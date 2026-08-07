'ಬಟ್ವಾರಾ 1947 ಮತ್ತು ಗದರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೋಲಿಕೆಯಿಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯ ಸಂದೇಶವಿಲ್ಲ': ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಸಂದರ್ಶನ
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ನಟ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಅವರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಂತೋಷಿ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಕುರಿತು ಮತ್ತು ಗದರ್ ಜೊತೆ ಬಟ್ವಾರಾ 2 ಹೋಲಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By Seema Sinha
Published : August 7, 2026 at 10:28 AM IST
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಂತೋಷಿ 1990ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಐಕಾನಿಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಹಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮನೋರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಟ - ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ ಘಾಯಲ್ (1990), ದಾಮಿನಿ (1993) ಮತ್ತು ಘಾತಕ್ (1996)ನಂತಹ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮಡಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 'ಬಟ್ವಾರಾ 1947' (Batwara 1947) ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಭಜನೆ - ಯುಗದ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಗಡಿ, ದೇಶಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿಭಜನೆ - ವಿಷಯದಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ - ಹೀರೋ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿಟ್ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್-ಆಫೀಸ್ ದಾಖಲೆ 2001ರಲ್ಲಿ ಬಂದ 'ಗದರ್: ಏಕ್ ಪ್ರೇಮ್ ಕಥಾ', ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ 'ಗದರ್ 2' (2023), ಬಾರ್ಡರ್ (1971ರ ಇಂಡೋ-ಪಾಕ್ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಐಕಾನಿಕ್ ಯುದ್ಧ ಚಿತ್ರ, 1997)ನಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 'ಬಟ್ವಾರಾ 1947' ಮೂಲಕ ಈ ಪಯಣ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್ 14ರಂದು ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಾಣಲಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಬಟ್ವಾರಾ 1947 ಚಿತ್ರವು ಗದರ್ಗೆ ಹೋಲುವುದಿಲ್ಲ': ಅನಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಗದರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್, 1947ರ ವಿಭಜನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ನೆರೆಯ ದೇಶದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಸಿಖ್ ಟ್ರಕ್ ಚಾಲಕ ತಾರಾ ಸಿಂಗ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರೆ, 'ಬಟ್ವಾರಾ 1947'ದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರ ಪಾತ್ರವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೋರಾಡುತ್ತಾರೆ. ಎರಡು ಪಾತ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಹೋಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಡಿಯೋಲ್ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ವಾರಾ 1947 ಚಿತ್ರವು ಗದರ್ಗೆ ಹೋಲುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡಿಯೋಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗದರ್ ವಿಭಜನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಲಾದ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಬಟ್ವಾರಾ 1947 ವಲಸೆ ಮತ್ತು ವಿಭಜನೆಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. "ತಾರಾ ಸಿಂಗ್ ಫನ್ ಲವಿಂಗ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಷ್ಟಪಡುವ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ಎಂದಿಗೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಟ್ರಕ್ ಚಾಲಕ, ಹುಡುಗಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಶುದ್ಧ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ (ಬಟ್ವಾರಾ 1947) ನನಗೆ ಅಂತಹ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ಡಿಯೋಲ್ ನಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿದರು.
ಬಟ್ವಾರಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಡಿಯೋಲ್ ಪಾತ್ರವು ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಅವರನ್ನು (ಪಾತ್ರ) ಈಗಾಗಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳೂ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಭಜನೆಯ ನಂತರ ಕುಟುಂಬವು ಭಾರತದಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿ ಲಾಹೋರ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. "ತಾರಾ ಸಿಂಗ್ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಪಾತ್ರವು ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬದ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕಥೆ ಮೂಲತಃ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಬಟ್ವಾರಾ.. ಅವರು ಏನನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.. ಹೇಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ'' ಎಂದು ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಹೇಳಿದರು.
'ಗದರ್ 2 ಯಶಸ್ಸು ಇಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿತು': ಡಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಿ 2000ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಸಿನಿಮಾವೊಂದನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಟನ ಗದರ್ 2 ಚಿತ್ರ 2023ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡು ಹಿಟ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ಅಂಥ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಆ್ಯಕ್ಷನ್-ಡ್ರಾಮಾದ (ಗದರ್ 2) ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಯಶಸ್ಸು ಹಲವು ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿತು. "ನಾವು 2010ರಿಂದ ಈ ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ" ಎಂದು ನಟ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಹೇಳಿದರು.
'ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಮಾಪಕ': "ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಮಾಪಕ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸ್ವತಃ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿರುವ ನಟರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಟನೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವುದು. ಯಾವುದೇ ಅಭದ್ರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ವಿಷಯ. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹಾಗೇ ಇರಬೇಕು. ಅಮೀರ್ ತುಂಬಾನೇ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಿತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ತಂಡವನ್ನು ಕೇವಲ 'ಶೂಟಿಂಗ್, ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಪ್ಯಾಕ್ ಅಪ್, ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬೇಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ' ಎಂದೇ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಡಿಯೋಲ್ ಹೇಳಿದರು.
