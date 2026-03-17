'ನಾನು ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಲು ಪುನೀತ್​ ಕಾರಣ': ಆಕಾಶ್, ಅರಸು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಸಂದರ್ಶನ

ಪುನೀತ್ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​ ನಟನೆಯ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಕಾಶ್, ಅರಸು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಸಂದರ್ಶನ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಸಂದರ್ಶನ (Photo: ETV Bharat, Special Arrangement)
Published : March 17, 2026 at 5:28 PM IST

ವರದಿ: ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಕೆ.

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟ ಡಾ.ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ 51ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ರೀಗ ಅವರು ನೆನಪು ಮಾತ್ರ. ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದಿವಂಗತ ನಟನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆಕಾಶ್ ಹಾಗೂ ಅರಸು ಅಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್​​ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದವರು. ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿದ್ದ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು? ಅರಸು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರ ಶ್ರೀಯಾ ಶರಣ್​​ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇಗೆ? ಅಪ್ಪು ಆಫ್​ಸ್ಕ್ರೀನ್​​​ ಹೇಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು? ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಸಂದರ್ಶನ (Video: ETV Bharat)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆಕಾಶ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇಗೆ?

''ನಾನು ಅವರ ಅಪ್ಪು, ಅಭಿ ಹಾಗೂ ವೀರಕನ್ನಡಿಗ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ‌ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವರ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಕಾಶ್ ಸಿನಿಮಾಗ ನೀವೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೇ ಪಾರ್ವತಮ್ಮನವರು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್​​ನಲ್ಲಿ‌‌ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಭಾಗ್ಯ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ‌ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಹಾಗೇ ಜನರ ಆರ್ಶೀವಾದ. ಆಕಾಶ್ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು'' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಅಪ್ಪು ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ್ ಸಿನಿಮಾ ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಚಿತ್ರ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೇಗೆ?

"ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಗೆದ್ದಾಗ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ನಟ ನಟಿಯರಿಗೆ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಆಕಾಶ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನೀವು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪುನೀತ್ ಅವರು. ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ. ಆಗ ನನಗೂ ಒಂದು ಭಯ ಇತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತೋ? ಇಲ್ವೋ? ಅನ್ನೋ ಭಯವಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಪುನೀತ್ ಅವರ ಸಪೋರ್ಟ್ ನನ್ನನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್​​ನನ್ನಾಗಿ‌ ಮಾಡಿತು".

ಪುನೀತ್​ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​ ಜೊತೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು (Photo: Special Arrangement)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಆಕಾಶ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಚಿತ್ರ. ಶೂಟಿಂಗ್ ದಿನಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು?

''ಆಕಾಶ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಸದಾಶಿವನಗರ ಹಾಗೂ ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್​​ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಿದೆವು. ಆದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎರಡು‌ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದೆವು. ಫಾರಿನ್​​ನಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ವಜ್ರೇಶ್ವರಿ ಕಂಬೈನ್ಸ್​ನ ಮೊದಲ ಸಿ‌ನಿಮಾ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪುನೀತ್ ಹಾಗೂ ರಾಘಣ್ಣ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಜೊತೆಗೆ ಆಕಾಶ್ ಆ‌ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 200 ದಿನ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅದೇ ಕ್ರೇಜ್ ಎರಡು ದಿನದ ಹಿಂದೆ ರೀ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋ ಆಕಾಶ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಆಕಾಶ್ ಸಿನಿಮಾ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡು 10‌ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತಾ?

"ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್​​​ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಇತ್ತು.‌ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆದಾಗ ರಾಘಣ್ಣ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ" ಅಂತಾರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು.

ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು (Photo: Special Arrangement)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ಅವರ ಒಡನಾಟ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೇಗೆ?

"ನನಗೆ ರಮ್ಯಾ ಅವರು ಅಭಿ ಚಿತ್ರದಿಂದಲೂ ಪರಿಚಯ. ಅವರು ಆಕಾಶ್ ಹಾಗೂ ಅರಸು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ‌ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು.‌ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅವರು 21 ವರ್ಷ ಕಳೆದು ಹೋಯಿತು, ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಅಪ್ಪು ಸ್ಮರಿಸಿ ನಾವು ಭಾವುಕರಾದೆವು" ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಆಕಾಶ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಬಳಿಕ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಅರಸು ಸಿ‌ನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ?

