ಟೆರೇಸ್ನಿಂದ ಬಿದ್ದು ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಿಕ್ ದತ್ತಾ ನಿಧನ: ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆ ಚುರುಕು!
ಖ್ಯಾತ ಬಂಗಾಳಿ ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕರ್ ಅನಿಕ್ ದತ್ತಾ ಅವರು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದ ಟೆರೇಸ್ನಿಂದ ಬಿದ್ದು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಠಾತ್ ದುರಂತ ಬಂಗಾಳಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವನ್ನು ಆಘಾತಕ್ಕೀಡುಮಾಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 27, 2026 at 4:59 PM IST
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ಖ್ಯಾತ ಬಂಗಾಳಿ ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕರ್ ಅನಿಕ್ ದತ್ತಾ ಅವರು ಇಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಬಹುಮಹಡಿ ನಿವಾಸದ ಟೆರೇಸ್ನಿಂದ ಬಿದ್ದು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಫೇಮಸ್ ಬಂಗಾಳಿ ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕರ್ನ ಹಠಾತ್ ನಿಧನ ಬಂಗಾಳಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವನ್ನು ಆಘಾತಕ್ಕೀಡುಮಾಡಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹಠಾತ್ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗರಿಯಾಹತ್ ಬಳಿಯ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದ ಟೆರೇಸ್ನಿಂದ ಬಿದ್ದು ಅನಿಕ್ ದತ್ತಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಧಾಕುರಿಯಾದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ತುರ್ತು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಕೊಲೆ ತನಿಖೆ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡಗಳು ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿವೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಘಟನೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈವರೆಗೆ, ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸಾವಿನ ಸ್ವರೂಪ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮಗಳಿಂದಲೂ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಹಡಿಯ ಟೆರೇಸ್ನಿಂದ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಪಘಾತವೋ ಅಥವಾ ಬೇರೇನೋ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ನಂತರ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ.
ತೀಕ್ಷ್ಣ ಹಾಸ್ಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಗೃತಿಯ ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಅನಿಕ್ ದತ್ತಾ, ಬಂಗಾಳಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಡಂಬನೆ, ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಮೇಲಿನ ಬಲವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು.
2012ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭೂತೇರ್ ಭಬಿಷ್ಯತ್ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಬಂಗಾಳಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಇವರು ಅನೇಕ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮಡಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಭೂತರ್ ಭಬಿಷ್ಯತ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಬಲವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವುದು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಶಿರ್ಷೆಂದು ಮುಖೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರದೀಪ್ನಂತಹ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದರು. ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಜೋಟೋ ಕಂಡೋ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಯ್ ಸಿನಿಮಾ ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು.
ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಬಂಗಾಳಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯತ್ತ ಜಮಾಯಿಸಿದರು. ನಟರಾದ ಜೀತು ಕಮಲ್, ಶ್ರೀಜಿತ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅನೇಕರು ದುಃಖಿತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಲು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.
ಅವರ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಚಿತ್ರರಂಗದಾದ್ಯಂತ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಗಳು ಹರಿದು ಬಂದವು. ನಟಿ ರೂಪಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, "ಮಾತಿಲ್ಲ... ಅನಿಕ್ ದಾ, ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನೀವು 'ಬೇಗ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಬನ್ನಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ನಾವೀಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದೇವೆ. ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸಿನೆಮಾ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿವೆ.