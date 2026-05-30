'ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಬದಲು, FWICE ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ': ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಖಡಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಡಾನ್ 3 ವಿವಾದ, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 30, 2026 at 12:39 PM IST
ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ಸಾರಥ್ಯದ 'ಡಾನ್ 3' ಚಿತ್ರದಿಂದ ಕೊನೆ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದ ಕಾರಣ, ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ 'ಡಾನ್ 3' ವಿವಾದ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರವೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯಲಿ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಪರವಾಗಿ ಖ್ಯಾತ ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕರ್ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ, ಡಾನ್ 3 ಸುತ್ತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ (ಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಐಸಿಇ) ಅನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದರು. ನಟನ ವಿರುದ್ಧ ಫೆಡರೇಶನ್ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಅಸಹಕಾರ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಕ್ರಮ ಅನಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
BAN “FWICE” and not @RanveerOfficial— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) May 29, 2026
The so called “BAN” or non co operation in the style of Gandhiji , will eventually become a BIG FAT JOKE on FWICE
This isn’t industry or worker protection, like they are claiming. It is just a pure performative muscle flexing , by an…
ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲೇನಿದೆ?
"ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲ, ಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಐಸಿಇ ಅನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿ" ಎಂದು ಆರ್ಜಿವಿ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
''ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ 'ನಿಷೇಧ' ಅಥವಾ 'ಅಸಹಕಾರ' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಕ್ರಮ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಐಸಿಇ'ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ''.
''ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತೆ ಇದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಹಳೇ ಯೂನಿಯನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ, ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡಲು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ನಡೆ''.
#WATCH | Mumbai | On FWICE issues, Non-Cooperation Directive against Actor Ranveer singh, Chief Advisor of the Federation of Western India Cine Employees (FWICE), Ashoke Pandit says, " we received a complaint filed by farhan akhtar, who is a member of our association, against… https://t.co/rMweDQtESa pic.twitter.com/Xea6msJF7q— ANI (@ANI) May 25, 2026
''5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ವಿವಾದದ ಆಂತರಿಕ ಸಂಗತಿಗಳೇ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಕ್ರೂರ ಸತ್ಯ''.
''ಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಐಸಿಇ ನ್ಯಾಯಾಲಯವೂ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕೃತ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಸ್ಥೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇದು ಕಾಂಗರೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇದು ಸ್ಥಾಪಿತ ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳು, ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ತೀರ್ಪನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ಆಧಾರಿತ ಜನರ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಖಾಸಗಿ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಧುರಂಧರ್ನಲ್ಲಿ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮೆಗಾ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ಭಯಭೀತರಾದವರು ಸೇರುತ್ತಾರೆ''.
''ಇದು ಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಐಸಿಇ'ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಿಆರ್ ವಿಪತ್ತಾಗಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಹತಾಶೆಯಿಂದ ಕಿರುಚುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಹಳೆಯತನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದೆ''.
''ಮೊದಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದಾದರೆ, ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೀವನೋಪಾಯವು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ನಟ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸುಳ್ಳಾಗಿದೆ''.
''ಈ ಇಡೀ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಭಾರಿ ಪ್ರೀ-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ಖಾಸಗಿ ಒಪ್ಪಂದದ ವಿವಾದವಾಗಿದೆ, ಇದು ಸದಾ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಿತ ಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಐಸಿಇ'ಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ?''.
''ಅಲ್ಲದೇ, ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದಿತ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಷಯವು ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಸಿವಿಲ್ ವಿಷಯದಂತೆಯೇ ಅವರ ನಡುವೆಯೇ ಇರಬೇಕು. ಒಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ವಿಷಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ''.
''ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶ್ರಮ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪುರಾವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಟ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ದೂಷಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಸವಾಲು ಹಾಕುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆಂದಿಗೂ ಅವರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿರುವ ನಿಲುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ.''
''ಮತ್ತು ಆ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಸತ್ಯವೆಂದರೆ, ಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಐಸಿಇ'ನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲ, ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿರುವ ಇತರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸಹ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸಬಾರದು''.
"ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇವೆ. ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಸುಮ್ಮನೆ ತಲೆಯಾಡಿಸಿದರೆ, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವರ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರೇಟ್ ಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಐಸಿಇ ಮತ್ತು ಆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ''.
''ಕ್ರೂರ ಸತ್ಯವೆಂದ್ರೆ, ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ನಂತಹ ತಾರೆಯರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೇ ಹೊರತು ಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಐಸಿಇ ಅಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಐಸಿಇ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸುವವರು ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ನಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಹೊರತು ಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಐಸಿಇ ಅಲ್ಲ. ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ನಂತಹ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದಲೇ, ಚಿತ್ರರಂಗ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಐಸಿಇ ಸಹ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ''.
''ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸದ ಸಲಹೆ ಹೀಗಿದೆ - ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಬೇಡವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತುರುಕಿಸಬೇಡಿ'' ಎಂದು ಬರೆದು ಪೋಸ್ಟ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡಾನ್ 3 ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?
ರಣ್ವೀರ್ ಡಾನ್ 3 ಚಿತ್ರದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದ ನಂತರ ವಿವಾದ ಆರಂಭವಾಯಿತು. 2023ರಲ್ಲಿ ನಟನನ್ನು ಡಾನ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಹೊಸ ನಾಯಕ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಹಿಂದೆ ಡಾನ್ ಮತ್ತು ಡಾನ್ 2 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ರಣ್ವೀರ್ಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳು ನಾಯಕ ನಟ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ನ ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ಮತ್ತು ರಿತೇಶ್ ಸಿಧ್ವಾನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬೆಳೆದಿವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು, ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಐಸಿಇ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ನಟನ ನಿರ್ಗಮನವು ಪೂರ್ವ-ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚಗಳಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು 45 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಫೆಡರೇಶನ್ನ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ನಂತರ, ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ತಂಡವು ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ''ನಟ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮತ್ತು ಡಾನ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು "ಘನತೆ, ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವದಿಂದ" ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ನಂಬಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
