ETV Bharat / entertainment

'ಡಬಲ್​​ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ': 'ಆಜಾದ್ ಭಾರತ್' ನಿರ್ದೇಶಕಿ ರೂಪಾ ಐಯ್ಯರ್ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳಿವು!

'ಆಜಾದ್ ಭಾರತ್' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ರೂಪಾ ಐಯ್ಯರ್ ತಮ್ಮ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Director Roopa Iyer interview
ನಿರ್ದೇಶಕಿ ರೂಪಾ ಐಯ್ಯರ್ ಸಂದರ್ಶನ (Photo: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 1, 2025 at 4:47 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ವರದಿ: ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಕೆ.

'ಮುಖಪುಟ' ಹಾಗೂ 'ಚಂದ್ರ' ಸೇರಿ ಕೆಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿ, ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ರೂಪಾ ಐಯ್ಯರ್ ಸಾರಥ್ಯದ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಆಜಾದ್ ಭಾರತ್'. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ನೀರಾ ಆರ್ಯ (Neera Arya) ಅವರ ಕುರಿತಾಗಿನ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ರೂಪಾ ಐಯ್ಯರ್, ಫೈನಲಿ ಚಿತ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ (INA) ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನೀರಾ ಆರ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಏಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದನಿಸಿತು? ಈ ಚಿತ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳೇನು? ನೀರಾ ಆರ್ಯ ಪಾತ್ರ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ಯಾರು? ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೇಗಿದೆ? ಹೀಗೆ ಕೆಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ರೂಪಾ ಐಯ್ಯರ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಿರ್ದೇಶಕಿ ರೂಪಾ ಐಯ್ಯರ್ ಸಂದರ್ಶನ (Video: ETV Bharat)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನೀರಾ ಆರ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಜಾದ್ ಭಾರತ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಏಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದೆನಿಸಿತು?

''ಇದು ಇಡೀ ದೇಶವೇ ನೋಡಬೇಕಾದ ಸಿನಿಮಾ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಾವು ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ, ನೇತಾಜಿ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವರು. ಅವರು ಹೇಗೆ ಈ ಸೇನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಲು ನಾವು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಅನಿಸಿತು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ‌ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಿರ್ದೇಶಕಿ ರೂಪಾ ಐಯ್ಯರ್ ಸಂದರ್ಶನ (Video: ETV Bharat)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಿಚರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಕೈಗೊಂಡ್ರಿ?

''ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ 3 ವರ್ಷ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯಿತು. ನೇತಾಜಿ ಅವರ ಮರಿ‌ ಮೊಮ್ಮಗಳು ರಾಜಶ್ರೀ ಔಧರಿ ಹಾಗೂ ರಾಜಶ್ರೀ ಮೇಡಂ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ‌ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಯಾವ ಯಾವ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ನೀರಾ ಆರ್ಯ ಅವರನ್ನು ಯಾವ ಯಾವ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ನೀರಾ ಆರ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲ‌ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ‌ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ'' ಅಂತಾರೆ ರೂಪಾ ಅಯ್ಯರ್.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನೀರಾ ಆರ್ಯ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಇತರ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ?

''ನೀರಾ ಆರ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಾನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೇಯಸ್ ತಲ್ಪಾಡೆ ಅವರು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುರೇಶ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಅವರು ಸೇಟ್ ಚಜ್ಜುಮಲ್ (ನನ್ನ ತಂದೆ ಪಾತ್ರ) ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಪರಿಣಿತರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀರಾ ಆರ್ಯ ಪಾತ್ರ, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಂದ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಪಡೆದವರು. ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಹೇಗೆ ಇಡಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟವರು ಭಗತ್​ ಸಿಂಗ್​ ಅವರೇ. ಏಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಭಾರತೀಯರ ಹತ್ತಿರ ಗನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಗನ್ ಹಿಡಿಯೋದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು.‌ ಕನ್ನಡದಿಂದ‌ ಸುಚೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಗೂ ಹಿತಾ ಅರವಿಂದ್ ಬಿರಾದಾರ್, ಗೋಕುಲ್ ಹೀಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಅವರು ಕೇಳಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ'' ಅಂತಾರೆ ರೂಪಾ ಅಯ್ಯರ್.

Director Roopa Iyer interview
ನಿರ್ದೇಶಕಿ ರೂಪಾ ಐಯ್ಯರ್ (Photo: ETV Bharat)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನೀರಾ ಆರ್ಯ ಕುರಿತ ಸಿನಿಮಾ ‌ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಏಕೆ ಅನಿಸಿತು?

