ. ಹೊಸ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ‌ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಮೊದಲು ನನಗೆ ಧ್ರುವ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಥೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಏನೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ‌ ಎಂದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕಥೆ ಹೇಳಿದರು. ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್​​ಪರಿಮೆಂಟಲ್​​ ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಧ್ರುವ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಏಳನೇ ಸಿನಿಮಾ. ಅವರ ಸಿನಿಕೆರಿಯರ್​ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಚಿತ್ರವಾಗಲಿದೆ'' ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

'ಕ್ರಿಮಿನಲ್' ಚಿತ್ರತಂಡ (Photo: ETV Bharat)

ನಾಯಕ ನಟ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾನಗಲ್​​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆಯಾಧಾರಿತ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 99%ರಷ್ಟು ಸ್ಟೋರಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೇ ತರ ಶೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಭರ್ಜರಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಆಗಿದ್ದ ತಾರಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಅಮ್ಮನಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭರ್ಜರಿ ಚಿತ್ರದ ಬಳಿಕ ನಾನು ಹಾಗೂ ರಚಿತಾ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೆವು. ಕಥೆ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ರಚಿತಾ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅವರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರು. ತುಂಬಾನೇ ವಿಭಿನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಇರಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮನೀಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಎಂದಾಗ ನನಗೆ ಸರ್​ಪ್ರೈಸ್ ಆಯ್ತು. ನನ್ನ ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ‌ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಗ್ರೇಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್'' ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮನರಂಜನೆಯ 'ಫುಲ್ ಮೀಲ್ಸ್' ಉಣಬಡಿಸಲು ಲಿಖಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರೆಡಿ: ಕರಾವಳಿ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಗೆಲುವು?

ಈ ಹಿಂದೆ 'ಕೆರೆಬೇಟೆ' ಚಿತ್ರ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ರಾಜ್‌ ಗುರು ಈಗ 'ಕ್ರಿಮಿನಲ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ 5 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಗೀತ, ವೈದಿ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ರವಿವರ್ಮಾ, ವಿಕ್ರಂ ಮೋರ್ ಸಾಹಸ ಸಂಯೋಜನೆ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿರಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಪೊಲೀಸರು ಬರದಿದ್ರೆ ಟೆರರಿಸ್ಟ್​ ಅಟ್ಯಾಕ್​ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೇನೋ': 18 ವರ್ಷ, 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ಸ್, ಕೊನೆಗೂ 'ರಕ್ತ ಕಾಶ್ಮೀರ' ರಿಲೀಸ್​ಗೆ ರೆಡಿ

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಹೈದ ಶಿವನಾಗಿ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ವತಿಯಾಗಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯ ಜುಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ನಾಯಕ ಮಾತನಾಡುವ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಿತು.

