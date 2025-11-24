ETV Bharat / entertainment

23 ವರ್ಷಗಳ ರಿಲೇಶನ್​​​ಶಿಪ್​ ನಂತರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಶುರು ಮಾಡಿದ ತಾರಾ ಜೋಡಿ

ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆತ್ಮೀಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಿರುತೆರೆ ಜೋಡಿ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 23 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಿಲೇಶನ್​​ಶಿಪ್​ನಲ್ಲಿದ್ದರು.

Television Couple Ties The Knot In Traditional Ceremony
ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಕಿರುತೆರೆ ಜೋಡಿ (Representational Image - ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 24, 2025 at 12:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

2 ದಶಕಗಳ ಒಡನಾಟದ ನಂತರ ಟೆಲಿವಿಷನ್​ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆಶ್ಲೇಷಾ ಸಾವಂತ್ (Ashlesha Savant) ಮತ್ತು ಸಂದೀಪ್ ಬಸ್ವಾನ (Sandeep Baswana) ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯೂಂಕಿ ಸಾಸ್ ಭಿ ಕಭಿ ಬಹು ಥಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಈ ಜೋಡಿ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆತ್ಮೀಯ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನವ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಶ್ಲೇಷಾ ಸಾವಂತ್ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮಾರಂಭದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದೀಪ್ ಬೇಬಿ ಪಿಂಕ್ ಕುರ್ತಾ-ಪೈಜಾಮ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಜಾಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟ ಬೀರಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟ್​ಗೆ, "ಅಂಡ್​​ ಜಸ್ಟ್​ ಲೈಕ್​ ದಟ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್​ ಮಿಸೆಸ್​​ನಂತೆ ನಾವು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್, ಗ್ರೇಟ್​ಫುಲ್​​ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ'' ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್​ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದೇ ನವೆಂಬರ್ 16ರಂದು ವೃಂದಾವನದ ಚಂದ್ರೋದಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆತ್ಮೀಯ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಆಶ್ಲೇಷಾ ಮತ್ತು ಸಂದೀಪ್ ಜೋಡಿಯ ಪ್ರೇಮ್​​ಕಹಾನಿ ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ, 2002ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಸಾಸ್ ಭಿ ಕಭಿ ಬಹು ಥಿ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿತು. ಆಶ್ಲೇಷಾ, ತೀಶಾ ಮೆಹ್ತಾ ವಿರಾನಿ ಎಂಬ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರೆ, ಸಂದೀಪ್, ಸಾಹಿಲ್ ವಿರಾನಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಶೋ ಸಂದರ್ಭ ಇಬ್ಬರೂ ಆತ್ಮೀಯರಾದರು. ಆಶ್ಲೇಷಾ ಅವರ ಮನೆ ಸೆಟ್‌ನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಂದೀಪ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಬಾಂಧವ್ಯ ಗಾಢವಾಯಿತು ಎಂದು ಜೋಡಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪ್ರೇಮ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿರ್ದೇಶಕರು ಡೀಪ್ ಲವ್​ ಸ್ಟೋರಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಧನುಷ್​ ಅವರನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್​​ ಮಾಡೋದೇಕೆ?

ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ, ಆಶ್ಲೇಷಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಟಾರ್​ಪ್ಲಸ್​​ನ ಡೈಲಿ ಡ್ರಾಮಾ ಝನಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಬಾ ನವಾಬ್, ಕ್ರುಶಾಲ್ ಅಹುಜಾ, ರಿಯಾ ಶರ್ಮಾ, ಅರ್ಜಿತ್ ತನೇಜಾ, ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಅರೋರಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ, ರೂಪಾಲಿ ಗಂಗೂಲಿಯವರ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿ 'ಅನುಪಮಾ'ದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ಅನುಜ್ (ಗೌರವ್ ಖನ್ನಾ) ಅವರ ಅತ್ತಿಗೆ ಬರ್ಖಾ (ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರ)ವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Explainer: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳ ಸೋಲು-ಗೆಲುವು ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ? 'ಕಾಂತಾರ' ಯಶಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಯ್ತು?

ಸಂದೀಪ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2024ರ ಟೆಲಿವಿಶನ್​ ಶೋ ಅಪೊಲ್ಲೆನಾ - ಸಪ್ನೋ ಕಿ ಊಂಚಿ ಉಡಾನ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಶೋಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ.

TAGGED:

ಆಶ್ಲೇಷಾ ಸಾವಂತ್
ಸಂದೀಪ್ ಬಸ್ವಾನ
ASHLESHA SAVANT
SANDEEP BASWANA
ASHLESHA SAVANT SANDEEP BASWANA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ: ಹಿಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ, ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ

ಕಚ್ಚಿದ ಹಾವು ವಿಷಪೂರಿತವೇ? ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೀಡುತ್ತೆ ಈ ಕಿಟ್!​

ಹೊಸ ಕ್ರೇಟರ್ ಆಫ್ - ರೋಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಸ್​ಯುವಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ಹುಂಡೈ!

ನಿರ್ದೇಶಕರು ಡೀಪ್ ಲವ್​ ಸ್ಟೋರಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಧನುಷ್​ ಅವರನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್​​ ಮಾಡೋದೇಕೆ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.