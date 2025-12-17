ETV Bharat / entertainment

ಡಾ.ರಾಜ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದ ಐಕಾನಿಕ್ 'ಊರ್ವಶಿ ಥಿಯೇಟರ್' ಶೀಘ್ರವೇ ನೆಲಸಮ: ಸ್ಥಾಪಕ ಕೆ.ಸಿ.ಎನ್.ಗೌಡ್ರ ಸಂಬಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು

1970ರಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಾವ್ರಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡ ಊರ್ವಶಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲಸಮಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಸ್ಥಾಪಕ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಕೆ.ಸಿ.ಎನ್.ಗೌಡ್ರ ಸಂಬಂಧಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Urvashi theatre
ಊರ್ವಶಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನೆಲಸಮ (Photo: Yanenjarappa, ETV Bharat)
ವರದಿ: ರವಿಕುಮಾರ್​ ಎಂ.ಕೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಲಾಲ್​ಬಾಗ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು 'ಊರ್ವಶಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ' ಅಂತಾರೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಪಾಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಳಿಕ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುವ ಊರ್ವಶಿ ಥಿಯೇಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದ್ದು, ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ನೆಲಸಮ ಆಗಲಿದೆ.

ಹೌದು, 70ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಊರ್ವಶಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಏಕೆ ಈ ಥಿಯೇಟರ್ ಮುಚ್ಚುತ್ತಿದೆ? ಆಪ್ತರು ಹೇಳೋದೇನು? ಯಾವ ನಟರುಗಳಿಗಿದು ಲಕ್ಕಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಗಿತ್ತು? ನೋಡೋಣ.

ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ ಸೇರಿದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅನೇಕ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್: ಗಾಂಧಿನಗರಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಲ್ಪನಾ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ, ಸಂಗಮ್, ಸಾಗರ್, ತ್ರಿಭುವನ್, ಕೈಲಾಶ್, ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್, ಕಪಾಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿದ್ವು. ಆದ್ರೆ ಮಾಲ್ ಕಲ್ಚರ್​​ ಶುರುವಾದ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಮುಚ್ಚುತ್ತಾ ಬಂದವು. ಈ ಎಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್​ಗಳು ನೆಲಸಮವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಈಗ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ ಸೇರಿವೆ.

2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ನೆಲಸಮಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಊರ್ವಶಿ ಥಿಯೇಟರ್: ಈ ಸಾಲಿಗೆ ಊರ್ವಶಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರವೂ ಸೇರುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ಈ ಸಿಂಗಲ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​​ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ನೆಲಸಮ ಆಗಲಿದೆ. ಡಾ.ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್, ಎಂ.ಜಿ.ಆರ್, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಹೀಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡು, ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಧ್ವಂಸಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಅದೆಷ್ಟೋ ಸ್ಟಾರ್​ಗಳಿಗಿದು ಲಕ್ಕಿ ಥಿಯೇಟರ್​: ಕೆಜಿಎಫ್ 2ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾಂತಾರ, ಕಬಾಲಿ, ಜೈಲರ್, ಬಾಹುಬಲಿ 2, ಗರುಡಗಮನ‌ ವೃಷಭವಾಹನ, ಭೀಮ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡು ಹೌಸ್‌​ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ನಟರಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಲಕ್ಕಿ ಥಿಯೇಟರ್​ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.

ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಊರ್ವಶಿ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತನೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಏಕೆಂದ್ರೆ, ಕಪಾಲಿ‌ ಮುಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಎನ್ನುವ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಊರ್ವಶಿ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಲೈವ ಅಭಿನಯದ ಕಬಾಲಿ, ಜೈಲರ್ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿತ್ತು.

100 ದಿನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದ್ದ ಶಿವಣ್ಣನ ಸಿನಿಮಾ: ಅನೇಕ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ AK47 ಯಶಸ್ವಿ 100 ದಿನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿತ್ತು.