ಡಿಯೋಲ್ ಸಂತೋಷಿ ನಡುವೆ ಮನಸ್ತಾಪವಿತ್ತೇ? ಡಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ 2002ರಲ್ಲಿ ಅವರ ನಡುವೆ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿದೆ ಎಂಬಂತೆ ತೋರುತ್ತಿತ್ತು. ಹಲವು ವದಂತಿಗಳಿದ್ದವು. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಪೈಪೋಟಿ ಉಂಟಾಯಿತು. ಸಂತೋಷಿ ತಮ್ಮ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲ್ ಡ್ರಾಮಾ 'ದಿ ಲೆಜೆಂಡ್ ಆಫ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್'ಗೆ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರೂ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಡೇಟ್ಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ಗಮಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಡಿಯೋಲ್ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇದನ್ನು '23 ಮಾರ್ಚ್ 1931: ಶಹೀದ್' ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಗುಡ್ಡು ಧನೋವಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದಾಗ, ಡಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಿ ಇಬ್ಬರೂ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಫುಲ್ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಡಿಯೋಲ್, "ಅಂತಹದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ. 2000ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ರಾಜ್ ನನಗೆ ಅಶೋಕ ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಚೌಹಾಣ್ ಕುರಿತಾಗಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರುಗಳು ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಈಗ ಓಡುತ್ತವೇಯೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಯಾವುದೂ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಸಿಕಂದರ್ ಮಿರ್ಜಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ? ನಾಟಕಕಾರ ಅಸ್ಘರ್ ವಜಾಹತ್ ಅವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಟಕ 'ಜಿಸ್ ಲಾಹೋರ್ ನಯಿ ವೆಖ್ಯಾ ಓ ಜಮ್ಯಾ ಎ ನಯಿ' ಆಧರಿಸಿರುವ ಬಟ್ವಾರಾ 1947ರಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸಿಕಂದರ್ ಮಿರ್ಜಾ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅವರ ಬಲವಾದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್-ಹೀರೋ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಸ್ಘರ್ ವಜಾಹತ್ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೇ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿಕಂದರ್ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲ ಭಾವನೆಗಳು, ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಸಂದೇಶ ಮತ್ತು ಕಥಾವಸ್ತುವಿನ ಅಂಶಗಳು ಹಾಗೇ ಉಳಿದಿದ್ದರೂ, ಪರದೆ ಮೇಲಿನ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರ ಪಾತ್ರವು ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಮೂಲ ನಾಟಕೀಯ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ನನ್ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಾಟಕವನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ವಿಷಯ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಕಥೆ ಮತ್ತು ಅದು ಇದ್ದ ರೀತಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೋ ಅದರಂತೆ ನಾನು ನಟಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು 2010ರಲ್ಲಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ನಾವು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಹುಮ್ನೆ ಛಲಾಂಗ್ ಮಾರಿ'' ಎಂದು ಡಿಯೋಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ರು.
ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ: ಈ ಚಿತ್ರವು ಯುವಪೀಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, "ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸದಾ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಥೆಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತವೆ. ಯುವಕರು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಲವಾದ ಭಾವನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಆಧಾರಿತವಾಗಿವೆ. ಬಟ್ವಾರಾ 1947 ಸಹ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ. ರಾಜ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಚಿತ್ರವಿದು. ಪ್ರತೀ ಚಿತ್ರವೂ ಕೆಲ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
'ರಾಜಕೀಯ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸುವುದಿಲ್ಲ': ಬಟ್ವಾರಾ 1947 ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಬದಲಿಗೆ, ಇತಿಹಾಸದ ಕರಾಳ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಬಗೆಗಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. "ಜನರು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೇ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಈ ಚಿತ್ರವು ರಾಜಕೀಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಪಕ್ಷಗಳ ಪರ ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜಕೀಯ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅದನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪಾತ್ರಗಳು ಅವರು ಬರೆದಂತೆಯೇ ಇವೆ. ಇದು ಮೂಲ ಕಥೆಯಂತೆಯೇ ಇದೆ" ಎಂದು ಡಿಯೋಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
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"ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆತಂಕವಾಗುತ್ತದೆಯೇ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, "ಇದು ಆತಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭರವಸೆ ಇಡುತ್ತೇನೆ. ಇದು ನನಗೆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ. ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬರುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅನುಭವಿಸುವ ಭಾವನೆ ಇದು. ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಜೀವನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಬಿಡಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಟ್ವಾರಾ 1947 ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಜುಲೈ 28ರ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಂತೋಷಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕ 1947ರ ಭಾರತದ ವಿಭಜನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಶಬಾನಾ ಅಜ್ಮಿ, ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ, ಕರಣ್ ಡಿಯೋಲ್, ಅಲಿ ಫಜಲ್, ಅಭಿಮನ್ಯು ಸಿಂಗ್, ಖುಷಿ ಹಜಾರೆ ಮತ್ತು ಕನಿಕಾ ಕಪೂರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಆಗಸ್ಟ್ 14, 2026ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.