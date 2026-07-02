'ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವ ಕಾತುರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು'
ಇಂದು 48ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರ ಹರಿದುಬಂದಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 2, 2026 at 1:40 PM IST
ನಮಸ್ಕಾರ, ನಮಸ್ಕಾರ.. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತಾ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡಿರುವ ನಟ ಗಣೇಶ್. ಸದ್ಯ ಪಿನಾಕ ಹಾಗೂ ಬೃಂದಾವಿಹಾರಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಗಣಿ ಅವರಿಂದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 48ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವ ಖ್ಯಾತ ನಟನಿಗೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಆಪ್ತರು, ಸಿನಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೇರಿ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ಗಣೇಶ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣದ ತುಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ 'ಪಿಚ್ಚರ್' ಸಿನಿಮಾ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯ ನಂತರ ಪತ್ರಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಕುಳಿತರು. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆಯಾಯಿತು.
ಗಣೇಶ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತಂಕವಿದ್ದಂತೆ ತೋರಿತ್ತು. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದ ನಟ, ಕೆಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕೃಷ್ಣಂ ಪ್ರಣಯ ಸಖಿ ಅಂತಹ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ, ಉಳಿದ 6 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಆ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನದೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಸಿಗುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರು. ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ನಾಯಕ ನಟರ ಜೊತೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಹ ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ನಾಯಕ ನಟರು ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಿರಾಸದಾಯಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ನಟ, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವ ಕಾತುರ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಟೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೊಂದಾದರೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದರು ಗಣೇಶ್.
ಗಣೇಶ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪಿನಾಕ ಹಾಗೂ ಬೃಂದಾವಿಹಾರಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದು ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳು ಇದೇ ಸಾಲಿನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ಪಿನಾಕ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ರಂದು ಬೃಂದಾವಿಹಾರಿ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಗಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ.
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ಪಿನಾಕ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಲುಗಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಪೀಪಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಧನಂಜಯ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು, ಬೃಂದಾವಿಹಾರಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಜು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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ಸದ್ಯ ಹಾಡುಗಳಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೃಂದಾವಿಹಾರಿ ಹಾಗೂ ಪಿನಾಕ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಚಿತ್ರಗಳಾಗಿದ್ದು, ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.