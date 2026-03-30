ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀನ್​ ಅಭ್ಯಾಸದ​ ವೇಳೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಸಾವು

ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಟ ರಾಹುಲ್ ಅರುಣೋದಯ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಸಮದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

Rahul Arunoday Banerjee Death
ನಟ ರಾಹುಲ್ ಅರುಣೋದಯ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ (Photo: ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 30, 2026 at 12:57 PM IST

ಭುವನೇಶ್ವರ್(ಒಡಿಶಾ): ಒಡಿಶಾದ ತಲ್ಸಾರಿಯಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ನಟ ರಾಹುಲ್ ಅರುಣೋದಯ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ(43) ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಬಂಗಾಳಿ ಮನರಂಜನಾ ಉದ್ಯಮ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದೆ.

ನಟನ ಹಠಾತ್ ಸಾವು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆಘಾತ ತರಿಸಿದೆ. ದುಃಖಕರ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮೂಲಕ ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಹುಲ್ ಅರುಣೋದಯ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ 'ಭೋಲೆ ಬಾಬಾ ಪರ್ ಕರೇಗಾ' ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಟಿವಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​​​ನ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬಂದ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಮುದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋಟ್‌ ಮೂಲಕ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಸಂದರ್ಭದ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಟ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಎದೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಾಗಿ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳ ನಂತರ, ಸಮತೋಲನ​ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಮೂಲಗಳು ಅವರು ನೀರಿಗೆ ಬೀಳುವ ಮುನ್ನ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಬಳಲಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಚಿತ್ರತಂಡ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ತಕ್ಷಣ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. ತಕ್ಷಣ ಹತ್ತಿರದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ನಂತರ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ದಿಘಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು.

ಘಟನೆ ನಡೆದ ಕೂಡಲೇ ದಿಘಾ ಕರಾವಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಅಸಹಜ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದವೇ? ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಮೃತದೇಹದ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಕಾಂತಿ ಉಪವಿಭಾಗೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಆ ಕಥೆ 6 ತಿಂಗಳು ನನ್ನ ಟೇಬಲ್​ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು': ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್

ಈ ಘಟನೆ ಪತ್ನಿ ಹಾಗು ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸರ್ಕಾರ್​ ಅವರಿಗೆ ಬರಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಂತಾಗಿದೆ. ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಗೌಪ್ಯತೆ ಗೌರವಿಸುವಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಕೋರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತಮಗೆ ಅಪಾರ ದುಃಖ ಮತ್ತು ಹತಾಶೆಯ ಕ್ಷಣ ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಹುಲ್ ಅರುಣೋದಯ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸರ್ಕಾರ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ 'ಚಿರ್ದಿನ್ ತುಮಿ ಜೆ ಅಮರ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆಯ ವರದಿಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಮಗ ಸಹೋಜ್​ಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದರು. ಇವರ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್ ಸಹೋಜ್ ಕಥಾ ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿವಾದಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ ಪ್ರೇಮ್​ ರಕ್ಷಿತಾ ದಂಪತಿ

ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ನಂತರ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಲವರು ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಘಾತ ಮತ್ತು ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದೂ ಹಲವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಶ್ರೀಲೇಖಾ ಮಿತ್ರಾ ಇಂಥ ಅಪಘಾತ ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಲಂಕಶವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

