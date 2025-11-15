'ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ': ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಲವ್ ಒಟಿಪಿ ನಟ ಅನೀಶ್ ತೇಜೇಶ್ವರ್
'ಲವ್ ಒಟಿಪಿ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಬಂದರೂ, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಟ - ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನೀಶ್ ತೇಜೇಶ್ವರ್ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
November 15, 2025
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಭರವಸೆಯ ನಟ - ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನೀಶ್ ತೇಜೇಶ್ವರ್ ನಟಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಲವ್ ಒಟಿಪಿ ಶುಕ್ರವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 14ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ, ಹೊಡೆದಾಟ, ಬಡಿದಾಟ, ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಸ್ನೇಹ, ಅಪ್ಪ-ಮಗನ ಗಲಾಟೆ.. ಹೀಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಚಿತ್ರ ಕೆ.ಜಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರೋ ತ್ರಿವೇಣಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೀಗ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನೀಶ್ ತೇಜೇಶ್ವರ್ ಬಹಳ ಹತಾಶೆಯಿಂದ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಲವ್ ಒಟಿಪಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಸಿಕ್ಕರೂ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್ಗಳತ್ತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋನಲ್ಲೂ ಪ್ರಶಂಸೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯಿದೆ. ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದ 3.5/5 ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದಿರೋ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗ ಬಂದು ನೋಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. 14 ವರ್ಷಗಳ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಿರಾಸೆ? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿರುವ ಅನೀಶ್ ತೇಜೇಶ್ವರ್, ನಮಸ್ಕಾರ. 14 ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಶ್ರಮ, ಸೋಲುಗಳಿಗೆ ಕಂಗೆಡದೇ, ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆಶಾದಾಯಕವಾಗೇ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದೆ. ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲೇ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಲವ್ ಒಟಿಪಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದ್ರೆ, ಥಿಯೇಟರಿಗೆ ಏಕೆ ಯಾರೂ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ! ನಾನೂ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊನ್ನೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ನೋಡಿ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ನೋಡಿದ್ದಾರೋ ಬುಕ್ ಮೈಶೋನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇವತ್ತು ನಾಳೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬಂದು ಕೈ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಾರಿ. ಇಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಇದು ನನ್ನ ಕೊನೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ತುಂಬಾ ದುಃಖದಿಂದ ಈ ವಿಚಾರ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಣ್ಣೀರು ಸಿಂಪತಿಗಲ್ಲ. ಗಿಮಿಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅಂತರಾಳದ ನೋವಿದು ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ರಾಮಾರ್ಜುನಾ ಸಿನಿಮಾ ಸಂದರ್ಭ, ಅನೀಶ್ ತೇಜೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದರು.
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೀಶ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮೋದಿನಿ ಅರೋಹಿ ನಾರಾಯಣ್ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಾದ ಸ್ವಾತಿ, ರಾಜೀವ್ ಕನಕಲ, ಜಾನ್ವಿ ಕಕಲಕೇರಿ, ಕೃಷ್ಣಭಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುಷ್ಪ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಅರ್ಪಿಸಿ, ಭಾವಪ್ರೀತ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಡಿ ವಿಜಯ್ ಎಂ.ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅನೀಶ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.