'ಸರ್ಕೆ ಚುನರ್ ತೇರಿ ಸರ್ಕೆ'​ ನಿಷೇಧ​​ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್: ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಮಿತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕೆಂದ ಸಚಿವರು

'ಸರ್ಸೆ ನಿನ್ನ ಸೆರಗ ಸರ್ಸೆ' ಹಾಡಿನ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

'ಸರ್ಕೆ ಚುನರ್ ತೇರಿ ಸರ್ಕೆ'​ ಬ್ಯಾನ್​​ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 18, 2026 at 4:21 PM IST

ಪ್ರೇಮ್​ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಕೆಡಿ' ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡು 'ಸರ್ಸೆ ನಿನ್ನ ಸೆರಗ ಸರ್ಸೆ'ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ನಂತರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 'ಸರ್ಕೆ ಚುನರ್ ತೇರಿ ಸರ್ಕೆ'​ಯನ್ನು ಬ್ಯಾನ್​ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್​ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದ ಆನಂದ್ ಭದೌರಿಯಾ ಅವರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ, ಕೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಸದನವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್, ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಹಾಡಿನ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಂವಿಧಾನವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸಮಂಜಸ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಸಚಿವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.

"ಈ ಹಾಡನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದ ಸಚಿವರು, "ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿರುವ ಸಮಂಜಸವಾದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದರು.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಭ್ಯತೆ, ನೈತಿಕತೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಾಳಜಿ ಅಂಶಗಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವ ಸಂವಿಧಾನದ 19(2)ನೇ ವಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಸಚಿವರು ಈ ವೇಳೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು.

"ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿಬೇಕು. ಸಂವಿಧಾನದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು ವಿಧಿಸಿರುವ ಸಮಂಜಸವಾದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಷಯಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿವೆ. ಸಮಾಜದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ, ಮಹಿಳೆಯರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ, ಸಮಾಜದ ವಂಚಿತ ಗುಂಪುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೂ, ಸರ್ಕಾರ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.

ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್​ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಸಾಂಗ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೂಡಲೇ ವಿವಾದ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿತು. ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಶ್ಲೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಹಲವು ಜನರು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಡು ರಚಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದವು.

ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗುವ ಮೊದಲು, ಪೊಲೀಸ್​ ದೂರುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿ, ಹಾಡನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿವೆ.

ಹರಿಯಾಣ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ, ನಟ-ರಾಜಕಾರಣಿ ರವಿ ಕಿಶನ್, ನಟಿ-ರಾಜಕಾರಣಿ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್​ ಮತ್ತು ಗಾಯಕ ಅರ್ಮಾನ್ ಮಲಿಕ್ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರೂ ಹಾಡಿನ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಅದರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯಗಳು ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿದ್ದು, ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ, ಹಾಡಿನ ಬ್ಯಾನ್​ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್​​ನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೋರಿ ವಕೀಲರೊಬ್ಬರು ಕೇಂದ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಬಿಎಫ್​ಸಿ)ಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾಂಗ್​ ರಿಲೀಸ್​ ಈವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ-ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದ ಪ್ರೇಮ್, ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ, ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮ್, ನಾಯಕ ನಟಿ ರೀಷ್ಮಾ ನಾಣಯ್ಯ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್​​ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಇದೇ ಬ್ಯಾನರ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್' 1970ರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನೈಜ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ, ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಂದ್ರಾ, ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್, ರೀಷ್ಮಾ ನಾಣಯ್ಯ ಮತ್ತು ವಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಪ್ರಿಲ್ 30ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

