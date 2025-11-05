ETV Bharat / entertainment

'ಬಾಹುಬಲಿ: ದಿ ಎಟರ್ನಲ್​ ವಾರ್'​​ ಟೀಸರ್​​ ರಿಲೀಸ್​​​: ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಬಹುಪರಾಕ್​

'ಬಾಹುಬಲಿ: ದಿ ಎಟರ್ನಲ್ ವಾರ್' ಪಾರ್ಟ್ 1ರ ಟೀಸರ್ ಅಮರೇಂದ್ರ ಬಾಹುಬಲಿಯ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಭವ್ಯ ಅನಿಮೇಷನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲ ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದೆ.

'Baahubali: The Eternal War' Teaser Release
'ಬಾಹುಬಲಿ: ದಿ ಎಟರ್ನಲ್​ ವಾರ್'​​ ಟೀಸರ್​​ ರಿಲೀಸ್ (Photo: Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 5, 2025 at 1:15 PM IST

ಕಾಯುವಿಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. 'ಬಾಹುಬಲಿ: ದಿ ಎಟರ್ನಲ್ ವಾರ್' ಭಾಗ 1ರ ಟೀಸರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನೊದಗಿಸಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಮರೇಂದ್ರ ಬಾಹುಬಲಿಯ ಅದ್ಭುತ ಮೊದಲ ನೋಟವನ್ನೊದಗಿಸಿದೆ. ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಷನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆಯೆಂಬ ಸುಳಿವು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ನಿರ್ದೇಶಕ ಇಶಾನ್ ಶುಕ್ಲಾ ಈ ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಅಡಾಪ್ಷನ್​​​ ಅನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮಾಹಿಷ್ಮತಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಕಥೆಯನ್ನು ಅನಿಮೇಷನ್​ ವರ್ಷನ್​ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಸರ್ ಭವ್ಯ ದೃಶ್ಯ, ಯುದ್ಧದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.

ಅನಿಮೇಷನ್ ಗುಣಮಟ್ಟ ಬಹುತೇಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ. ಈ ಟೀಸರ್ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವ ಒದಗಿಸಿದ್ದು, ಅದ್ಭುತ ಅನಿಮೇಷನ್ ಸಿನಿಮಾವಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೋಬು ಯರ್ಲಗಡ್ಡ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾದ್ ದೇವಿನೇನಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಂ.ಎಂ. ಕೀರವಾಣಿ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಇದು ಅಮರೇಂದ್ರ ಬಾಹುಬಲಿಯ ಅಂತ್ಯವಲ್ಲ, ಶಾಶ್ವತತೆಯ ಆರಂಭ" ಎಂಬ ಗಮನಾರ್ಹ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್​ ಕೊಟ್ಟು ರಾಜಮೌಳಿ ಟೀಸರ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್​​ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಲೆಜೆಂಡರಿ ವಾರಿಯರ್​​​ನ ಮರಳುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುತೇಕರು ಉತ್ಸಾಹ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದವರ ಕುತೂಹಲ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದರ್ಶನ್​​​ ಜೊತೆ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ: 'ಡೆವಿಲ್​​'ನ ಖಡಕ್​​ ರೋಲ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಂಗ್​

ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​​ಫಾರ್ಮ್​​ ಎಕ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ​ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಇಂಥ ಅನಿಮೇಷನ್ ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ!" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ರಿಯಾಕ್ಟ್​ ಮಾಡಿ, "ಫ್ರೀಕಿಂಗ್​ ಇನ್​ಸೇನ್​​! ಇದು ಭಾರತೀಯ ಅನಿಮೇಷನ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲಿದೆ" ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತರರು "ಬಾಹುಬಲಿ: ದಿ ಎಟರ್ನಲ್ ವಾರ್ ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲಿನ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್‌ಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿವೆ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದನ್ನು "ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನಿಮೇಷನ್" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತೆರೆಕಾಣಬೇಕಿದ್ದ ಪ್ರಭಾಸ್​​ 'ರಾಜಾ ಸಾಬ್'​ ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದೂಡಿಕೆ?

'ಬಾಹುಬಲಿ: ದಿ ಎಟರ್ನಲ್ ವಾರ್' ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಸರಣಿ. ಬಾಹುಬಲಿ: ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಾಹುಬಲಿ: ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್‌ನ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಮರೇಂದ್ರ ಬಾಹುಬಲಿಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಭಾಗಕ್ಕೆ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, 2027ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.