ಪುನೀತ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೆರಿಯರ್​ನಲ್ಲಿ ಅರಸು ಸಿನಿಮಾ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ. ಆದ್ರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ ಚಿತ್ರ ಅರಸು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್​​ಶಿಪ್, ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಅಣ್ಣಾವ್ರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಹೋದರ ವರದಣ್ಣ ಮೆಚ್ವಿದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಈ ಚಿತ್ರದ ಪೂಜೆ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಕ್ಕೆ ವರದಣ್ಣನನವರು ತೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ‌. ಆ ನೋವು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕಾಡುತ್ತೆ. ಏಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಅರಸು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ವರದಣ್ಣನವರು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ರು, ಹಾಗೇ ಅಣ್ಣಾವ್ರು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಟಿಸಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ರು.‌ ಎಂಥಾ ಕಥೆ ಇದು. ಇಂಥ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಅಣ್ಣಾವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಾನೂ ಖುಷಿಪಟ್ಟಿದ್ದರೆಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಶೂಟಿಂಗ್​ ಸೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು (Photo: Special Arrangement)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಪುನೀತ್ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ಅವರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು?

"ಸ್ಟೋರಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್​ಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಾಯ್ತು. ಯಾರನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು ಅಂದಾಗ ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ಅಂತಾಯ್ತು. ಇನ್ನೂ ಶ್ರೀಯಾ ಶರಣ್​ ಅವರನ್ನೂ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೋಲಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ‌ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆವು. ಆದ್ರೆ ಶ್ರೀಯಾ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್​ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ‌ ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಕೂಡಾ, ಓಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಾಗ್ಯೂ ಕೆಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ನನ್ನ ಮಲಯಾಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ಕಡೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಯಾ ಅವರನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ" ಅಂತಾರೆ ಮಹೇಶ್​ ಬಾಬು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಎರಡು‌ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದೀರ. ನೀವು ಕಂಡ ಅಪ್ಪು ಹೇಗೆ?

"ಕ್ಯಾಮರಾ ಮುಂದೆ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಅಭಿನಯ ನೋಡಿದ್ದೀರ. ಆದ್ರೆ ಸದಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಹಿಂದೆ‌ ಮುಂದೆ ಜನರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಶಿವಣ್ಣ ಕೂಡಾ ಹಾಗೇ. ಅಪ್ಪು ಸರ್​ನನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಹತ್ತಾರು ಜನರ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತಾರು ಜನ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್​​ಗಳಿಂದ ದಾರಿ ಬಿಡಿ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಪುನೀತ್ ಸರ್ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಬಂದರು ಅಂತಾನೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಅವರು. ಆ ಗುಣವನ್ನು ತಂದೆಯಿಂದ ಕಲಿತು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು".

ರಮ್ಯಾ ಜೊತೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು (Photo: Special Arrangement)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶನದ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆದಾಗ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿದ್ದು ಇದೆಯಾ?

"ಅಪ್ಪು ಸರ್​​ನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಗುಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆದಾಗ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರೋಲ್ಲ,‌ ಸೋತಾಗ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಮುಜುಗರ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಅಶ್ವಿನಿ ಮೇಡಂ ಕೂಡಾ ಪುನೀತ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡಲ್ಲ. ನಾನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಆಕಾಶ್ ಹಾಗೂ ಅರಸು ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. ಆಕಾಶ್ ನೋಡಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಮೇಡಂ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದರು" ಅಂತಾರೆ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು.

ಶೂಟಿಂಗ್​ ಸ್ಪಾಟ್​ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು (Photo: Special Arrangement)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​​ಗಳ್ಯಾವುವು?

"ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ‌‌ ಕೂಡಾ ಬದಲಾಗಿದೆ.‌ ಈಗ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಇಲ್ಲ, ದರ್ಶನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಯಶ್ ಅಂತೂ ಕೈಗೆ ಸಿಗೋಲ್ಲ, ಶಿವಣ್ಣ ಬಹಳ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಅನೌನ್ಸ್​ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

'ಆಕಾಶ್​' ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್​ ಚಿರಂಜೀವಿ (Photo: Special Arrangement)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮ್ಮಂಥ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾ‌ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಏಕೆ? ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್​​ ಡೈರೆಕ್ಟರ್​​ಗಳನ್ನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏಕೆ ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತದೆ?

''ಏಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ‌ ದೊಡ್ಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಾನೋ ಅಥವಾ ಸಂಭಾವನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತೀನಿ ಅಂತಾ ನಾನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ. ನಾನು ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ಅವರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೇನೆಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ‌‌ ಕೆಲಸ ನಂಬಿ ಬದುಕುವವನು'' ಅಂತಾರೆ‌ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು.

