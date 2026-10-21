ದೀಪಿಕಾ ರಣ್ವೀರ್ಗೂ ಮುನ್ನ ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ 'ದೇವಿ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್ ಕಪಲ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗುವಿಗೆ 'ದುವಾ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮತ್ತು ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್, ತಮ್ಮ 2ನೇ ಮಗಳಿಗೂ ಪೌರಾಣಿಕ ಹಾಗೂ ದೈವಿಕ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಹೆಸರನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 21, 2026 at 12:13 PM IST
ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಸಂದರ್ಭ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕಪಲ್ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮತ್ತು ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ 2ನೇ ಮಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಈ ಜನಪ್ರಿಯ ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ಮಗಳಿಗೆ 'ದೇವಿ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಡುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಈ ದಂಪತಿ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಈ ದೈವಿಕ ಹೆಸರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಾಲಿವುಡ್ ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಮೊದಲನೆಯವರಲ್ಲ. 2022ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಬಿಪಾಶಾ ಬಸು ಮತ್ತು ನಟ ಕರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಗ್ರೋವರ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗುವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, 'ದೇವಿ ಬಸು ಸಿಂಗ್ ಗ್ರೋವರ್' ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಹೆಸರುಗಳತ್ತ ಸಿನಿಗಣ್ಯರು ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಅಥವಾ ವೆಸ್ಟ್ರನ್ ಶೈಲಿಯ ಹೆಸರುಗಳಿಗಿಂತ ಸಂಸ್ಕೃತ, ವೈದಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಕೇತಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದೀಪಿಕಾಗೂ ಮೊದಲು, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ "ದೇವರ ರಾಜಕುಮಾರಿ" ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುವ ಸರಾಯಾಹ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ (Saraayah Malhotra / सरायाह मल्होत्रा) ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಪತ್ರಲೇಖಾ ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಪಾರ್ವತಿ ಪೌಲ್ ರಾವ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರೆ, ಸೋನಮ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಆನಂದ್ ಅಹುಜಾ ತಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ವಾಯು ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ಇನ್ನೂ, ಅಥಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ "ದೇವರ ಉಡುಗೊರೆ" ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುವ ಇವಾರಾ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು.
ದೀಪಿಕಾ ರಣ್ವೀರ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅತಿಸುಂದರ ಫೋಟೋವನ್ನೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ವರು ಸದಸ್ಯರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಈ ಕುಟುಂಬವು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಎಥ್ನಿಕ್ ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಕ ದುವಾ ತನ್ನ ಪುಟ್ಟ ತಂಗಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಚುಂಬಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ದೀಪ್ವೀರ್ ತಮ್ಮ ಜಂಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ, "ದೇವಿ ಪಡುಕೋಣೆ ಸಿಂಗ್. ಆಫ್ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬಂಡೆನ್ಸ್..." ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಾದ ಬಿಪಾಶಾ ಬಸು, ಸೋನಿ ರಾಜ್ದಾನ್, ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್, ಶಾರ್ವರಿ, ಭೂಮಿ ಪೆಡ್ನೇಕರ್ ಸೇರಿ ಹಲವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಳೆ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈವರೆಗೆ, ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ 6.1 ಮಿಲಿಯನ್ ಲೈಕ್ಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ.
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ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ದೀಪ್ವೀರ್ ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದೀಪಿಕಾ ಮತ್ತು ರಣ್ವೀರ್ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಡೇಟಿಂಗ್ ಬಳಿಕ 2018ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟಲಿಯ ಲೇಕ್ ಕೋಮೋದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. 2024ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8ರಂದು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗಳು 'ದುವಾ'ಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಇದೇ ಸಾಲಿನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19ರಂದು ತಮ್ಮ 2ನೇ ಮಗಳನ್ನೂ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
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ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ದೀಪಿಕಾ ಅವರು ಮುಂದೆ ಅಟ್ಲೀ ನಿರ್ದೇಶನದ, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ನಟನೆಯ 'ರಾಕಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. 'ಧುರಂಧರ್ 1' ಮತ್ತು 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಚಿತ್ರಗಳ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ರಣ್ವೀರ್ ಅವರು ಜೈ ಮೆಹ್ತಾ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಪ್ರಳಯ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.