ಊರ್ವಶಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ದಾಖಲೆ: ರಾಕಿಂಗ್​​ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ಊರ್ವಶಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಂಡಿತ್ತು. ಕೇವಲ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಂಡ ಮೊದಲ ದಿನ 7 ಶೋಗಳು ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿತ್ತು.

ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ದೂರಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸೌಂಡ್‌ಗೆ ಮೇಯರ್ ಎನ್ನುವ ವಿಶೇಷ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಎರಡು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

Urvashi theatre
ಊರ್ವಶಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ (Photo: Yanenjarappa)

ಒಟ್ಟು ಸೀಟಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೆಷ್ಟು?: ಈ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಒಟ್ಟು ಸೀಟಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 1,100. ಒಂದೇ ಬಾರಿ 1,100 ಮಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬಹುದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಹ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಜೊತೆಗೆ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ವಿಶಾಲ ಜಾಗವೂ ಸಹ ಊರ್ವಶಿಗೆ ಇತ್ತು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸಹ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದ ಊರ್ವಶಿ ಇದೀಗ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೆ.ಸಿ.ಎನ್.ಗೌಡ್ರ ಸಂಬಂಧಿ ಯನೇಂಜರಪ್ಪ, ''ಈ ಚಿತ್ರಮಂದಿರವನ್ನು 1970ರಲ್ಲಿ ಕೆ.ಸಿ.ಎನ್.ಗೌಡ್ರು ಕಟ್ಟಿಸಿದರು. ಸದ್ಯ ಊರ್ವಶಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಇತ್ತು. ಈ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಶಾನವಿತ್ತು. ಆ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಮೇಲೆ ಜನರು ಆ ಕಲ್ಯಾಣಿಗೆ ಬಂದು ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳೆದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ಆ ಕಾಲದ ಸಮುದಾಯವೊಂದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಜಾಗ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕೆ.ಸಿ.ಎನ್.ಗೌಡ್ರು ಕೆಲ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2 ರಿಂದ 5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇರೆಗೆ, 35 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಭೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತೆಗದುಕೊಂಡರು. ಆ ಕಲ್ಯಾಣಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಊರ್ವಶಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಿಸಿದರು.''

''ಈ ಚಿತ್ರಮಂದಿರವನ್ನು ಅಂದು ಡಾ.ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಅಣ್ಣಾವ್ರು ನಟಿಸಿದ್ದ 'ಬಹದ್ದೂರ್ ಗಂಡು ಸಿನಿಮಾ' ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ನಂತರ ಕೆ.ಸಿ.ಎನ್.ಗೌಡರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಆಸ್ತಿ ಡಿವೈಡ್ ಆದಾಗ, ಈ ಚಿತ್ರಮಂದಿರವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೆ.ಸಿ.ಎನ್.ಗೌಡರ ಸಹೋದರ ರುದ್ರೇಗೌಡ ಅವರ ಮಗ ರವಿಶಂಕರ್​ಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ರುದ್ರೇಗೌಡರ ಮಗ ರವಿಶಂಕರ್ ಈ ಊರ್ವಶಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರವನ್ನು ಭೋಗ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕೆ.ಸಿ.ಎನ್.ಗೌಡರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಅಂತಾನೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಹೊಂದಿತ್ತು''.

''ಈ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಭೋಗ್ಯ 2018ಕ್ಕೆ ಮುಗಿದಿದೆ. ಆದ್ರೂ ರವಿಶಂಕರ್ ಹಾಗೇ ಭೋಗ್ಯದ ಹಣ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಮೀನು ಮಾಲೀಕರು ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಕಾರಣ, ಈಗ ಚಿತ್ರಮಂದಿರವನ್ನು ನೆಲಸಮ ಮಾಡಲು ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ'' ಎಂದು ಯನೇಂಜರಪ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಪಂಚಭಾಷೆಗಳ 5,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿರುವ ಊರ್ವಶಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲಸಮ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ ಸೇರುತ್ತಿದೆ.

