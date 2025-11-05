'ಬಾಹುಬಲಿ: ದಿ ಎಟರ್ನಲ್ ವಾರ್' ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್: ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಬಹುಪರಾಕ್
'ಬಾಹುಬಲಿ: ದಿ ಎಟರ್ನಲ್ ವಾರ್' ಪಾರ್ಟ್ 1ರ ಟೀಸರ್ ಅಮರೇಂದ್ರ ಬಾಹುಬಲಿಯ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಭವ್ಯ ಅನಿಮೇಷನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲ ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 5, 2025 at 1:15 PM IST
ಕಾಯುವಿಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. 'ಬಾಹುಬಲಿ: ದಿ ಎಟರ್ನಲ್ ವಾರ್' ಭಾಗ 1ರ ಟೀಸರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನೊದಗಿಸಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಮರೇಂದ್ರ ಬಾಹುಬಲಿಯ ಅದ್ಭುತ ಮೊದಲ ನೋಟವನ್ನೊದಗಿಸಿದೆ. ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆಯೆಂಬ ಸುಳಿವು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಇಶಾನ್ ಶುಕ್ಲಾ ಈ ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮಾಹಿಷ್ಮತಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಕಥೆಯನ್ನು ಅನಿಮೇಷನ್ ವರ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಸರ್ ಭವ್ಯ ದೃಶ್ಯ, ಯುದ್ಧದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಅನಿಮೇಷನ್ ಗುಣಮಟ್ಟ ಬಹುತೇಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ. ಈ ಟೀಸರ್ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವ ಒದಗಿಸಿದ್ದು, ಅದ್ಭುತ ಅನಿಮೇಷನ್ ಸಿನಿಮಾವಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೋಬು ಯರ್ಲಗಡ್ಡ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾದ್ ದೇವಿನೇನಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಂ.ಎಂ. ಕೀರವಾಣಿ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಇದು ಅಮರೇಂದ್ರ ಬಾಹುಬಲಿಯ ಅಂತ್ಯವಲ್ಲ, ಶಾಶ್ವತತೆಯ ಆರಂಭ" ಎಂಬ ಗಮನಾರ್ಹ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ರಾಜಮೌಳಿ ಟೀಸರ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಲೆಜೆಂಡರಿ ವಾರಿಯರ್ನ ಮರಳುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುತೇಕರು ಉತ್ಸಾಹ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದವರ ಕುತೂಹಲ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಇಂಥ ಅನಿಮೇಷನ್ ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ!" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, "ಫ್ರೀಕಿಂಗ್ ಇನ್ಸೇನ್! ಇದು ಭಾರತೀಯ ಅನಿಮೇಷನ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲಿದೆ" ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತರರು "ಬಾಹುಬಲಿ: ದಿ ಎಟರ್ನಲ್ ವಾರ್ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿನ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿವೆ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದನ್ನು "ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನಿಮೇಷನ್" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಬಾಹುಬಲಿ: ದಿ ಎಟರ್ನಲ್ ವಾರ್' ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಸರಣಿ. ಬಾಹುಬಲಿ: ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಾಹುಬಲಿ: ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ನ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಮರೇಂದ್ರ ಬಾಹುಬಲಿಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಭಾಗಕ್ಕೆ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, 2027ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.