''ಓರ್ವ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಅಗಿ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ.... ನನಗೆ ಅನಿಸಿತ್ತು. ಕೋವಿಡ್​ ಸಮಯ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಕಥೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಹೀಗೆ ರಿಸರ್ಚ್​​ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ನೀರಾ ಆರ್ಯ ಕಥೆ ಸಿಕ್ತು. ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಮಿ ಕಥೆ ಏನು? ಅಂತಾ ರಿಸರ್ಚ್​ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಇವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ‌ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅನಿಸಿತು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ‌ಹೇಗೆ ಮಹಿಳಾ‌ ಆರ್ಮಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು, ಹೇಗೆ ಹೋರಾಡಿದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದಿನ‌ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಬಂತು. ಇವತ್ತಿನ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳಿಲ್ಲ. ನೇತಾಜಿ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ, ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡಾ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದೆನಿಸಿತು'' ಎಂದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವ ನೀರಾ ಆರ್ಯ ಅವರ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಸಿದ್ದತೆ ಹೇಗಿತ್ತು?

ನೀರಾ ಆರ್ಯ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆಯುತ್ತಾ ಬರೆಯುತ್ತಾ ಆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಹೋಗಿದ್ದೆ. ಪ್ರತೀ ಸೀನ್ಸ್​​, ಡೈಲಾಗ್ಸ್​ ಬರೆಯುವಾಗ ಭಾವುಕಳಾಗಿದ್ದೆ. ಹೀಗೆ ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನೀವು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹ ಆಗುತ್ತಾ ಹೇಗೆ?

ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಹಿಂದಿ ಆದ್ರೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಮರಾಠಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು ಅಂತಾರೆ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ರೂಪಾ ಅಯ್ಯರ್.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರ?

''ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜನವರಿ 2ರಂದು ದೇಶ್ಯಾದಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ ಜನವರಿ 23. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳನ್ನು, ಬೋಸ್ ಅವರ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ‌‌‌ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ‌ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ'' ಅಂದ್ರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಆಜಾದ್ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಂದರ್ಭ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳೇನು?

ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿಕೊಂಡು‌ ನಿರ್ದೇಶನದ‌ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.‌ ಆರ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್,‌ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್... ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ‌ ಕನ್ನಡದ‌‌ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್​​ಗಳು ‌ಕೊಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ‌‌ ನಾನು ‌ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿ‌ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ‌ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯವರಿಗೆ ಡಬಲ್​ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರೂ ಕೂಡಾ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸೆಟ್​ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ಗೌರವ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವಿಧದ ಹೂವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ‌ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್, ಮೇಕಪ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್​ನಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿಯೂ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅನ್ಯಾಯ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ‌ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ತಂತ್ರಜ್ಞನರಿಗೆ ಡಬಲ್​ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರೂ ಕೂಡಾ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ರು. ಅದೇ ಬೇರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌನ್​ನವರು ಪೇಪರ್​ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ‌ವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ‌ ಇಲ್ಲ‌ ಅಂತಾ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿರುವ ತೊಂದರೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಟಿಯಾಗಿ, ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಲವು ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

''ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಂದು ಸಲ ಬರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ಶುರವಾಗಿರೋದು. ಫಿಲಾಸಫಿ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಒಲವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವಳು‌ ನಾನು. ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ‌ ನಟಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೆಚ್ ಐ ವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ‌ ಮನೆ‌ ಎಂಬ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದ 22 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹೆಚ್ ಐ ವಿ ಪೀಡಿತ ಮಕ್ಕಳ‌ ಪೋಷಣೆಯನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ನಟಿ-ನಿರ್ದೇಶಕಿ ರೂಪಾ ಅಯ್ಯರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದರ್ಶನ್​​ ಕುಳಿತ ಚೇರ್​ಗೆ ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದು ₹50 ಲಕ್ಷ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಥಿಯೇಟರ್​​​ನಲ್ಲಿಡಿ ಎಂದ ದಾಸ​​: 'ಡೆವಿಲ್'​ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಂದರ್ಶನ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Explainer: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳ ಸೋಲು-ಗೆಲುವು ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ? 'ಕಾಂತಾರ' ಯಶಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಯ್ತು?

TAGGED:

ಆಜಾದ್ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾ
ನಿರ್ದೇಶಕಿ ರೂಪಾ ಐಯ್ಯರ್
ರೂಪಾ ಐಯ್ಯರ್ ಸಂದರ್ಶನ
ನೀರಾ ಆರ್ಯ ಕುರಿತ ಸಿನಿಮಾ
ROOPA IYER INTERVIEW

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.