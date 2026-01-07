ETV Bharat / entertainment

Interview: ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿದ್ದ ರವಿವರ್ಮ ಇಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶಕ

Ravi Varma interview: ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಿಟ್ 'ಮಾರ್ಕ್'​​ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಡೈರೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿ, ಇದೀಗ ರಾಜ್​ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ 'ರಕ್ಕಸಪುರದೋಳ್'​ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶಕ ರವಿವರ್ಮ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶಕ ರವಿವರ್ಮ ಸಂದರ್ಶನ (Photo credit: ETV Bharat, Ravi varma)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 7, 2026 at 12:44 PM IST

ವರದಿ: ರವಿಕುಮಾರ್​ ಎಂ.ಕೆ.

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಶುರು ಮಾಡಿ, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಧರ್ಮ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ರವಿವರ್ಮ ಅವರಿಂದು ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು ಸೇರಿ ಪ್ಯಾನ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಭಾಷೆಯ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ​​ ರವಿವರ್ಮ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುದೀಪ್​​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಮಾರ್ಕ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಸಾಹಸ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.​ ರವಿವರ್ಮ ಈವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಪುನೀತ್, ಶಿವಣ್ಣ, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಅವರಂತಹ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು? ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳೇನು? ರಾಜ್ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ‌ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು? ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆಗಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆಟೋ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನೀವು ಸದ್ಯ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಎಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ?

''ನಾನು ಆಟೋ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಹಸ ಕಲಾವಿದರು, ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನನ್ನ ಸಹೋದರ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ಡಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಬಂದವನು ನಾನು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾರ್​ ಜಂಪ್ ಮಾಡುವ ಆ್ಯಕ್ಷನ್‌ ಸೀನ್ಸ್​​ಗಾಗಿ ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಕರೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ನಾವೇ ಏಕೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಹಾಯ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಜಂಪ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್‌ ಸೀನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೆ.ಡಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾರೂ ಮಾಡದ್ದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದೇ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಪ್ರತೀ ಬಾರಿ ಏನಾದರು ಹೊಸತನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತೇನೆ. ನಾನಿಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ‌ ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಾಹಸ ಕಲಾವಿದರು ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮ'' ಎಂದು ಸರ್ವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.

ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ಹೇಗೆ ಶುರುವಾಯಿತು?, ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು?

''ನನಗೊಂದು ಕಥೆ ಬಂತು. ನಾನು ಅಭಿನಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಂದ ಕಥೆ. ಅದ್ರೆ, ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಶಿವರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕ ಜಯಣ್ಣ ಅವರ ಹತ್ತಿರ 30 ರಿಂದ 40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಓಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಕೆಲ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ ನಂತರ ನಾನು ಶಿವಣ್ಣನ ಜೊತೆ ರುಸ್ತುಂ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್ ಹೇಳುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಹಾಗೂ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ವಿವೇಕ್ ಓಬೆರಾಯ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಚಿತ್ರ ಕೂಡಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. ನಿರ್ದೇಶಕನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಲಿತೆ. ಆ ಅನುಭವದಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್​ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾ‌ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ'' ಅಂತಾರೆ ರವಿವರ್ಮ.

ಕನ್ನಡ‌,‌ ತೆಲುಗು,‌ ತಮಿಳು, ಹಿಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ‌ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ?

''ಕನ್ನಡ ಸೇರಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 700ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ನಾನು ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ‌‌ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾ‌ಗಳ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮತ್ತೆರಡು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದರು.

ದಿ.ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಎಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ?

''ವಂಶಿ, ಹುಡುಗರು, ಜಾಕಿ, ಅಣ್ಣಾಬಾಂಡ್, ದೊಡ್ಮನೆ ಹುಡ್ಗ, ಜೇಮ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ನಾನು ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ‌ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ, ಲಕ್ಕಿಮ್ಯಾನ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ಭಗವಂತನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೀನ್​ಗೆ ನಾನು ಸಾಹಸ ‌ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಭಾಗ್ಯವಂತ ನಾನು. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವರನ್ನು ದೇವರಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅವರೊಂದಿಗಿನ ನೆನಪುಗಳು ಮರೆಯಲಾಗದ್ದು'' ಅಂತಾರೆ ರವಿವರ್ಮ.

ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಅವರ ರುಸ್ತುಂ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು?

''ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟುವುದು ಶಿವಣ್ಣ ಅವರ ಒಳ್ಳೆಗುಣ. 100 ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿರುವ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟ ಏಕೆ ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕನ‌ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ?. ಹೊಸಬರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮಾಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಶಿವಣ್ಣ ಇಂದಿಗೂ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜೋಗಿ ನಾನು, ಪ್ರೇಮ್, ಆರ್ ಚಂದ್ರು.. ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶಿವಣ್ಣನ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣನಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭ, ಅವರ ಜೊತೆ ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಕೂಡಾ ಶಿವಣ್ಣನ ಸರಳತೆಗೆ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ರು. ನನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಶಿವಣ್ಣ ಹೀರೋ ಆಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ'' ಅಂತಾರೆ ರವಿವರ್ಮ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೆರೆಕಂಡ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಸುದೀಪ್ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸ್ಟಂಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ?

''ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ‌ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ತೆರೆಕಂಡ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಳಿಯ ಆ್ಯಕ್ಷನ್‌ ಸಿಕ್ವೇನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮಾರ್ಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್​​ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಲಸಗಳು ಶೀಘ್ರವೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೇರೆ ಸೀನ್ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಂತರ ನಮ್ಮ‌ ಆ್ಯಕ್ಷನ್‌ ಸೀನ್ಸ್​ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ರು. ಅವರ ಎನರ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ‌. ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ, ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಆ ಶಾಟ್ ಏಕೆ ರವಿ ಅಂತಾ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕೆನ್ನುವ ಚಾಲೆಂಜ್​ ನನಗಿರುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಹಾಗೂ ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್​ ಆಗಿರುತ್ತದೆ?

''ಪವನ್‌‌ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಅಜ್ಞಾತವಾಸಿ, ವಕೀಲ್ ಸಾಬ್, ಸದ್ಯ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ - ಹೀಗೆ 3 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಕನ್ನಡದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂದಾಗ ಮೊದಲು ಪುನೀತ್ (ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ), ಶಿವಣ್ಣ, ಸುದೀಪ್, ದರ್ಶನ್ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ನಟರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪವನ್ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಡಿಸಿಎಂ ಆದಾಗ ತಮ್ಮ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್​​ಗಳನ್ನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇರಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಶೂಟಿಂಗ್​ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಅವರು''.

ಇನ್ನೂ, ''ಬಾಲಯ್ಯ ಅವರ ಜೊತೆ ನಾನು 2 ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ‌ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಸವಾಲೇ ಸರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಸೀನ್ಸ್​​ ತ್ರಿಶೂಲದಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋದು, ಹೆಲಿಕಾಫ್ಟರ್ ಫ್ಯಾನ್ ಹಿಡಿಯೋದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಂತಹ ಸೀನ್​ಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ‌. ನನಗೆ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೊಸ ಅನುಭವ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬಾಲಿವುಡ್​ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ‌ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು?

''ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಜೈಹೋ, ಕಿಕ್ ಸೇರಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವರನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತೀವಿ. ಆದ್ರೆ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್​. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಚಲೋ ಅಂತಾ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಯೀಸ್​​ ಸಿನಿಮಾ ಸಂದರ್ಭ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಬಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತಾ ಸೀನ್​ ಒಂದಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್​ ಅವರು. ಅದನ್ನು ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಲೆಜಂಡರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಗಳ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ‌‌‌ ಮಾಡಿರೋದು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ'' ಅಂತಾರೆ ರವಿವರ್ಮ.

ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶಕ ರವಿವರ್ಮ (Photo credit: Stunt master Ravi varma)

ಬಾರ್ಡರ್ 2 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರ, ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು?

''ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಕೆರಿಯರ್​​ನಲ್ಲಿ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಬಾರ್ಡರ್ 2 ನನಗೆ ಸಖತ್​ ಚಾಲೆಂಜ್​ ಸಿನಿಮಾಗಳು. ಬಾರ್ಡರ್ 2 ಚಿತ್ರವನ್ನು ಭವೀನಾ ಅನ್ನೂ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಜವಾದ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ಯಾಂಪ್​ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದೆವು. ಪ್ರತಿದಿನ ಸೈನಿಕರು ನಮ್ಮನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಲೋಕೇಶನ್​​ಗೆ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ರು. ನಾವು ವಾರ್​ಗೆ ಬಳಸುವ ಮಿಷನ್ ಗನ್ಸ್, ರೈಫಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್​​ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ವಾರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್‌ ಸೀನ್​ಗಳನ್ನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಕೆರಿಯರ್​ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು'' ಅಂತಾರೆ ರವಿವರ್ಮ.

ನೀವು ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಕಸಪುರದೋಳ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೀರ, ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು?

''ನಿರ್ದೇಶಕ ರವಿ ಸಾರಂಗ ಅವರು ನನ್ನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಇರೋದು. ಅವರು ಬಂದು ಕಥೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಡೆವಲಪ್​ ಮಾಡು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. ಅಂತಿಮ ಕಥೆ ರೆಡಿ‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಕಥೆ ಓಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆಗ ಯಾರು ಹೀರೋ ಅಂದಾಗ? ನಿರ್ದೇಶಕ ರವಿ ಸಾರಂಗ ಅವರು ಹೋಗಿ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ‌ ಸಿನಿಮಾ ಶುರುವಾಯಿತು. ಇದೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಶಿಯನ್ ತಂಡದಿಂದಾಗುವ ಸಿನಿಮಾ. ರಾಜ್‌ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಇಡೀ ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಗಳೂರು ಹೀರೋ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ, ಮಂಡ್ಯದವರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ''.

ದಿ.ಪುನೀತ್​ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶಕ ರವಿವರ್ಮ (Photo credit: Stunt master Ravi varma /Poster)

ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರಿಗೆ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ‌‌ ಮಾಡಿದ್ದೀರ. ಸೇಫ್ಟಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸುತ್ತೀರ?

''ಸೇಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲದೇ ಆ್ಯಕ್ಷನ್‌ ಸಿಕ್ವೇನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಹಸ ಅಂದ್ರೇನೆ ಸೇಫ್ಟಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಟನಿಗೆ ಮೊದಲು ಹೇಳೋದು ಸೇಫ್ಟಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂತಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಕೆಲಸ‌ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಾಗ ಏನೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯ ಅದು'' ಅಂತಾರೆ ರವಿವರ್ಮ.

ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಜೊತೆ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶಕ ರವಿವರ್ಮ (Photo credit: Stunt master Ravi varma)

ನೀವು 50 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ?

''ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರು ಇವತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಗಿರೋದು ತುಂಬಾನೇ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದೆ. ನನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣರಾದರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು'' ಎಂದು ಸರ್ವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ರು.

