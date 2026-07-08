'ಬೆಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್': ತಮ್ಮದೇ ಬಯೋಪಿಕ್ನ ಪೋಸ್ಟರ್ಗೆ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರಿಂದು 54ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದು, ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರ ಹರಿದುಬಂದಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 8, 2026 at 5:01 PM IST
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರಿಂದು ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 54ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರ ಹರಿದುಬಂದಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ 'ದಾದಾ - ದಿ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಸ್ಟೋರಿ'ಯ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಟ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ರಾವ್ ಅವರ ಮೊದಲ ನೋಟದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಗಂಗೂಲಿ ಬರ್ತ್ಡೇಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿದೆ.
ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ, ಗಂಗೂಲಿ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರಾವ್ ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉಡುಗೊರೆ" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ''ಬೆಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಎವರ್! ಕಾಂಟ್ ವೇಟ್ ಟು ಸೀ ಯು ಪ್ಲೇ ಮೈ ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್! ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರಾವ್'' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
The Best Gift Ever! Can’t wait to see you play my cover drive! #RajkummarRao#Dada #DadaTheSouravGangulyStory #DadaFirstLook pic.twitter.com/TqHsWn2Eg8— Sourav Ganguly (@SGanguly99) July 8, 2026
ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ ಗಂಗೂಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಹೌದು, 2002ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಟ್ವೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸದೇ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ತಮ್ಮ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಬೀಸುತ್ತಿರುವ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೋಸ್ಟರ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ನಾಯಕ ನಟ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರಾವ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರ ತಯಾರಕರು, "ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ದಾದಾ. ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ. #ದಾದಾ #ದಾದಾ - ದಿ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಸ್ಟೋರಿ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡ್ರಾಮಾ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗುವ ದಾದಾ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ, ಅವರು ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದ ನಿರ್ಭೀತ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ವಹಿಸಿದ ಪಾತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಂದು ತಮ್ಮ 54ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ, 18,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಅನುಭವಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ. 2002ರ ನಾಟ್ವೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪುನರಾಗಮನದ ನಂತರ ದಾದಾ ಶರ್ಟ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಈ ಹಿಂದೆ ಮುಂಬೈನ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಸರಣಿ ಡ್ರಾವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಫ್ಲಿಂಟಾಫ್ಗೆ ನೇರ ತಿರುಗೇಟು ಆಗಿತ್ತು.
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'ದಾದಾ - ದಿ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಸ್ಟೋರಿ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಮೋಟ್ವಾನೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರಾವ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮಿತ್ ಕೆ ಸಿಂಗ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಡೋಗ್ರಾ, ಯುಗಿಕಾ ಬಿಹಾನಿ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಾ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕುಮುದ್ ಮಿಶ್ರಾ ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಲವ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲವ್ ರಂಜನ್ ಮತ್ತು ಅಂಕುರ್ ಗರ್ಗ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗುಲ್ಶನ್ ಕುಮಾರ್, ಭೂಷಣ್ ಕುಮಾರ್, ಟಿ-ಸೀರೀಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಬಿಎಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಮೇ 14, 2027ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
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ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿರುವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ಆಟಗಾರ ಮತ್ತು ನಾಯಕನಾಗಿ ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.