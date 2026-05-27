ETV Bharat / entertainment

ಟೆರೇಸ್‌ನಿಂದ ಬಿದ್ದು ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಿಕ್ ದತ್ತಾ ನಿಧನ: ಪೊಲೀಸ್​ ತನಿಖೆ ಚುರುಕು!

ಖ್ಯಾತ ಬಂಗಾಳಿ ಫಿಲ್ಮ್​​ಮೇಕರ್ ಅನಿಕ್ ದತ್ತಾ ಅವರು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದ ಟೆರೇಸ್‌ನಿಂದ ಬಿದ್ದು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಠಾತ್ ದುರಂತ ಬಂಗಾಳಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವನ್ನು ಆಘಾತಕ್ಕೀಡುಮಾಡಿದೆ.

Anik Dutta Dies After Falling From Terrace
ಟೆರೇಸ್‌ನಿಂದ ಬಿದ್ದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಿಕ್ ದತ್ತಾ ನಿಧನ (Photo: Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 27, 2026 at 4:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ಖ್ಯಾತ ಬಂಗಾಳಿ ಫಿಲ್ಮ್​​ಮೇಕರ್ ಅನಿಕ್ ದತ್ತಾ ಅವರು ಇಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಬಹುಮಹಡಿ ನಿವಾಸದ ಟೆರೇಸ್‌ನಿಂದ ಬಿದ್ದು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಫೇಮಸ್ ಬಂಗಾಳಿ ಫಿಲ್ಮ್​​ಮೇಕರ್​ನ ಹಠಾತ್ ನಿಧನ ಬಂಗಾಳಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವನ್ನು ಆಘಾತಕ್ಕೀಡುಮಾಡಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹಠಾತ್​ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗರಿಯಾಹತ್ ಬಳಿಯ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದ ಟೆರೇಸ್​​​ನಿಂದ ಬಿದ್ದು ಅನಿಕ್ ದತ್ತಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಧಾಕುರಿಯಾದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ತುರ್ತು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಘೋಷಿಸಿದರು.

ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಕೊಲೆ ತನಿಖೆ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡಗಳು ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿವೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಘಟನೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈವರೆಗೆ, ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸಾವಿನ ಸ್ವರೂಪ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮಗಳಿಂದಲೂ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಹಡಿಯ ಟೆರೇಸ್‌ನಿಂದ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಪಘಾತವೋ ಅಥವಾ ಬೇರೇನೋ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ನಂತರ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ.

ತೀಕ್ಷ್ಣ ಹಾಸ್ಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಗೃತಿಯ ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಅನಿಕ್ ದತ್ತಾ, ಬಂಗಾಳಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಡಂಬನೆ, ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಮೇಲಿನ ಬಲವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು.

2012ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭೂತೇರ್ ಭಬಿಷ್ಯತ್ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಬಂಗಾಳಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಇವರು ಅನೇಕ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮಡಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಭೂತರ್ ಭಬಿಷ್ಯತ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಬಲವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವುದು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಶಿರ್ಷೆಂದು ಮುಖೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರದೀಪ್‌ನಂತಹ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದರು. ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಜೋಟೋ ಕಂಡೋ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಯ್ ಸಿನಿಮಾ ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಾಂತಾರ ಮಿಮಿಕ್ರಿ To ಡಾನ್​ 3ನಿಂದ ನಿರ್ಗಮನ, ಬ್ಯಾನ್: ರಣ್​​ವೀರ್​​ ಸಿಂಗ್​ ವಿವಾದಗಳಿವು!

ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಬಂಗಾಳಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯತ್ತ ಜಮಾಯಿಸಿದರು. ನಟರಾದ ಜೀತು ಕಮಲ್, ಶ್ರೀಜಿತ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅನೇಕರು ದುಃಖಿತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಲು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ': ರಣ್​​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾನ್​​ ಬಗ್ಗೆ ಮನೋಜ್ ಬಾಜ್‌ಪೇಯಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಅವರ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಚಿತ್ರರಂಗದಾದ್ಯಂತ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಗಳು ಹರಿದು ಬಂದವು. ನಟಿ ರೂಪಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, "ಮಾತಿಲ್ಲ... ಅನಿಕ್ ದಾ, ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನೀವು 'ಬೇಗ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಬನ್ನಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ನಾವೀಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದೇವೆ. ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸಿನೆಮಾ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿವೆ.

TAGGED:

ಅನಿಕ್ ದತ್ತಾ ನಿಧನ
ಬಂಗಾಳಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಿಕ್ ದತ್ತಾ
ಟೆರೇಸ್‌ನಿಂದ ಬಿದ್ದು ಅನಿಕ್ ನಿಧನ
ಟೆರೇಸ್‌ನಿಂದ ಬಿದ್ದು ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿಧನ
ANIK DUTTA DEATH

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.