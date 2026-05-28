ಟೆರೇಸ್‌ನಿಂದ ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಿಕ್ ದತ್ತಾರ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ವರದಿಯಲ್ಲೇನಿದೆ?

ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಿಕ್ ದತ್ತಾ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಅವರ ಮಗಳು ಯುರೋಪಿನಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಸಾವಿನ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಿಕ್ ದತ್ತಾ (Photo: Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 28, 2026 at 4:45 PM IST

ಭೂತೇರ್ ಭಾಬಿಷ್ಯತ್ ಅಂತಹ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಖ್ಯಾತ ಬಂಗಾಳಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಿಕ್ ದತ್ತಾ ಅವರು ಬುಧವಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದ ಟೆರೇಸ್‌ನಿಂದ ಬಿದ್ದು ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ಮಗಳು ಓಯಿಶಿ ಯುರೋಪಿನಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ ಶುಕ್ರವಾರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಣೋತ್ತರ ವರದಿಯಲ್ಲೇನಿದೆ?: ಸೇಠ್ ಸುಖ್‌ಲಾಲ್ ಕರ್ನಾನಿ ಸ್ಮಾರಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆರಂಭಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ದತ್ತಾ ಅವರ ತಲೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದವು ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರ ತಲೆಬುರುಡೆ ಮುರಿದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯರು ಅವರ ತಲೆ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವವನ್ನು ಸಹ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಲೆಗೆ ಗಾಯಗಳಲ್ಲದೇ, ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕನ ದೇಹದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮುರಿತಗಳು ಸಹ ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಹಲವಾರು ಪಕ್ಕೆಲುಬುಗಳು ಮುರಿದುಹೋಗಿವೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ಎಡಗಾಲಿಗೆ ತೀವ್ರ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಮುಖ, ಬೆನ್ನು ಮತ್ತು ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಸವೆತಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಅವರ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯೂ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅಂತಹ ಗಾಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹಳ ಎತ್ತರದಿಂದ ಬೀಳುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆ ಚುರುಕು: ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಿಕ್ ದತ್ತಾ ಅವರ ಸಾವಿನ ಸುತ್ತಲಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪತ್ರವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಾವು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಉಪ ಆಯುಕ್ತ ಸೈಕತ್ ಘೋಷ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ತಂಡಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿವೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಗಳು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರವೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ಹೊರಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ: ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದತ್ತಾ ಅವರ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೀಸ್ ಹೆವನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಗುರುವಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹವಿತ್ತು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಂಧಿ ದತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ವಿದೇಶದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು.

ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ಯಾವಾಗ? ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಬುಧವಾರದಂದು ಗರಿಯಾಹತ್ ಬಳಿಯ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದ ಟೆರೇಸ್​​​ನಿಂದ ಬಿದ್ದು ಅನಿಕ್ ದತ್ತಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಕೂಡಲೇ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಧಾಕುರಿಯಾದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ತುರ್ತು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳ ತಲುಪಿ, ತನಿಖೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

