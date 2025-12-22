ETV Bharat / entertainment

'ಸುದೀಪ್ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಇಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ': ನಟಿ ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ ಸಂದರ್ಶನ

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Ragini Dwivedi Interview
ನಟಿ ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ ಸಂದರ್ಶನ (Photo: ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 22, 2025 at 5:17 PM IST

ವರದಿ: ರವಿಕುಮಾರ್​ ಎಂ.ಕೆ.

ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ. ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಪಂಜಾಬಿ ಬೆಡಗಿ ಈಗ ಸೌತ್​ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಟಿ.

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿರುವ ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ತಾವು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇಗೆ? ಸಿನಿಮಾ ಕೆರಿಯರ್ ಮುಗೀತು ಅಂದವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಕನಸಿನ ಪಾತ್ರ ಯಾವುದು? ಹೀಗೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಟಿ ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ ಸಂದರ್ಶನ (VIDEO: ETV Bharat)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ಹೋಳಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೃಷಭ ಸಿನಿಮಾವರೆಗೂ 15 ವರ್ಷಗಳ ಜರ್ನಿ ಹೇಗಿದೆ?

''ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ ಪಯಣ. ಸಕ್ಸಸ್, ಫೆಲ್ಯೂರ್​ಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಹಲವು ನೆನಪುಗಳಿವೆ. ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ.''

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಮಿಲಿಟರಿಯಲ್ಲಿರೋದು. ನೀವು ಹೇಗೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ರಿ, ಆ ದಿನಗಳು ನೆನಪಿದೆಯೇ?

''ನನ್ನ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಹೋಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ದೇವದಾಸಿ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಹೋಳಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೆಸ್ಮೀಟ್ ನಂತರ ಸುದೀಪ್ ಆಫೀಸ್​ನಿಂದ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಬಂತು. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ, ನಂತರ 3 ದಿನಕ್ಕೆ ನಾನು ವೀರಮದಕರಿ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್​​ನಲ್ಲಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಹಾಗೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಇದೆ.''

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸುದೀಪ್ ಜೊತೆ 2 ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅವರಿಂದ ಕಲಿತ ವಿಷಯಗಳೇನು?

"ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ನಟಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ನನಗೆ ಅಭಿನಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ರೀತಿ. ಹಾಗಾಗಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ನಟಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಶಿವಣ್ಣ, ಉಪೇಂದ್ರ, ಈಗ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಜೊತೆ ಅಭಿನಯಿಸಿರೋದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ."

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನೀವು ಪಂಜಾಬಿ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ಅಭಿನಯದ ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ್ರಿ, ಆ ದಿನಗಳು ಹೇಗಿದ್ವು?

"ಶಿವ ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ಲೈಮಾಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್‌ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶಿವಣ್ಣನವರ ಸಪೋರ್ಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ರಾಗಿಣಿ ಐಪಿಎಸ್ ಅಂತಾ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮಂಜು ಸರ್​ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು. ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ ನನ್ನಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವೃಷಭ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ."

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಶಿವಣ್ಣ, ಉಪೇಂದ್ರ, ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಹೀಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಜೊತೆ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಹಲವು ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದೇಗೆ?

"ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್​​ಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ. ಏಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏಕೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಮೋಷನ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಟ್ರು. ಆದ್ರೂ ನಾನು ಕುಗ್ಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ."

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈ ಘಟನೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೆರಿಯರ್ ಮುಗಿಯಿತು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತು?

"ನನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂಥ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಾನು ತಪ್ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೇ ಬಂದ್ರೂ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮ ಹಠ. ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಫೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ".

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಾನು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯವರು ಯಾರೂ ಸಪೋರ್ಟ್​​ಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಚಿತ್ರರಂಗದವರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ರಿ - ಏಕೆ ಹೀಗನಿಸಿತು?

"ನಾನು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಏನೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕ್ಷಮಿಸ್ತೀನಿ. ಅದು ಮನಷ್ಯ ಸಹಜ ಗುಣ. ನಾನು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ."

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವೆಲ್ಲ ಬಿರುದುಗಳಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ?

"ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಬಿರುದುಗಳಿವೆ. ತುಪ್ಪದ ಬೆಡಗಿ, ಮಾಸ್ ಕ್ವೀನ್ ಹೀಗೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿಯಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿರುದುಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತವೆ."

ಪ್ರಶ್ನೆ: ವೃಷಭ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಹೇಗಿತ್ತು ಅನುಭವ?

"ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಈ ವರ್ಷ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಟ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ಆದ್ರೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಕನ್ನಡ ನನ್ನ ಮನೆ ಇದ್ದಂತೆ, ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಪೌರಾಣಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿರೋದು".

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕನ್ನಡಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಾಗಿಣಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಇಲ್ವಾ?

"ಹಾಗೇನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ನ್ಯಾಯ ಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಐಎಎಸ್ ರಾಗಿಣಿ ಸಿನಿಮಾ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕಥೆಗಳ ಆಯ್ಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚಿಸಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ."

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮಾಸ್ ಕ್ವೀನ್, ಬೋಲ್ಡ್ ನಟಿ ಅಂತಾ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಪಾತ್ರ ಯಾವುದು?"

"ಡಬ್ಬಲ್ ರೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ನಟಿಸಿಲ್ಲ. ಡಬ್ಬಲ್ ರೋಲ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆಯೂ ಇದೆ."

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ 15 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಏಳು-ಬೀಳುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಿರಿ, ಏನು ಹೇಳ್ತಿರಿ?

"ಪ್ರತಿದಿನ ಕಷ್ಟ, ಸುಖ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನಗೆ ಜೀವನವನ್ನ‌ು ಕಲಿಸಿವೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಅಲ್ಲದೆ ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು 15 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ನಾನು ಸೋಲಲ್ಲ, ಗೆಲ್ಲುವೆ."

