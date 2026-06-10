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ನಿರ್ದೇಶಕ ಭಾರತಿರಾಜ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಪವನ್​ ಕಲ್ಯಾಣ್​, ಚಿರಂಜೀವಿ, ಖುಷ್ಬು ಸೇರಿ ಸಿನಿಗಣ್ಯರಿಂದ ಸಂತಾಪ!

ಫಿಲ್ಮ್​​ಮೇಕರ್​ ಭಾರತಿರಾಜ ನಿಧನಕ್ಕೆ ವಿಜಯ್, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್, ಚಿರಂಜೀವಿ, ಖುಷ್ಬು ಸುಂದರ್ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಣ್ಯರು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Celebrities condolence to Bharathiraja's Death
ಭಾರತಿರಾಜ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಿನಿಗಣ್ಯರ ಸಂತಾಪ (ETV Bharat, IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 10, 2026 at 1:13 PM IST

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ವಯೋಸಹಜ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಮಿಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಭಾರತಿರಾಜ ಅವರಿಂದು ಚೆನ್ನೈನ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದು, ಚಿತ್ರರಂಗ, ರಾಜಕೀಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಸಂತಾಪಗಳು ಹರಿದುಬರುತ್ತಿವೆ.

ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಫಿಲ್ಮ್​​​ಮೇಕರ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭಾರತಿರಾಜ ತಮಿಳು ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಫಿಲ್ಮ್​​​ಮೇಕರ್ಸ್ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದರು. ಇದೀಗ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ನಟರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿನಿಪ್ರೇಮಿಗಳು ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸಂತಾಪ: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ನಟ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಿಧನವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾಗದ ನಷ್ಟ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಲೆಜೆಂಡರಿ ಫಿಲ್ಮ್​ಮೇಕರ್ ಮತ್ತು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಭಾರತಿರಾಜ ಅವರ ನಿಧನವು ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾಗದ ನಷ್ಟ ಎಂದು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ತಲೆಮಾರುಗಳಾದ್ಯಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೂ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಭಾರತಿರಾಜ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಚಿರಂಜೀವಿ ನಟಿಸಿದ ಆರಾಧನಾ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಸಿನಿಮಾ ಸೀತಾಕೋಕ ಚಿಲುಕದಂತಹ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಈ ವೇಳೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಚಿರಂಜೀವಿ: ಟಾಲಿವುಡ್ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ, ಭಾರತಿರಾಜ ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಥೆಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು. ಆರಾಧನಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ನಿರ್ದೇಶಕರ ಉತ್ಸಾಹ, ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್: ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್, ಭಾರತಿರಾಜ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.

ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಸ್.ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಇಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ನಿಧನರಾದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇಮಾಯಂ ಭಾರತಿರಾಜ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಖುಷ್ಬು ಸುಂದರ್: ನಟಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಖುಷ್ಬು ಸುಂದರ್ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಿಧನವನ್ನು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆಯಾದ ಮೋಡ ಎಂದು ಕರೆದರು. ಉದ್ಯಮದ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, "ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮಾನದಂಡಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ನಿಜವಾದ ಶಾಲೆಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತಿರಾಜ ಅವರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದು ಈಗ ನನಸಾಗದ ಕನಸು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಶರತ್‌ಕುಮಾರ್: ಹಿರಿಯ ನಟ ಶರತ್‌ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಭಾರತಿರಾಜ ಅವರ ದಾರ್ಶನಿಕ ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು, ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅವರ ಅಸಾಧಾರಣ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಪರಂಪರೆ, ಅವರು ಹೇಳಿದ ಕಥೆಗಳು ಸದಾ ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಮ್ರಾನ್: ಭಾರತಿರಾಜ ಅವರನ್ನು ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಫಿಲ್ಮ್​ಮೇಕರ್ ಎಂದು ಸಿಮ್ರಾನ್​​ ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯು ಅಳೆಯಲಾಗದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ರಾಘವ ಲಾರೆನ್ಸ್: ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಘವ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಕೂಡಾ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಸರಳ ಜೀವನವು ಅಸಾಧಾರಣ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಥೆಗಾರರಿಗೂ ಭಾರತಿರಾಜ ಅವರ ಪರಂಪರೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

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ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಚೆನ್ನೈನ ಎಂಜಿಎಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಯೋಸಹಜ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅವರನ್ನು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರಿಂದು ಚೆನ್ನೈನ ನೀಲಂಕರೈನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು, ಗಣ್ಯರು ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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ಭಾರತಿರಾಜ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸಂತಾಪ
ಚಿರಂಜೀವಿ ಪವನ್​ ಕಲ್ಯಾಣ್​​
ವಿಜಯ್​
ಖುಷ್ಬು ಸುಂದರ್
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