'ಹೇಳೋದು ತುಂಬಾ ಇದೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಇದೆ': 5ನೇ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆಯಂದು ಅಶ್ವಿನಿ ಸೇರಿ ಸಿನಿಗಣ್ಯರಿಂದ ಅಪ್ಪು ಸ್ಮರಣೆ
2021ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29ರಂದು ಹಠಾತ್ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಿಧನರಾದರು. ಇಂದು 5ನೇ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪತ್ನಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿನಿಗಣ್ಯರು ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 29, 2026 at 11:33 AM IST
ತಮ್ಮ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯ, ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದ 'ಬೆಟ್ಟದ ಹೂ' 2021ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29ರಂದು ಹಠಾತ್ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಮುದುಡಿತಾದರೂ, ಕನ್ನಡಿಗರೆದೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ದಿವಂಗತ ನಟ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ 5ನೇ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮಡದಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಅಪ್ಪು ಬಗ್ಗೆ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಬರಹಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರೂ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮನದಾಳ: ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ''5ನೇ ವರ್ಷದ ಸವಿನೆನಪಿನಲ್ಲಿ... ಕಾಲ ಸರಿದರೂ ಅಪ್ಪು ಅವರ ನೆನಪುಗಳು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಹಸಿರಾಗಿವೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ಅವರು ಬದುಕಿದ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಆದರ್ಶ. ಅವರ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯ ಬೆಳಕು ನಮ್ಮ ಹಾದಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳನ್ನು ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ, ''ಅಪ್ಪು ಅವರ ಸವಿನೆನಪಿನಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳು'' ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪ್ಪು ಅವರ ಸವಿನೆನಪಿನಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳು... 💫 Fondly remembering Appu on the 5th year… #DrPuneethRajkumar #FondRemembrance #PowerInU ⚡ https://t.co/TZAtwwp4NP— Ashwini Puneeth Rajkumar (@Ashwini_PRK) October 29, 2026
ಅನುಶ್ರೀ ಗೌರವ: ''ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಶ್ರೀ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನೋವನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಇನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದಾಗ ಸಿಗ್ತಿದ್ದ ಆ ಖುಷಿ ಇನ್ನೂ ಮಾಸಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸೋಕೆ ಕಾರಣ ಹುಡುಕಬೇಕಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮರೆಯೋಕೆ ಕಾಲಗಳು ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರೋ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಎಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲ್ಲ, ಮಿಸ್ ಯೂ ಅಪ್ಪು ಸರ್, ಲವ್ ಯು ಫಾರೆವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವರ್'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ, ಹೇಳೋದು ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಇದೆ ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ನಿಂದ ನಮನ: 2014ರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಚಲಚನಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕಂಡ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟನಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಅಪ್ಪು ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್, ''ಸೂರ್ಯನೊಬ್ಬ, ಚಂದ್ರನೊಬ್ಬ, ಈ ರಾಜನೂ ಒಬ್ಬ! ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ, ನಿಜವಾದ ದಂತಕಥೆ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಮೂರ್ತಿಯ ದಯೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು ಅವರ ಪರಂಪರೆಯು ಅವರು ಪ್ರೇರಿತ ಹೃದಯಗಳ ಮೂಲಕ ಜೀವಿಸುತ್ತದೆ. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ಶಾಶ್ವತ ನೆನಪಿನೊಂದಿಗೆ ಅಪ್ಪು ಅಜರಾಮರ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಸೂರ್ಯನೊಬ್ಬ, ಚಂದ್ರನೊಬ್ಬ, ಈ ರಾಜನು ಒಬ್ಬ! Remembering #DrPuneethRajkumar, a true legend and an embodiment of compassion whose kindness touched millions and whose legacy lives on through the hearts he inspired. Forever loved. Forever remembered. ಅಪ್ಪು ಅಜರಾಮರ…❤️ #AppuLivesOn https://t.co/9AeySPWdgQ— Hombale Films (@hombalefilms) October 29, 2026
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮನ: ''ಡಾ.ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ, ಅಪ್ಪು ಅಜರಾಮರ. ಮರೆಯಲಾಗದ ನಗು, ಮರೆಯಲಾಗದ ನೆನಪುಗಳು. ಸದಾ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ'' ಎಂದು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಮಡಿದ್ದಾರೆ.
Remembering Dr. Puneeth Rajkumar ❤️🙏 ಅಪ್ಪು ಅಜರಾಮರ. ಮರೆಯಲಾಗದ ನಗು, ಮರೆಯಲಾಗದ ನೆನಪುಗಳು… ಸದಾ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ. ❤️ #PuneethRajkumar https://t.co/9INsyV9HJ1— Rishab Shetty (@shetty_rishab) October 29, 2026
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